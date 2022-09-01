«Недофинансирование, да?» Смольный доложит миллиарды на капремонт, но будет следить за руками

Олег Зотов назвал эти замечания очень важными и подтвердил, что в прошлом году были большие проблемы с собираемостью платежей, которые падали ниже допустимого уровня. «Фонтанка» рассказывала, что в 2022-м фонд затеял программу долговой амнистии, согласно которой абонентам выставлялась долговая квитанция со всеми их недоимками на данный момент: оплатив ее, они избегали уплаты пеней. Благодаря этому, в мае-июне собираемость формально превысила 1 07 % , в августе тоже вышла за 100 % . Но задолженность населения огромная, повторял председатель комитета, порядка 6,7 млрд. Другое дело, что она могла бы быть миллионов на 700 меньше (именно столько составляют долги древнего 3-летнего срока исковой давности, но списать их самостоятельно комитет или фонд не может). Дебиторку, которая накоплена за годы, не закрыть одномоментно, убеждал Зотов, и первым шагом как раз и была долговая квитанция — просто донести до горожан информацию, сколько они задолжали. Правда, петербуржцы продолжают выяснять, откуда им насчитали неожиданные для них цифры, обрывают телефоны горячей линии. И Зотову пришлось выслушать претензии от депутатов еще и за это.



Что касается исполнения плана — то и здесь со всем, как говорит КСП, согласился председатель жилкома: «В прошлом году мы сталкивались с ситуациями, когда у нас уже в начале зимы отдельные дома стояли с разобранными кровлями. В текущем году идет комплекс мероприятий, ужесточение контроля за работой подрядчиков». А то, что в бюджет не вернули субсидию фонду на то, чтобы он мог работать, — так не хотели останавливать процесс в сложнейших условиях.



Недоумевала Русакова и по поводу того, что все 6 запрошенных миллиардов обещают направить на 1500 лифтов в 355 домах. «В учете, когда мы проверяли, [финансирование конкретного договора], разделения — за счет какого источника, субсидий из бюджета или за счет средств собственника [он оплачивается] — нет. Это делается потом, общим чохом и не в пользу бюджета. Были случаи, когда в конце года постановлением правительства изменено это соотношение, деньги из бюджета были показаны как израсходованные, и соответственно, вот они, образуются большие остатки».



Здесь у жилкома позиция твердая: даже с учетом того, что сделают в этом году, остается 7200 лифтов с истекшим сроком эксплуатации, которые подлежат замене не позднее 2025 года, подчеркнул Зотов. На лифты направлена и вся субсидия этого года (3 млрд), она в итоге доехала до правительственного постановления только в июле. И для нее придуман принцип «30 на 70»: в каждом лифте, который меняется в 2022 году, 30 % — это средства населения, а 70 % — средства субсидии.



Как ремонтируют



КСП ругал — и жилком оправдывался — за краткосрочный план прошлого года. Оно и понятно, это последние открытые данные. Однако во внутренних отчетах фонда и комитета есть цифры и по этому году, и там тоже интересно.



Обстановка с исполнением годового плана по капремонту странная. С одной стороны, фонд говорит: мы теперь строже к подрядчикам, всё по тридцать раз проверяем и платим только в тот момент, когда у нас нет сомнений в качестве работ. С другой — город уже вовсю поливает «Орнелла» и поливать будет еще долго, наступает похолодание, а кровли, фасады, инженерные сети — всё это на конец августа было не закрыто не только деньгами (об этом ниже), но и, собственно, процентом исполнения. То есть либо в оставшиеся 5 месяцев подрядчики резко ускоряются и начинают сдавать объекты, причем без всяких замечаний, либо нынешние 10 % закрытия по актам принятых работ — это всё-таки тенденция.



Если точнее — то 10,5 % неделю назад и уже 12,3 % на 31 августа. По данным «Фонтанки», именно такие цифры фигурируют в отчетности Фонда капремонта и жилищного комитета. Это значит, что столько видов работ уже целиком принято, вопрос по ним закрыт. По каждой строчке показатели свои, но в целом — да, примерно каждый восьмой.



Краткосрочный план — штука подвижная, особенно когда обещанные на него бюджетные 3 млрд сначала подвисают в условиях финансовой неопределенности после 24 февраля, а потом всё же выделяются — но адресно, на лифты. Часть весенних конкурсов не состоялась, ряд адресов точно перетекает на следующий год (и им, в некотором смысле, повезло, ведь здесь решение о переносе хотя бы приняли до того, как снять кровлю). Как уже писала «Фонтанка», в последней редакции план сформирован на сумму 17,8 млрд рублей.



