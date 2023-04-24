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    В Красном Селе люк развалился под колёсами машины, пострадал пешеход

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    Травмы по сценарию «Пункта назначения» получила женщина в Красносельском районе Петербурга. В неё отлетела часть люка, который не прошёл проверку на прочность.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе КРТИ 24 апреля, сотрудники Дирекции транспортного строительства озадачены обследованием люков на Ивангородском проспекте после несчастного случая, который произошёл накануне.

    По предварительным данным, крышка одного из колодцев разломалась под колёсами грузовика так, что часть угодила в ногу прохожей. По счастью, обошлось без серьёзных травм.

    «После завершения проверки будет проведена претензионная работа в отношении подрядчика, выполнявшего работы», — добавили в комитете.

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