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    Хичкок отдыхает. Чиновники два года не могут остановить серийного «убийцу» птиц в Красном Селе

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    Массовую гибель птиц наблюдают жители Красносельского района Петербурга. Проблему можно решить дешево и быстро, но тушки погибших пернатых находят уже два года.

    Фото погибшего ястреба на Ивангородском проспекте опубликовали в соцсетях 13 сентября. В сообщении горожане указывают, что птица разбилась о прозрачный шумозащитный экран.

    «Два года назад мы поднимали эту тему, фото выкладывали. На отрезке дороги метров в 20 насчитала тогда около 10 разбившихся птиц. Так что явление массовое. Понятно, что сейчас оно прекратится до весны, так как птицы бьются, летая за насекомыми. Это подходящее время, чтобы исправить ситуацию. Но кроме отписок от ответственных лиц я больше ничего не увидела», — рассказала «Фонтанке» петербурженка Яна.

    Жители Красного Села обращались в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, где проблему признали (переписка есть в распоряжении «Фонтанки»). Задачу спустили в Дирекцию транспортного строительства, там стали ждать рекомендации от комитета по природопользованию. Специалисты комитета посоветовали наклеить на прозрачные поверхности наклейки-стикеры с изображением пернатых хищников. Затем обращение вернулось в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. «Фонтанка» направила запрос в комитет.

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