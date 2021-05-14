Глава комитета по социальной политике Петербурга снова передумал: он пойдёт на выборы от «Единой России»

Ещё утром 14 мая он заявлял «Фонтанке», что не бросит возглавляемый им комитет и отозвал своё заявление на праймериз «Единой России», а вечером его анкета появилась на сайте предварительного голосования.



Как стало известно «Фонтанке», по результатам партийного совещания с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком политические планы поменял не только Вячеслав Макаров (он отказался от выдвижения в Законодательное собрание). Изменить ранее принятое решение пришлось и председателю комитета по социальной политике Петербурга Александру Ржаненкову. Несколько дней назад он заявил о выдвижении от «Единой России» по округу № 2 в Центральном районе, однако в последний день подачи документов на праймериз передумал, о чем сообщил «Фонтанке». Аргументировал он это решение тем, что не захотел бросать коллектив комитета. Вместо него основным кандидатом в округе в Центральном районе стал депутат Государственной думы Владимир Катенев, на сайте праймериз появилась информация о его намерении баллотироваться по этому округу. Тем не менее вечером 14 мая данные на сайте снова изменились: Катенев теперь заявлен как кандидат от Пушкинского района, а Ржаненков — от Центрального. На звонки «Фонтанки» председатель комитета не ответил, по информации собеседников нашего издания в ЕР, решение о том, что Ржаненков всё же должен принять участие в выборах, было принято на партийном совещании.

