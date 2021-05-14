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Спикер петербургского парламента снимает свою кандидатуру на праймериз в ЗакС. Он возглавит список партии в Госдуму

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров возглавит региональный список «Единой России» в Государственную думу на предстоящих выборах. Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, решение принято на совещании с руководством «Единой России».

Как сообщил собеседник в партии, в связи с этим Макаров откажется от намерения участвовать в выборах в Законодательное собрание.

Отметим, что 4 мая Вячеслав Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» в Законодательное собрание по округу № 3 в Петроградском районе. За неделю до этого он уже заявлялся на праймериз, только в Государственную думу, тогда на подачу документов в день российского парламентаризма его привел секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее Турчак в интервью «Фонтанке» заявлял о выдвижении Макарова следующее: «Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче. При этом он остается секретарем регионального отделения и входит в руководство регионального избирательного штаба».

Также о том, что спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров мог бы быть «тяжеловесом» в Государственной думе от Северной столицы, говорил в эфире телеканала 78 губернатор Петербурга Александр Беглов.

О том, что Дума — это не его, Макаров заявлял еще в конце 2020 года в интервью «Фонтанке». Он сказал, что планирует избираться только в ЗакС: «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются».

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Комментарии (8)

Иван 2пырьев
А брал ли он отгул на основном рабочем месте (ЗАКС), в связи с тем что отсутствовал в рабочее время для частного совещания с руководством «Единой России»? Фонтанка, вы же можете запросить?
***_555
Попутного пинка!
ElenaLeo
Напоминаю: ни одного голоса ЕР от читателей Фонтанки!
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