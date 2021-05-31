«Процесс не остановится ни на секунду!» Кого подстерегли у фонда капремонта

По данным «Фонтанки», за 3 месяца до описываемых событий в том же самом Выборгском районе было подписано досудебное соглашение: с одной стороны, как водится, прокурор, с другой — некто Алексей Федосеев. В отношении него дело возбудили еще в декабре 2020 года — тоже особо крупная взятка, но, в отличие от Шабурова, не получение, а дача. По версии следствия, Федосеев в конце прошлого года собрался передать 2 млн рублей недавно назначенному директору Фонда капремонта Петру Погребняку — от имени не одной, а нескольких компаний. В картине мира предпринимателя это вроде бы должно было обеспечить благосклонное отношение к интересантам при проведении конкурсов. 22 декабря «приисканный» им посредник передал деньги, правда никакого Погребняка там не было и близко, а был господин Михаил Буркин, который к тому времени уже участвовал в оперативном эксперименте.



После успешного эксперимента разговор зашел о факультативных знаниях Алексея Федосеева, которые могли бы заинтересовать следователей. Видимо, ему удалось их впечатлить, потому что, «принимая во внимание представленные материалы и сведения», досудебное соглашение было заключено. Как сообщили несколько источников «Фонтанки», во время своего двухдневного пленения Шабуров настоял на очной ставке с человеком, рассказывающим про него необычное. Содержательного разговора не получилось, все остались при своих.



Дозвониться до Шабурова «Фонтанке» не удалось; как и до Федосеева, но здесь речь идет о запрете пользоваться телефоном. Адвокат Алексея Федосеева выслушал вопросы об условиях досудебного соглашения и обещал передать своему подзащитному. Пока же можно лишь констатировать, что речь идет о человеке, в капремонте не чужом. Некоторые помнят яркую историю из 2017 года, о которой писал «Деловой Петербург». Тогда компаниям, к которым имел отношение Федосеев, сопутствовал небывалый успех на конкурсах по капремонту в Ленобласти. А пару месяцев спустя предприниматель выложил в соцсети фото со своего отдыха в Таиланде: на яхте в непринужденной обстановке он сидел за одним столом с Сергеем Хорошуновым, начальником конкурсных процедур регионального Фонда капремонта. Руководство организации перетряхнули, задев Хорошунова, хотя сам он настаивал, что случайно оказался в Таиланде одновременно с подрядчиком и уже на месте спонтанно решил сплавать на экскурсию вместе с ним. Вскоре фонд стал присылать сообщения о расторжении контрактов.



Надо подчеркнуть, что формально Алексей Федосеев имел отношение лишь к ООО «Крафт», но давал комментарии СМИ как представитель Miro Group и аффилированных с ней компаний, создавая впечатление не столько бенефициара, сколько посредника. В Петербурге среди заказчиков значились дирекция по управлению спортивными сооружениями, Администрация Калининского района, Контрольно-счетная палата и Центр комплексного благоустройства. Сам он напоминал журналистам, что выполнял капремонт домов еще в 2010–2011 годах, когда регионального оператора в городе еще не было, а также работал со Спецстроем и Минобороны. У Miro Group просматриваются кровельные контракты с Петроградским РЖА в начале десятых годов, а в Twitter Федосеева того времени основное место действия — именно Петроградская сторона. Главный заочный собеседник, в свою очередь, — Константин Желудков: на тот момент он был главой района, позже перешел на работу сначала в Спецстрой, потом в управление заказчика капстроительства Минобороны, сейчас возглавляет Контрольно-счетную палату.



Надо сказать, не прекращающийся монолог Федосеева в 2021 году производит впечатление. «Скоро все увидят, как ПС засверкает и высохнет! А это только Ваших рук дело!» — пишет Федосеев Желудкову в 2011 году. «Встреча с бригадирами кровельщиков прошла положительно, посмотрел опыт работ и согласовали ЗП. ПС, жди пополнения», — отчитывается тогда же. — C завтрашнего дня начинаем испытывать разные материалы на текущий ремонт кровель. Лучший будет использоваться всеми компаниями».

