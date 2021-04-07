«Это лучший вариант моего политического будущего». Петербургский депутат Егоров собирается сменить «СР» на «ЕР»

Депутат петербургского парламента Александр Егоров выходит из «Справедливой России». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в партии и сам депутат. По предварительной информации, он может вступить в ряды «Единой России».



Решение об исключении Егорова из партии было принято бюро 7 апреля. «Есть много причин. Я рассудил, что это лучший вариант моего политического будущего», — отметил Егоров. Он добавил, что ведёт переговоры с другими партиями, однако не конкретизировал, с какими. По информации «Фонтанки», Егоров может пойти на выборы от «Единой России». «Не могу пока ничего точно сказать насчет этой партии, идёт процесс переговоров», — заявил депутат. Он добавил, что его политические взгляды не поменялись — по убеждениям он врач. «В каждой партии есть что-то отрицательное и что-то положительное», — резюмировал он.

