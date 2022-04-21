«Большой брат» узнает по походке. В СК предложили Беглову следить за шагами горожан

Руководство Следственного комитета Петербурга обратилось к губернатору города Александру Беглову. Письмо, в котором анализируются показатели раскрытия преступлений за 2021 год, было направлено в марте, копией документа поделились с «Фонтанкой» собеседники в Смольном в апреле. Как говорится в обращении к губернатору, раскрываемость преступлений в городе остаётся стабильно высокой — 95%, тем не менее есть свои «но». Исправлять их следователи предлагают с помощью установки новых умных камер в городе.



Фото: Сергей Коньков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Как говорится в документе, который получили в Смольном от СК, одним из эффективных методов предупреждения преступлений является работа систем видеофиксации. «Видеозаписи системы «Безопасный город» оказывают неоценимую помощь в раскрытии преступлений по горячим следам. В то же время представляется целесообразным осуществить не только интенсивное развитие систем видеонаблюдения на территории города путём увеличения сети видеокамер, но и развивать указанное направление экстенсивно, повышая качество съёмки и внедряя дополнительные функции», — пишет и.о руководителя следственного управления генерал-майор Марина Парастаева.



Как утверждают в СК, на сегодняшний день существуют разработки, которые позволяют идентифицировать людей в плотном потоке, исходя из их походки, движений тела, в том числе даже если они в масках, очках или у них накладные бороды. Применение этой технологии в СК считают перспективным шагом. Также, отмечает Парастаева, возможности видеомониторинга и искусственного интеллекта позволяют осуществлять поиск лиц, в чьём поведении возможны отклонения от нормы, или, например, с помощью измерения температуры тела и анализа маршрута передвижения найти человека, оставившего на станции метро подозрительный предмет.

Предлагает Парастаева усилить контроль и за школами. Доступ в образовательные учреждения она предлагает сделать возможным только по карточкам: фото и время нахождения в школе ребёнка в СК предлагают передавать в специальную базу. За тем, чтобы карточкой не воспользовался кто-то другой, должны будут следить охранники. Кроме того, в письме она предлагает Беглову проверить работу петербургского комитета по здравоохранения, вспоминая историю с отравлением барием, а также сетует на то, что количество экономических преступлений растёт, но государственные контрольные органы за год ни разу не попросили СК помочь им с проверками и не заподозрили никого в коррупции.



«Фонтанка» спросила комитет по информатизации о будущем видеонаблюдения в Петербурге. Как ни странно, планы чиновников сошлись с предложением СК. В ведомстве сообщили, что сейчас в состав городской системы видеонаблюдения входит около 65 тысяч видеокамер. Их количество планируется увеличить до 179 тысяч штук. Примерно 40% из них иностранного производства, но, считают чиновники, проблем с обслуживанием и комплектованием камер вряд ли стоит ждать.

«Для реализации упомянутого функционала (распознавание людей по походке, идентификация в потоке с медицинской маской и т.д.) планируется использовать специальное программное обеспечение. Для внедрения нововведений обновления действующих камер не требуется», — сообщили в комитете без подробностей.

Попытки внедрить умные камеры в Петербурге предпринимались уже не раз. Одна из первых интеллектуальных систем появилась в подземке в 2016 году. За три года до этого в качестве эксперимента умный видеокомплекс, который различал лица пассажиров метро и сравнивал их с фотопортретами разыскиваемых преступников, появился на «Ладожской». Несмотря на то, что видимых для полиции результатов такое видеонаблюдение не принесло, было принято решение об установке аналогичного оборудования еще на 14 станциях. На это из федерального бюджета выделили 570 млн рублей.



На 23 станциях установили более 3 тысяч камер, была создана платформа для хранения, обработки данных, серверы. Однако системно наладить работу с правоохранительными органами метро не удалось, и весь интеллект камер (закупленных у одной известной европейской компании) пошел на то, чтобы вовремя находить оставленные безалаберными пассажирами вещи. Станции регулярно закрывали на проверку, что крайне возмущало петербуржцев.

По итогу система в полную силу так и не заработала.

Неудачной в плане «улова» для правоохранительных органов стала и установка умной системы в спортивном комплексе «Юбилейном» во время чемпионата мира по хоккею всё в том же 2016 году. В комплексе зданий были смонтированы две системы. Первая «турникетная линия», которая сверяла данные с электронных билетов (их тогда продавали по паспортам) с данными базы разыскиваемых лиц. Вторая с помощью умных камер могла вычленить в толпе лица, которые состояли на учете, например, как агрессивные болельщики, и передавала данные в Городской центр мониторинга, дальше по цепочке до сотрудников, которые обеспечивали безопасность. Далее за фанатами просто присматривали. Ни одного ЧП во время проведения матчей чемпионата в Петербурге зафиксировано не было, но, благодаря камерам, не было найдено и ни одного человека в розыске.



Система для «Юбилейного» была закуплена у словацкой компании.

С помощью нейросети в 2019 году обеспечивали в качестве эксперимента безопасность на петербургской ярмарке. Умные камеры распознавали в толпе драки, курение, падения, скопления людей, оставленные вещи, оружие, задымление и возгорание, вылавливали лица нарушителей в толпе. Разработка системы, как утверждали организаторы ярмарки, исконно петербургская.

Система «Безопасный город», в рамках которой на улицах Петербурга устанавливаются камеры, передающие картинку в Городской центр мониторинга, работает не первый год. Однако по сравнению с Москвой, где нейросеть вовсю работала в период коронавируса (ловила нарушителей карантинных ограничений) и на протестных акциях, в нашем городе не все камеры могут похвастаться четким изображением. Сотрудники правоохранительных органов не раз сетовали чиновникам на то, что в системе есть целые дыры и чаще всего преступника можно отследить в радиусе нескольких сот метров, а дальше только предполагать куда он скрылся. Помогают искать нарушителей камеры с хорошим разрешением, установленные на входах в парадные, а также в офисах, магазинах и прочих учреждениях. Но у них короткий срок хранения изображений, да и сами камеры не имеют никаких умных навыков.



«Умную камеру» установили в начале марта у Гостиного двора, где проходили пацифистские акции. По данным адвокатов, в марте порядка пяти петербуржцев вычислили, как участников несанкционированных митингов при помощи системы распознавания лиц. Всего, при этом, на акциях протеста задерживали несколько тысяч человек, то есть те, кого поймали по камерам, составили совсем небольшой процент от общего количества участников этих мероприятий.

Ксения Клочкова, Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

