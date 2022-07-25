Это что у вас, шпаргалка? Начальника для петербургского капремонта не могут выбрать по детской причине

Москва отказывается принимать результаты очередного этапа конкурса на должность директора петербургского фонда капитального ремонта. Кто сдавал хоть один экзамен — поймет.

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





По данным «Фонтанки», письмо Минстроя в жилищный комитет датировано 22 июля. Сам конкурс (очередной его этап) проводили за день до этого, речь шла о тестировании кандидатов на знание законодательства. Управились за час, закончили в полдень.



Справочная информация и смартфоны запрещены, как на любом ЕГЭ. Компьютер — только экзаменационный, все проходит под видеозапись. Судя по тексту письма, Минстрой не смог подтвердить по записи, что кандидаты не пользовались ни тем, ни другим. Так что направление результатов в жилком, который ждет их, чтобы опубликовать на сайте, не представляется возможным.

В жилищном комитете «Фонтанке» подтвердили получение письма 25 июля. Сейчас там работают над уточнением дальнейших действий совместно с Минстроем. Вариантов, как подсказывает логика, два: либо министерство снимает замечания, либо запускается ни разу не использованная в Петербурге и никому толком не известная процедура — то ли перенос конкурса, то ли повторное уведомление кандидатов и новое проведение тестирования. А до тех пор — врио.





Собеседник, близкий к коммунальному блоку правительства, рассказал, что в этот раз камера находилась там же, где в предыдущие конкурсы, когда никаких претензий не возникало. Судя по имеющимся в распоряжении редакции фото, пятеро кандидатов сидят двумя рядами, лицом к комиссии, которая за кадром справа. Видеокамера расположена примерно там же, где фотограф, но выше. Телефоны «отобрали» заранее. Учитывая конкуренцию, можно предположить, что на шпаргалочные поползновения одного из участников обратил бы внимание другой.



Фото: «Фонтанка» Поделиться Поделиться





Процедура напоминает экзамен на водительские права: по защищенному каналу Минстроя на компьютеры соискателей приходят вопросы, всего — 50. Если результат меньше 45, к третьему этапу (устное собеседование) кандидат не допускается. Если больше — идет дальше, с незначительным разбросом в количестве баллов в зависимости от количества правильных ответов. На собеседовании тоже есть вилка — различные риторические способности претендента, его инициативность в диалоге с комиссией, развернутость ответов — все оценивается.



В это, возможно, непросто поверить, но на кресло куратора такой проблемной отрасли уже не в первый раз довольно большое количество соискателей. При этом они в курсе, что смена руководства здесь традиционно происходит в режиме спецоперации. Дмитрий Локтаев не скрывал разногласий со Смольным и покинул должность после резкого интервью «Фонтанке». Денис Шабуров, как показалось, ушел одним днем, а после этого проснулся в центре уголовного дела, которое строилось на показаниях крайне одиозных персонажей.



Его сменил Петр Погребняк, выигравший конкурс и с ним должность — на 3 года. Однако уже через год был объявлен новый кастинг — ничего не объясняя, его просто назвали плановым. Высший балл снова официально заработал Погребняк. Однако через несколько месяцев он подписал заявление об уходе, на фоне претензий контрольно-счетной палаты к работе организации, а также прокуратуры — к нему лично.

Врио директора с конца 2021 года остается Дмитрий Шутов. Нынешний конкурс был объявлен в мае, и по итогам первого этапа определились пятеро кандидатов. Кроме Шутова, уже второй год участвуют бывший сотрудник фонда Олег Макаренко и экс-директор компании «Капитал Стройиндустрия» Валерий Батушин. Помимо них, в списке Оксана Максимова и Александр Ахметов (ФИО совпадают с данными учредителей строительных компаний).



Претензии контролеров насчет слабого освоения средств никуда не делись, в новую программу фонд обычно входит, не закрыв старую. По итогам 2021-го прибавились еще и увязанные вопросы по собираемости платежей с населения. По сути, за год задолженность увеличилась на 2,4 млрд рублей — с 2,8 млрд до 5,2 млрд рублей.



В интервью «Фонтанке» Дмитрий Шутов рассказывал о том, как фонд намерен менять взаимодействие с подрядчиками и жителями. Главная новелла в части собираемости — так называемая амнистия по пеням, которая недавно закончилась. Фонд предлагал жителям оплатить специальную квитанцию, где собраны все долги, и тем самым освободить себя от набежавших пеней. Кампанию восприняли противоречиво — многие не поняли, как у них нарисовались такие цифры, и не признали их даже после объяснений со стороны власти. Тем не менее кампания позволила собрать полмиллиарда рублей. С 71% в феврале и 84% в апреле, в мае-июне собираемость выросла до 108%, выправив полугодовой показатель до пристойных 90% (выставили 8,1 млрд, собрали 7,3 млрд). Но оплачивали с основном именно долговую часть, по текущей задолженность растет — сейчас уже за 6,7 млрд.



Ко всем этим приключениям, фонд еще и перекочевал из розовой квитанции ВЦКП в квитанцию «Петроэлектросбыта», скандал с цифрами тогда тоже выдался памятный, часть абонентов так и не разобралась в новом дизайне документа. В частности, те, у кого стоял автоплатеж с прежним назначением платежа «электричество», так и продолжали автоматически перечислять всю сумму именно на электричество, минуя капремонт. Те же, кто платил вручную, видели в итоговой сумме «к оплате» только текущие начисления за ремонт, но не долги, за которыми надо было спускаться в самый низ квитанции или изучать баланс на начало периода; то есть задолженность так и висела на них. После окончания эксперимента с долговыми квитанциями все изменится: в августе итоговая сумма в платежке «Петроэлектросбыта» будет включать все долги и начисления (так что некоторых, судя по всему, снова ждет сюрприз).

При этом за первое полугодие 2022 года были оплачены лишь работы по 7,5% объектов, включенных в годовой план. Дмитрий Шутов рассказывал, что фонд усиливает контроль за подрядчиками, чтобы каждая осень не превращалась в сезон текущих потолков, и именно этим контролем жилищный комитет объясняет низкий процент. Не секрет, что основная часть работ оплачивается в два последних квартала, но все равно на фоне дополнительных возможностей авансирования, которые появились у госзаказчиков, 7,5% вызвали вопросы. По данным «Фонтанки», картина не такая пугающая, если судить по внутренней отчетности комитета. Из примерно 2,1 тысячи объектов более 500 показали готовность выше 80%, более 300 — от 50% до 80%, 350 — от 30% до 50%. При этом уже сейчас понятно, что порядка 190 объектов войдут в контракты только осенью, и срок их исполнения уйдет на 2023-й (90 по инженерным сетям, 50 крыш, 27 аварийно-восстановительных, почти 20 фасадов). Источник в фонде сообщил, что отчасти это связано с несостоявшимися конкурсами весной, на которые, по понятным причинам, не приходили подрядчики, ожидая какой-то стабильности.





Дмитрий Шутов признавал, что для полноценного исполнения плана необходимо начинать конкурсную работу за полгода до начала отчетного года, чтобы к зиме уже иметь пакет согласований для ГАТИ, как последний кирпичик для начала работ. Сейчас такой план конкурсов сформирован, часть уже объявлена.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»