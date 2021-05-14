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Глава комитета по социальной политике Петербурга снова передумал: он пойдёт на выборы от «Единой России»

Глава комитета по соцполитике Петербурга со второго раза решил пойти на выборы от партии власти

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков за день дважды менял решение о своих политических планах.

Ещё утром 14 мая он заявлял «Фонтанке», что не бросит возглавляемый им комитет и отозвал своё заявление на праймериз «Единой России», а вечером его анкета появилась на сайте предварительного голосования.

Как стало известно «Фонтанке», по результатам партийного совещания с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком политические планы поменял не только Вячеслав Макаров (он отказался от выдвижения в Законодательное собрание). Изменить ранее принятое решение пришлось и председателю комитета по социальной политике Петербурга Александру Ржаненкову. Несколько дней назад он заявил о выдвижении от «Единой России» по округу № 2 в Центральном районе, однако в последний день подачи документов на праймериз передумал, о чем сообщил «Фонтанке». Аргументировал он это решение тем, что не захотел бросать коллектив комитета. Вместо него основным кандидатом в округе в Центральном районе стал депутат Государственной думы Владимир Катенев, на сайте праймериз появилась информация о его намерении баллотироваться по этому округу. Тем не менее вечером 14 мая данные на сайте снова изменились: Катенев теперь заявлен как кандидат от Пушкинского района, а Ржаненков — от Центрального. На звонки «Фонтанки» председатель комитета не ответил, по информации собеседников нашего издания в ЕР, решение о том, что Ржаненков всё же должен принять участие в выборах, было принято на партийном совещании.

На данный момент Центральный район в Законодательном собрании представляет экс-глава района Мария Щербакова. По информации «Фонтанки», она не планирует продолжать карьеру в законодательной власти.

Ранее на праймериз «Единой России» подал документы глава Приморского района Петербурга Николай Цед, он намерен стать кандидатом в депутаты Государственной думы. В Законодательное собрание от партии власти хочет попасть вице-губернатор Николай Бондаренко. Глава администрации Московского района Петербурга Владимир Ушаков планирует избираться от 20-го округа.

Предварительное голосование — процедура, которую уже несколько лет «Единая Россия» использует для отбора кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. В этом году оно организовано по открытой модели: участвовать и голосовать могут не только члены и сторонники партии, но и беспартийные.

Процедура праймериз рассчитана до конца мая, подача документов для участников заканчивается 14 мая. Для голосования партия использует сервис «Госуслуги».

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Комментарии (3)

rumet
Похоже, в крысятнике паника.. Ишь как заметались, начиная с генетического кодификатора победителей-выкрестов.
Silver867
- Брошу кормушку к чёрту, пойду в депутаты!
- Нет, не брошу!
- Чёрт побери, придётся-таки бросить!»
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