Водители нашли самый непредсказуемый проспект в Петербурге. Там по движущимся мишеням летят осколки от люков

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцы ведут хронологию осколочных на Ивангородском проспекте. Под колесами транспорта то и дело трещат люки. Страдают не только машины, но и пешеходы. В Смольном заявляют, что все по ГОСТу, а подрядчик намекает на разрушительную силу большегрузов, меняя лопнувшие крышки сотнями.



Михаил возвращался с дачи 24 июня. На Ивангородском проспекте его Nissan X-Trail попал в передрягу: колесо угодило в открытый люк.

«Переднее колесо открыло люк, а заднее поймало. Разрезало диск, разрезало шину, порвало тормозные трубки, порвало дно внутри машины, — говорит петербуржец. — Если бы трубку не порвало и не зажало, неизвестно, что бы случилось. Все, кто останавливался около нас, говорят, что это не первый раз. Я позвонил в 112, чтобы хоть кто-то закрыл этот люк. Мы прождали 2,5 часа, но никто не появился».



Фото: предоставлено Михаилом Фото: предоставлено Михаилом Фото: предоставлено Михаилом Поделиться Поделиться





Ремонт повреждённого кроссовера обойдется Михаилу в 52 тысячи рублей. А через четыре дня после этого происшествия в паблике «Транспортный коллапс» появится новое предупреждение об очередной опасности на этом же участке.



«Между Геологической и Стрельнинским в правом ряду открыт люк. Воткнуто дерево. Заявка в соответствующее «Спортлото» оставлена», — напишет водитель.

На магистрали так часто трещат крышки люков, что петербуржцы прозвали дорогу «люкогородским проспектом». В соцсетях регулярно делятся видеохроникой с проблемной дороги.



«У меня повреждений никаких нет, так как я знаю, что эти люки постоянно открываются. Езжу каждый день и стабильно раза 2–3 в неделю вижу открытый люк», — рассказал «Фонтанке» автор видео Александр. В середине июня к летающим люкам на Ивангородском проспекте добавился провал в асфальте. Углубление замечено у одного из колодцев.



«Я уже просто перестал ездить по Ивангородскому, проще и безопаснее по Ленина. Но там тоже есть один аттракцион — круг, где арка», — написал Максим.

В апреле осколки разлетевшейся крышки попали в ногу пешеходу. Люк треснул под колёсами грузовика.

«После завершения проверки будет проведена претензионная работа в отношении подрядчика, выполнявшего работы», — комментировали тогда в КРТИ.

Ивангородский проспект был проложен в рамках второго этапа строительства обхода Красного Села. Стоимость контракта составила 3,4 млрд рублей. Работы выполняла компания «АБЗ-Дорстрой». Движение по магистрали открыли в сентябре 2021 года. По словам водителей, проблемы с крышками начались практически сразу.

Заменой лопнувших конструкций занимается подрядчик в рамках гарантии за свой счёт. С момента запуска движения обновили более 100 люков. В Смольном уточнили, что проведённые испытания показали соответствие используемых крышек ГОСТу 3634–2019 «Люки чугунные для смотровых колодцев». Стоимость одной такой крышки в специализированных магазинах начинается от пяти тысяч рублей.

«Работы по монтажу колодцев на Ивангородском проспекте выполнены в соответствии с требованием проектной и действующей нормативной документации, — отметили в КРТИ. — В ходе осуществления входного контроля применяемых материалов и изделий подрядной организацией неоднократно проводилась проверка качества люков в специализированной испытательной лаборатории».

За текущий год на участке заменены 24 крышки. В соответствии с паспортом изделия, они имеют запорное устройство с одной стороны. В «АБЗ-Дорстрой» виновными в ситуации считают большегрузы.



«В протоколе испытаний, представленном производителем, подтверждено соответствие прочности люков требованиям ГОСТ. К вероятным причинам повреждения люков следует отнести многократное превышение весовой нагрузки, вызванное движением большегрузов на данном участке, и нарушение скоростного режима участниками дорожного движения», — отметили там.



Ивангородское шоссе также известно как место массовой гибели птиц. Пернатые разбивались о прозрачные шумозащитные экраны. Проблема решается наклейками, однако из-за бюрократии её не могли побороть два года.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»