FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Это лучший вариант моего политического будущего». Петербургский депутат Егоров собирается сменить «СР» на «ЕР»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Егоров выходит из «Справедливой России»

Депутат петербургского парламента Александр Егоров выходит из «Справедливой России». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в партии и сам депутат. По предварительной информации, он может вступить в ряды «Единой России».

Решение об исключении Егорова из партии было принято бюро 7 апреля. «Есть много причин. Я рассудил, что это лучший вариант моего политического будущего», — отметил Егоров. Он добавил, что ведёт переговоры с другими партиями, однако не конкретизировал, с какими. По информации «Фонтанки», Егоров может пойти на выборы от «Единой России». «Не могу пока ничего точно сказать насчет этой партии, идёт процесс переговоров», — заявил депутат. Он добавил, что его политические взгляды не поменялись — по убеждениям он врач. «В каждой партии есть что-то отрицательное и что-то положительное», — резюмировал он.

Егоров избрался в ЗакС в 2016 году от 5-го избирательного округа в Выборгском районе. Это был единственный округ, где не было кандидата от «Единой России», — Сергей Анденко после конфликта со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым не принёс документы о выдвижении в избирательную комиссию. На данный момент стать кандидатом от 5-го округа от «Единой России» хочет депутат Сергей Купченко — он подал документы для участия в праймериз.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Игорь Титов
они не электорату служат в этих партиях, а устраивают свое политическое будущее
Владислав Гольянов
А кто это?
Ref
Если вдруг (фантазирую) случатся честные выборы, то политического будущего у данного депутата не будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний