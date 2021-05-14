Спикер петербургского парламента снимает свою кандидатуру на праймериз в ЗакС. Он возглавит список партии в Госдуму

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров возглавит региональный список «Единой России» в Государственную думу на предстоящих выборах. Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, решение принято на совещании с руководством «Единой России».
Как сообщил собеседник в партии, в связи с этим Макаров откажется от намерения участвовать в выборах в Законодательное собрание.
Отметим, что 4 мая Вячеслав Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» в Законодательное собрание по округу
Ранее Турчак в интервью «Фонтанке» заявлял о выдвижении Макарова следующее: «Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче. При этом он остается секретарем регионального отделения и входит в руководство регионального избирательного штаба».
Также о том, что спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров мог бы быть «тяжеловесом» в Государственной думе от Северной столицы, говорил в эфире телеканала 78 губернатор Петербурга Александр Беглов.
О том, что Дума — это не его, Макаров заявлял еще в конце 2020 года в интервью «Фонтанке». Он сказал, что планирует избираться только в ЗакС: «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются».