«Недофинансирование, да?» Смольный доложит миллиарды на капремонт, но будет следить за руками

Очередной раунд препирательств по поводу участия города в программе капремонта заставил «Фонтанку» присмотреться к тому, как она исполняется сейчас. Пока больше всех напряжены подрядчики.
Место встречи жилищного комитета и Контрольно-счетной палаты изменить нельзя — каждый август на нулевых чтениях в ЗакСе по проекту бюджета на следующий год. И роли распределены заранее: комитет хочет, чтобы деньги на капитальный ремонт зданий сдавали не только жители города, но и бюджет; а их собеседники — чтобы фонд научился использовать эффективно хотя бы то, что он собирает с горожан. Так получилось и накануне, когда обсуждалось финансирование на 2023-й.
Как спорили
Председатель комитета Олег Зотов буднично доложился: вот, прямо без вопросов комитет финансов — главный казначей — готов ему выделить 41 млрд рублей. 19 млрд — на жилищные программы. Столько же — на субсидии теплоснабжающим организациям (по факту, это в основном ТЭК); речь о том, что жители города платят за тепло по льготному тарифу и не покрывают расходов коммунальщиков, и вот эту вилку как раз и компенсирует бюджет.
908 млн рублей получит Фонд капремонта, но не на ремонт, собственно, а на осуществление своей деятельности регионального оператора. Это жилком не устраивает, так что он понес в комитет финансов доппотребность, то есть заявку на добавку. По субсидиям тепловикам ему одобрили еще 3 млрд рублей (хотели больше, но под 10 млрд обещали вернуть в эту строчку при корректировке бюджета 2022 года). По капремонту вроде тоже сошлись неожиданно легко: 6 млрд на лифты комфин предварительно согласовал.
Вообще-то это совсем не похоже на то, как жилком выбивал деньги в последние годы: он убеждал, доказывал, предупреждал, что придется поднимать взносы с населения. Но финансовый блок с разной степенью убежденности ему отвечал: во-первых, речь об общем имуществе жильцов дома, им и платить за его ремонт; а во-вторых, покажи нам хоть какую-то эффективность расходования уже имеющихся средств перед тем, как просишь досыпать. В 2020 году бюджет под этим предлогом поучаствовал в программе лишь на 300 млн рублей (с горожан тогда собирали 13,6 млрд), в 2021 году не положил ни копейки (16,2 млрд — это расчетный сбор с населения). В 2022-м Смольный всё же вернулся в программу с 3 млрд, хотя на стадии обсуждения бюджета финансовый блок стоял на прежних тезисах.
Союзником — а вернее, поставщиком материалов — для комфина всегда выступала Контрольно-счетная палата. В ее отчетах регулярно говорилось о неэффективности расходования средств фонда, слабой собираемости взносов и о различных финансовых нарушениях. Но в этот раз тандем развалился: комитет финансов, как уже было сказано, предварительно одобрил выделение 6 млрд (вдвое больше, чем в году текущем), ведь только так, сказал Зотов, можно победить недофинансирование программы капремонта.
А вот КСП никого не простила. «Я бы хотела немного поговорить о софинансировании региональной программы капремонта, — начала зампредседателя палаты Юлия Русакова. — Вот, значит, недофинансирование, да? Смотрите: в 2021 году с населения собрано почти 14 млрд рублей, из них в остатке на начало [2022] года 5,7 млрд. Программа исполнена на
Олег Зотов назвал эти замечания очень важными и подтвердил, что в прошлом году были большие проблемы с собираемостью платежей, которые падали ниже допустимого уровня. «Фонтанка» рассказывала, что в 2022-м фонд затеял программу долговой амнистии, согласно которой абонентам выставлялась долговая квитанция со всеми их недоимками на данный момент: оплатив ее, они избегали уплаты пеней. Благодаря этому, в мае-июне собираемость формально превысила 1
Что касается исполнения плана — то и здесь со всем, как говорит КСП, согласился председатель жилкома: «В прошлом году мы сталкивались с ситуациями, когда у нас уже в начале зимы отдельные дома стояли с разобранными кровлями. В текущем году идет комплекс мероприятий, ужесточение контроля за работой подрядчиков». А то, что в бюджет не вернули субсидию фонду на то, чтобы он мог работать, — так не хотели останавливать процесс в сложнейших условиях.
Недоумевала Русакова и по поводу того, что все 6 запрошенных миллиардов обещают направить на 1500 лифтов в 355 домах. «В учете, когда мы проверяли, [финансирование конкретного договора], разделения — за счет какого источника, субсидий из бюджета или за счет средств собственника [он оплачивается] — нет. Это делается потом, общим чохом и не в пользу бюджета. Были случаи, когда в конце года постановлением правительства изменено это соотношение, деньги из бюджета были показаны как израсходованные, и соответственно, вот они, образуются большие остатки».
