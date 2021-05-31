«Процесс не остановится ни на секунду!» Кого подстерегли у фонда капремонта

Денис Шабуров, возглавлявший фонд капремонта в 2015–2020 годах, ушел с радаров утром 19 мая. В следующие два дня журналисты пытались понять, что происходит, и по наитию дежурили у дверей Дзержинского районного суда под сочувственные комментарии сотрудников: «Да не привезут его на меру пресечения, давно бы уж документы пришли». В итоге действительно обошлось без меры: 21 мая Шабуров вышел из изолятора на Захарьевской и больше в СК Выборгского района не возвращался, несмотря на возбужденное дело по особо крупной взятке. Вскоре появились подробности.
По данным «Фонтанки», за 3 месяца до описываемых событий в том же самом Выборгском районе было подписано досудебное соглашение: с одной стороны, как водится, прокурор, с другой — некто Алексей Федосеев. В отношении него дело возбудили еще в декабре 2020 года — тоже особо крупная взятка, но, в отличие от Шабурова, не получение, а дача. По версии следствия, Федосеев в конце прошлого года собрался передать 2 млн рублей недавно назначенному директору Фонда капремонта Петру Погребняку — от имени не одной, а нескольких компаний. В картине мира предпринимателя это вроде бы должно было обеспечить благосклонное отношение к интересантам при проведении конкурсов. 22 декабря «приисканный» им посредник передал деньги, правда никакого Погребняка там не было и близко, а был господин Михаил Буркин, который к тому времени уже участвовал в оперативном эксперименте.
После успешного эксперимента разговор зашел о факультативных знаниях Алексея Федосеева, которые могли бы заинтересовать следователей. Видимо, ему удалось их впечатлить, потому что, «принимая во внимание представленные материалы и сведения», досудебное соглашение было заключено. Как сообщили несколько источников «Фонтанки», во время своего двухдневного пленения Шабуров настоял на очной ставке с человеком, рассказывающим про него необычное. Содержательного разговора не получилось, все остались при своих.
Дозвониться до Шабурова «Фонтанке» не удалось; как и до Федосеева, но здесь речь идет о запрете пользоваться телефоном. Адвокат Алексея Федосеева выслушал вопросы об условиях досудебного соглашения и обещал передать своему подзащитному. Пока же можно лишь констатировать, что речь идет о человеке, в капремонте не чужом. Некоторые помнят яркую историю из 2017 года, о которой писал «Деловой Петербург». Тогда компаниям, к которым имел отношение Федосеев, сопутствовал небывалый успех на конкурсах по капремонту в Ленобласти. А пару месяцев спустя предприниматель выложил в соцсети фото со своего отдыха в Таиланде: на яхте в непринужденной обстановке он сидел за одним столом с Сергеем Хорошуновым, начальником конкурсных процедур регионального Фонда капремонта. Руководство организации перетряхнули, задев Хорошунова, хотя сам он настаивал, что случайно оказался в Таиланде одновременно с подрядчиком и уже на месте спонтанно решил сплавать на экскурсию вместе с ним. Вскоре фонд стал присылать сообщения о расторжении контрактов.
Надо подчеркнуть, что формально Алексей Федосеев имел отношение лишь к ООО «Крафт», но давал комментарии СМИ как представитель Miro Group и аффилированных с ней компаний, создавая впечатление не столько бенефициара, сколько посредника. В Петербурге среди заказчиков значились дирекция по управлению спортивными сооружениями, Администрация Калининского района, Контрольно-счетная палата и Центр комплексного благоустройства. Сам он напоминал журналистам, что выполнял капремонт домов еще в 2010–2011 годах, когда регионального оператора в городе еще не было, а также работал со Спецстроем и Минобороны. У Miro Group просматриваются кровельные контракты с Петроградским РЖА в начале десятых годов, а в Twitter Федосеева того времени основное место действия — именно Петроградская сторона. Главный заочный собеседник, в свою очередь, — Константин Желудков: на тот момент он был главой района, позже перешел на работу сначала в Спецстрой, потом в управление заказчика капстроительства Минобороны, сейчас возглавляет Контрольно-счетную палату.
Надо сказать, не прекращающийся монолог Федосеева в 2021 году производит впечатление. «Скоро все увидят, как ПС засверкает и высохнет! А это только Ваших рук дело!» — пишет Федосеев Желудкову в 2011 году. «Встреча с бригадирами кровельщиков прошла положительно, посмотрел опыт работ и согласовали ЗП. ПС, жди пополнения», — отчитывается тогда же. — C завтрашнего дня начинаем испытывать разные материалы на текущий ремонт кровель. Лучший будет использоваться всеми компаниями».
«Сегодняшний объезд без комиссии меня расстроил, получили все по первое число у меня! — делится впечатлениями с главой района и желает ему: — Дай бог Вам здоровья, Константин Геннадиевич». «Всем удачных и продуктивных будней! Улетел на моря, на 10 дней. Но буду на связи. Если что, тви под рукой! — сообщает он в августе и успокаивает Желудкова: — Процесс не остановится ни на секунду. Если что, прилечу в теч. 3 часов». И еще сотни сообщений по несколько раз в день в таком же духе. Сейчас уже сложно судить, насколько такое внимание было лестно самому Константину Желудкову, район он возглавлял лишь несколько месяцев.
Обращает на себя внимание хронология: в конце декабря задерживают Федосеева, а спустя неделю Желудков утверждает план работы Контрольно-счетной палаты, в котором находится место и проверке Петербургского фонда капремонта. Захватывает она период работы как Шабурова, так и Погребняка, подробнее о выявленных нарушениях читайте в материале «Фонтанки». Однако несколько источников издания сообщают, что о проверке речь шла еще летом 2020 года. Желудков заявил «Фонтанке», что с Федосеевым не общается уже очень давно и относится к нему крайне отрицательно.
К слову, еще один фигурант «оперативного эксперимента» — человек тоже в своем роде известный. Правда, в последний раз экс-командир корабля «Стерегущий» появлялся на страницах «Фонтанки» в качестве обвиняемого. Суд признал его виновным в мошенничестве с премиальными для экипажа. После отбытия наказания Буркин работал в жилищной сфере — в частности, устроился в ГУП РЭП «Строитель».
Фонд капремонта в последнее время оказался средоточием негативной новостной повестки. Помимо, собственно, проверки КСП и задержания бывшего директора, речь идет о переносе строчки на оплату ремонта в квитанции ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». Многие петербуржцы увидели там задолженности, о существовании которых не догадывались. «Фонтанка» подробно рассказывала о возможных причинах. 26 мая Смольный заявил, что платежная база ЕИРЦ обнулится: суммы за капремонт будут выставлять так, как если бы в мае он начал делать начисления с чистого листа. Однако если у человека действительно есть задолженность по капремонту за тот период, когда он оплачивался по розовой квитанции, эта задолженность будет включаться в общую сумму долга квитанции ВЦКП. Перерасчет будет произведен в июле.
Кроме того, именно на этот период выпало письмо, в котором городской прокурор жаловался губернатору на работу фонда. Незадолго до этого жилищный комитет объявил конкурс на замещение вакансии директора организации. Этот клубок новостей в телеграм-каналах увязывают с выдвижением профильного вице-губернатора Николая Бондаренко в ЗакС. Он выиграл праймериз «Единой России» в 12-м одномандатном округе и, по данным «Ведомостей», является одним из кандидатов на место спикера.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»