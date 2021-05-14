Спикер петербургского парламента снимает свою кандидатуру на праймериз в ЗакС. Он возглавит список партии в Госдуму

Отметим, что 4 мая Вячеслав Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» в Законодательное собрание по округу № 3 в Петроградском районе . За неделю до этого он уже заявлялся на праймериз, только в Государственную думу, тогда на подачу документов в день российского парламентаризма его привел секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как сообщил собеседник в партии, в связи с этим Макаров откажется от намерения участвовать в выборах в Законодательное собрание.

Ранее Турчак в интервью «Фонтанке» заявлял о выдвижении Макарова следующее: «Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче. При этом он остается секретарем регионального отделения и входит в руководство регионального избирательного штаба».



Также о том, что спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров мог бы быть «тяжеловесом» в Государственной думе от Северной столицы, говорил в эфире телеканала 78 губернатор Петербурга Александр Беглов.

О том, что Дума — это не его, Макаров заявлял еще в конце 2020 года в интервью «Фонтанке». Он сказал, что планирует избираться только в ЗакС: «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются».

