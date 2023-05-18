За парковку на газонах или у мусорных площадок в Петербурге с начала года оштрафовали почти 10 тысяч водителей

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга в 2023 году выписала почти 10 тысяч штрафов за нарушения правил парковки во дворах. Ведомство проводит регулярные рейды, в том числе по адресам, на которые жалуются горожане.
За почти пять месяцев с начала года в Петербурге вынесли 9874 постановления за парковку автомобилей на газонах или на подъезде к контейнерным площадкам, в том числе 530 — в отношении юридических лиц, сообщает 18 мая пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия. Общая сумма штрафов за эти нарушения превысила 100 миллионов рублей.
Нарушения правил парковки во дворах фиксируют сотрудники ГАТИ. Рейды выполняют 15 автомобилей ведомства, на которых установлены специальные программно-аппаратные комплексы. Оборудование в автоматическом режиме фиксирует парковку на газонах, спортивных и детских площадках, у контейнерных площадок и входов в здания. С 1 мая эта работа ведется круглосуточно. Напомним, что за нарушение правил парковки во дворах региональный закон предусматривает штраф в 3 тысячи рублей для физических лиц и 150 тысяч рублей — для юридических.
В маршруты мониторинга включают как наиболее проблемные объекты, так и новые адреса, на которые горожане жалуются через специальный сервис на сайте ГАТИ. С начала года туда поступило около 30 тысяч обращений. Помимо этого, в прошлом году специалисты ГАТИ направили собственникам территорий более 300 предложений по ликвидации мест стихийных парковок, в этом году — около 80.