Самое насущное по осени — крыши. Протекающие кровли, на которых проходит капремонт, в последние годы стали традицией, текут они и сейчас, хотя фонд своей вины здесь не видит. Изначально в плане было 460 крыш на 3 млрд рублей, но в отчетах фонда появилась новая графа: «объекты 1 руб.» Если переводить — это те адреса, которые точно не сделают в текущем году, но вычеркивать их из плана прямо сейчас оснований нет, и эти призрачные дома так и висят в документе мертвым грузом. Так вот, без них «реальных крыш остается только 330 — причем на ту же сумму, что и 460 изначальных: цены растут, а денег больше не становится. Договоры заключены на 250 (2,5 млрд), они переданы в работу почти все, но на 7 еще даже не приступали. Так, чтобы прямо всё было сделано, — это около 100 адресов, еще 50 — на завершающей стадии. Оставшаяся сотня — в разной степени готовности, и это, в общем, не особенно тревожные цифры. Другое дело, что уже по 1500 домам истекли сроки договоров, и из них лишь треть могут похвастаться реальным окончанием работ, в оплату ушло и того меньше. Доля полностью принятых работ — 12,5 % от плана.



Фасады не доставляют жильцам столько проблем, как недоделанные крыши, но по ним ситуация мрачнее. 210 домов на 2,6 млрд рублей плавно превратились в 180 на ту же сумму, но и из них договоры заключены на 2,2 млрд (140 адресов), а в работу переданы 100 на 2 млрд. Завершены работы, при всем уважении, на одном фасаде, на подходе еще 3 десятка (неделю назад было порядка 20). В столбце принятых работ — предсказуемо прочерк.



Пресловутые лифты — это капремонтная аристократия, в Петербурге им уделяют особенное внимание и даже, как видно, адресно финансируют. Сейчас в годовом плане удержались 1460 в 430 домах, и по исполнению это самая благополучная графа ( 30,4 % принятых работ); лучше только с фундаментами, но эти 50 % исполнения — это, в общем, один из двух запланированных на год домов. Другое дело, что в оплату пока переданы только 535 лифтов в 130 домах. Интересно, что общая стоимость — те же 6 млрд, которых жилком теперь ждет и в 2023-м.



Инженерные сети после «утруски» годового плана похудели с 1360 до 1140 адресов, в работе меньше тысячи, это порядка 5 млрд рублей. Выполнено всё по 310 пунктам, а если взять те, где готовность выше 90 %, — показатель растет до полутысячи. Но доля принятых работ — 7,8 % , в оплату переданы меньше сотни адресов. Хуже всего по этой графе ситуация в электроснабжении ( 1,1 % приемки по форме КС-14), хотя ремонт закончен в 23 домах из 80, попавших в контракты.



Остальные главы этой отчетной повести не такие массовые — аварийно-восстановительные работы, а также единичные подвалы и фундаменты.



«На сегодняшний день в высокой степени готовности 950 видов работ из 1885 законтрактованных, — заявили «Фонтанке» в жилищном комитете. — Оплата — процесс, который продлится до декабря, поскольку фонд в этом году особенно следит за качеством выполненных работ, приёмка работ проходит тщательно, на все недочёты подрядчику указывается, и оплата не происходит, пока он не устранит все замечания».



Характерно, что до утверждения бюджетной субсидии не будет заявки на установление новой ставки взносов на капремонт. Уже второй год подряд она составляет 11–12 рублей на квадратный метр, в зависимости от типа дома. На «Фонтанке» можно подробно узнать, как во внутренних расчетах Смольного оценивается ход многолетней программы капремонта (гигантское отставание) и экономически обоснованный взнос (36 рублей уже сейчас). Пока же просто зафиксируем: коммунальные тарифы в 2023 году хотят поднимать не выше прогнозного уровня инфляции на следующий год (около 8 % ). Если иметь в виду федеральные прогнозы на текущий год в 12–13 % , то по этой же логике взносы на капремонт должны вырасти на полтора рубля с января. Но понятно, что это зависит не только от инфляции и уровня участия бюджета, а еще и от политических соображений и амбициозности краткосрочного плана.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

