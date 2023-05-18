За парковку на газонах или у мусорных площадок в Петербурге с начала года оштрафовали почти 10 тысяч водителей

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга в 2023 году выписала почти 10 тысяч штрафов за нарушения правил парковки во дворах. Ведомство проводит регулярные рейды, в том числе по адресам, на которые жалуются горожане.



За почти пять месяцев с начала года в Петербурге вынесли 9874 постановления за парковку автомобилей на газонах или на подъезде к контейнерным площадкам, в том числе 530 — в отношении юридических лиц, сообщает 18 мая пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия. Общая сумма штрафов за эти нарушения превысила 100 миллионов рублей.