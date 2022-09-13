Хичкок отдыхает. Чиновники два года не могут остановить серийного «убийцу» птиц в Красном Селе

Массовую гибель птиц наблюдают жители Красносельского района Петербурга. Проблему можно решить дешево и быстро, но тушки погибших пернатых находят уже два года.



Фото погибшего ястреба на Ивангородском проспекте опубликовали в соцсетях 13 сентября. В сообщении горожане указывают, что птица разбилась о прозрачный шумозащитный экран.