От завхоза до бывшего члена совета директоров «Роснефти». Кто победил в праймериз «Единой России» в Петербурге

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Более того, эти две сотни тысяч горожан хорошо чувствуют желания партийного руководства, которое, по данным «Фонтанки», поддержало переизбрание не всех действующих депутатов. Электорат сигнал поймал и проголосовал за тех, за кого нужно. И даже, если кандидат и сам признаётся, что его знают далеко не все, то это вовсе не препятствие для петербуржцев, желающих его поддержать.

Оргкомитет праймериз «Единой России» подвёл итоги партийного предварительного голосования по отбору кандидатов на предстоящие выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. Предварительное голосование — процедура, которую уже несколько лет «Единая Россия» использует для отбора кандидатов на выборы. По идее составлять списки именно таким образом партия не обязана, однако, как считают функционеры «Единой России», праймериз, во-первых, должны стать хорошим стартом для предстоящей предвыборной кампании кандидатов, с другой стороны — такое голосование должно показать близость партии к народу, мол, любая кухарка может победить и стать представителем «Единой России». Участвовать и голосовать на праймериз в этом году могли не только члены и сторонники партии, но и беспартийные. Само же голосование проходило в электронном виде, чтобы как можно большее число граждан смогли принять в нём участие.



Исходя из опыта последних лет и во многом благодаря сложившейся в стране политической обстановке можно сказать, что значительная часть победивших на праймериз уже имеет в кармане депутатский мандат. Именно поэтому в отдельных округах праймериз «Единой России» — это не всегда спокойное мероприятие, за место в списке партии власти разворачивается борьба. Петербург — не исключение. Ещё на этапе выдвижения участников предварительного голосования было понятно, что трудности возникнут у депутата Законодательного собрания Андрея Анохина и депутата Государственной думы Сергея Вострецова. Первый в последнее время критиковал руководство партии в Петербурге, эпатажные инициативы второго вызвали сомнения у секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака — он высказывался об этом публично. Несмотря на конфликты, и Вострецов, и Анохин подали заявления на праймериз, но до момента голосования не дошли, их кандидатуры сняли, не объяснив толком причины. Теперь Анохин собирается баллотироваться от «Российской партии свободы и справедливости», Вострецова может выдвинуть партия «Родина».



Чистки произошли и в Петроградском районе. Эта территория является вотчиной спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Отказ в регистрации, желая побороться за шанс стать кандидатом по округу № 3 в этом районе, получил член регионального ОНФ Илья Гречишников. «Фонтанке» он рассказал, что его отстранили от участия, так как он якобы сам подал об этом заявление, но он этого не делал.

В Выборгском районе — обратная история: здесь никого не снимали, но результат голосования за кандидата в Государственную думу от расположенного там округа явно кого-то всё же не устраивал. За несколько дней до окончания праймериз в районе начали появляться листовки в поддержку Евгения Марченко в самых неожиданных и явно раздражающих жителей местах — на дверях магазинов, парковках и даже на полицейских машинах. В последний день голосования жители района получили смс-рассылку, в которой некто, представившийся Евгением Марченко, благодарил горожан за поддержку. Среди получивших смс были и настроенные к «Единой России» весьма недружелюбно и не участвовавшие в праймериз.



Официально в партии комментировать инцидент отказались, в штабе Марченко настаивают на провокации, в политических телеграм-каналах намекают на причастность конкурента Марченко — строителя, замгендиректора компании «ЕвроСол» Антона Мороза (он в итоге занял второе место).

Надеялся получить место в округе в Кировском районе от «Единой России» депутат Андрей Васильев, но предварительное голосование проиграл главе Санкт-Петербургского регионального штаба ОНФ Виталию Фатеичеву. Теперь Васильев собирается пойти на выборы самовыдвиженцем. «Не буду договариваться ни с какой партией, трудности нас только закаляют», — отметил он в разговоре с «Фонтанкой». Вопрос, понимает ли он причину проигрыша, он оставил без комментариев. Ещё один аутсайдер праймериз — самый возрастной депутат Законодательного собрания Борис Ивченко, прославившийся когда-то судом с телеканалом «Дождь». Судя по всему, продолжать политическую карьеру он не будет: говорить об этом с «Фонтанкой» он отказался.

