Трасса мёртвых. Почему в Петербурге птицы разбиваются о сверхпрочную бюрократию

Невидимая преграда стала причиной смерти десятков птиц в Красном Селе. Пока петербуржцы усердно фотографируют пернатые тушки, чиновники ведут скучную переписку. Если отбросить бюрократические прелюдии, то проблему можно было бы решить за пару часов, однако птицы гибнут уже два года.

Подсчитывать трупики птиц в Красном Селе начали в 2020-м. Тогда местная жительница Яна написала пост в районной группе, где сообщила о том, что о шумозащитный экран на Иваногородском проспекте регулярно разбиваются пернатые. «Сейчас за 20 минут прогулки 10 шт насчитали разбившихся, один еще еле живой. Жалко их», — отметила она.



В комментариях к посту быстро нашлось одно из решений проблемы — разрисовать ультрафиолетовым маркером прозрачную поверхность шумозащитных экранов. «Птицы видят ультрафиолетовый спектр, люди нет, если хоть 10 человек купят и разрисуют эти экраны произвольно, количество гибнущих птиц уменьшится. А наряду с постоянным выкашиванием травы, которая является кормовой базой для насекомых, которыми птицы кормятся, через пару лет мы столкнемся с реальной катастрофой», — отметила петербурженка Юлия. Горожане отправили жалобы на проблему в Смольный и районную администрацию.



Спустя два года в этом же районном паблике появился пост о гибели ястреба. Хищника сразил всё тот же шумозащитный экран.



Горожане обращались в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, где проблему признали. Задачу спустили в Дирекцию транспортного строительства, там стали ждать рекомендации от комитета по природопользованию. Специалисты комитета посоветовали наклеить на прозрачные поверхности наклейки-стикеры с изображением пернатых хищников. Затем обращение вернулось в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. От переписки между ведомствами до реальных дел так и не дошло.



В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что регулярно разъясняют населению, как спасать птиц от смертельных столкновений со стеклом и даже публикуют в своей группе «ВКонтакте» трафареты хищников.

В КРТИ «Фонтанке» подтвердили гибель птиц на Иваногородском проспекте. Рекомендации комитета по природопользованию в Дирекции транспортного строительства получали.



Иваногородский проспект появился в рамках строительства обхода Красного Села. «Экраны высотой 4 метра установлены в соответствии с проектными решениями, получившими положительное заключение государственной экспертизы», — добавили в Смольном.



Для автомобилей второй участок транспортного обхода Красного Села от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе открыли в сентябре 2021 года. Подрядчиком выступила группа компаний «АБЗ-1». Контракт на 3,6 млрд рублей ещё не закрыт, но никакой защиты от птиц в проекте предусмотрено не было.

К концу второго года переписки в КРТИ рекомендовали «АБЗ-1» нанести наклейки на шумозащитные экраны. Эти работы контрактом не предусмотрены, так что по сути это просто слова, но в «АБЗ-1» согласились взять на себя не входящую в изначальное задание работу.