Здесь у жилкома позиция твердая: даже с учетом того, что сделают в этом году, остается 7200 лифтов с истекшим сроком эксплуатации, которые подлежат замене не позднее 2025 года, подчеркнул Зотов. На лифты направлена и вся субсидия этого года (3 млрд), она в итоге доехала до правительственного постановления только в июле. И для нее придуман принцип «30 на 70»: в каждом лифте, который меняется в 2022 году,
Как ремонтируют
КСП ругал — и жилком оправдывался — за краткосрочный план прошлого года. Оно и понятно, это последние открытые данные. Однако во внутренних отчетах фонда и комитета есть цифры и по этому году, и там тоже интересно.
Обстановка с исполнением годового плана по капремонту странная. С одной стороны, фонд говорит: мы теперь строже к подрядчикам, всё по тридцать раз проверяем и платим только в тот момент, когда у нас нет сомнений в качестве работ. С другой — город уже вовсю поливает «Орнелла» и поливать будет еще долго, наступает похолодание, а кровли, фасады, инженерные сети — всё это на конец августа было не закрыто не только деньгами (об этом ниже), но и, собственно, процентом исполнения. То есть либо в оставшиеся 5 месяцев подрядчики резко ускоряются и начинают сдавать объекты, причем без всяких замечаний, либо нынешние 10 % закрытия по актам принятых работ — это всё-таки тенденция.
Если точнее — то 10,5 % неделю назад и уже
Краткосрочный план — штука подвижная, особенно когда обещанные на него бюджетные 3 млрд сначала подвисают в условиях финансовой неопределенности после 24 февраля, а потом всё же выделяются — но адресно, на лифты. Часть весенних конкурсов не состоялась, ряд адресов точно перетекает на следующий год (и им, в некотором смысле, повезло, ведь здесь решение о переносе хотя бы приняли до того, как снять кровлю). Как уже писала «Фонтанка», в последней редакции план сформирован на сумму 17,8 млрд рублей.
Самое насущное по осени — крыши. Протекающие кровли, на которых проходит капремонт, в последние годы стали традицией, текут они и сейчас, хотя фонд своей вины здесь не видит. Изначально в плане было 460 крыш на 3 млрд рублей, но в отчетах фонда появилась новая графа: «объекты 1 руб.» Если переводить — это те адреса, которые точно не сделают в текущем году, но вычеркивать их из плана прямо сейчас оснований нет, и эти призрачные дома так и висят в документе мертвым грузом. Так вот, без них «реальных крыш остается только 330 — причем на ту же сумму, что и 460 изначальных: цены растут, а денег больше не становится. Договоры заключены на 250 (2,5 млрд), они переданы в работу почти все, но на 7 еще даже не приступали. Так, чтобы прямо всё было сделано, — это около 100 адресов, еще 50 — на завершающей стадии. Оставшаяся сотня — в разной степени готовности, и это, в общем, не особенно тревожные цифры. Другое дело, что уже по 1500 домам истекли сроки договоров, и из них лишь треть могут похвастаться реальным окончанием работ, в оплату ушло и того меньше. Доля полностью принятых работ —
Фасады не доставляют жильцам столько проблем, как недоделанные крыши, но по ним ситуация мрачнее. 210 домов на 2,6 млрд рублей плавно превратились в 180 на ту же сумму, но и из них договоры заключены на 2,2 млрд (140 адресов), а в работу переданы 100 на 2 млрд. Завершены работы, при всем уважении, на одном фасаде, на подходе еще 3 десятка (неделю назад было порядка 20). В столбце принятых работ — предсказуемо прочерк.
Пресловутые лифты — это капремонтная аристократия, в Петербурге им уделяют особенное внимание и даже, как видно, адресно финансируют. Сейчас в годовом плане удержались 1460 в 430 домах, и по исполнению это самая благополучная графа (
Инженерные сети после «утруски» годового плана похудели с 1360 до 1140 адресов, в работе меньше тысячи, это порядка 5 млрд рублей. Выполнено всё по 310 пунктам, а если взять те, где готовность выше
Остальные главы этой отчетной повести не такие массовые — аварийно-восстановительные работы, а также единичные подвалы и фундаменты.
«На сегодняшний день в высокой степени готовности 950 видов работ из 1885 законтрактованных, — заявили «Фонтанке» в жилищном комитете. — Оплата — процесс, который продлится до декабря, поскольку фонд в этом году особенно следит за качеством выполненных работ, приёмка работ проходит тщательно, на все недочёты подрядчику указывается, и оплата не происходит, пока он не устранит все замечания».
Характерно, что до утверждения бюджетной субсидии не будет заявки на установление новой ставки взносов на капремонт. Уже второй год подряд она составляет 11–12 рублей на квадратный метр, в зависимости от типа дома. На «Фонтанке» можно подробно узнать, как во внутренних расчетах Смольного оценивается ход многолетней программы капремонта (гигантское отставание) и экономически обоснованный взнос (36 рублей уже сейчас). Пока же просто зафиксируем: коммунальные тарифы в 2023 году хотят поднимать не выше прогнозного уровня инфляции на следующий год (около
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»