В 15 из 25 одномандатных округах победу всё же получили действующие депутаты. В их числе ещё недавно состоявший в «Справедливой России» Александр Егоров.



Он представит партию власти в 5-м округе в Выборгском районе.

Часть победивших на праймериз — выходцы из Смольного.

Так, в 11-м округе на выборы пойдёт глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец. За него проголосовали более 7 тысяч жителей, судя по данным сайта. Проиграла ему в округе, но всё же попала третьей в список 22-летняя студентка, депутат муниципального округа Сампсониевское Людмила Самуйлова. Её захотели видеть кандидатом почти 2 тысячи человек.

В 20-м округе список «Единой России» возглавит глава Московского района Владимир Ушаков, за него проголосовали 5 тысяч человек.

Нынешний вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко выиграл праймериз в 12-м одномандатном округе в Приморском районе с пугающим результатом 6666 голосов. Он пойдёт на выборы в паре с главой муниципалитета Коломяги Сергеем Борисенко (последний представит партию в списочной части в 12-м округе).

Несколько раз менявший свои намерения глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков представит «Единую Россию» в Центральном районе в округе № 2. Несмотря на метания, его поддержали более 5 тысяч человек.



Замглавы администрации Невского района Антон Рудаков будет представлять список партии в 23-м округе. В его биографии помимо работы чиновником — ещё и руководство территориальной избирательной комиссией. В 2017 году прокуратура обнаружила, что Рудаков и другие главы районных избиркомов нарушили требования законодательства, совмещая свои должности с управлением коммерческими организациями.

Ещё один выходец из избиркома, победивший на праймериз, — Вячеслав Субботин, сын руководителя аппарата Законодательного собрания. Он обошёл в партийном соревновании экс-депутата Законодательного собрания Любовь Седейкиене (ранее она представляла в ЗакСе «Справедливую Россию»).

Близкие к спикеру городского парламента оказались среди будущих кандидатов не только в этом округе. В 21-м округе, который в Законодательном собрании представлял умерший в 2019 году Павел Зеленков, выиграл праймериз 28-летний Никита Титенко, партийный функционер и глава одного из округов в Петроградском районе. В 3-м округе, от которого ранее избирался спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, победила завхоз Мариинского дворца Алёна Кукушкина.



Пожалуй, единственным неожиданным результатом стала победа в праймериз хирурга НИИ онкологии имени Петрова Александра Ульянова. Он обошёл по голосам главу округа Георгиевский Виталия Жолдасова и представит «Единую Россию» в 22-м округе во Фрунзенском районе.

Совсем не стали неожиданностью и результаты праймериз в Государственную думу. В 211-м округе с результатом 19 тысяч голосов победил Михаил Романов (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России»).

В 212-м округе победу одержал Александр Тетердинко (глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании), он набрал 20 тысяч голосов. В 213-м округе победил Евгений Марченко (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России»), за него проголосовали 26 тысяч человек. В 214-м округе партию на выборах представит Елена Рахова (19 тысяч человек проголосовали за неё на праймериз). В 215-м округе на выборы пойдёт, набрав 22 тысяч голосов на праймериз, Николай Цед (глава Приморского района). 216-й округ представит Сергей Соловьев (вице-спикер Законодательного собрания), он набрал 20 тысяч голосов. В 217-м округе лидирует Любовь Егорова (депутат Законодательного собрания) с аналогичным результатом. Виталий Милонов (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России») победил в 218-м округе с результатов 21 тысяча голосов.

Лидерами думского списка партии в Петербурге станут спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, депутаты нынешнего созыва экс-глава телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский и бывший глава Росимущества и в прошлом член совета директоров «Роснефти» Юрий Петров (на предвыборном видео он признаётся, что познакомился ещё не со всеми петербуржцами). Все трое получили невероятную поддержку горожан, судя по данным сайта праймериз. За Макарова проголосовали 159 тысяч петербуржцев, за Боярского — 156 тысяч, за Петрова — 145 тысяч.

Всего же на сайте праймериз по сообщению партии зарегистрировались 261 999 петербуржцев.

Ранее «Фонтанка» писала, что учителей, воспитателей детских садов и чиновников настоятельно просили сначала зарегистрироваться на сайте праймериз, а затем в некоторых районах выдавали списки, за кого голосовать.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

