В пучине страстей. Полковник Макаров ещё поборется за ЗакС

Вячеслав Макаров Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга Поделиться Поделиться







Главный городской единоросс подал документы, чтобы стать кандидатом партии власти в одномандатном округе № 3 в Петроградском районе, и заявил, что готов возглавить список партии на выборах в ЗакС. Документы он принес в окружении коллег-депутатов и сотрудников регионального исполкома «Единой России». Неделей ранее он же заявился на праймериз, только в Государственную думу, тогда на подачу документов в День российского парламентаризма его привел секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Комментируя выдвижение на партийное предварительное голосование в ЗакС, Макаров не забыл отметить, что день для такого поступка он вновь выбрал не случайно: «Сегодня светлый вторник и великий православный праздник Иверской иконы Божьей Матери. Я на Афоне, а я туда многие годы езжу, молился ночами перед иконой. Для меня великая честь в этот день подать документы и баллотироваться в моем любимом Петроградском районе». К слову, согласно преданию, изложенному на сайте монастыря, Иверская икона (одна из самых почитаемых чудотворных икон у православных) должна покинуть полуостров перед концом света, а Афон должен погрузиться «в пучину страстей» в ожидании второго пришествия Спасителя. Икона пока на месте, но политические страсти в Петербурге теперь разгорелись нешуточные.

Помимо упоминания православных святынь, Макаров заявил, что собирается стать кандидатом не только в округе, но ещё хотел бы возглавить партийный список «Единой России» в Законодательное собрание. Об этом он попросит политсовет партии, который будет утверждать списки на конференции. Говоря об этом, Макаров как бы невзначай подчеркнул: «У нас по положению голосование тайное».



По данным «Фонтанки», выдвижение Макарова стало сюрпризом и для многих его однопартийцев, и для Смольного, где считали вопрос ухода Макарова в Москву депутатом Государственной думы решённым. Впервые публично об этом заговорили ещё в марте: губернатор Петербурга Александр Беглов на телеканале 78 заявил, что спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров мог бы быть «тяжеловесом» в Государственной думе от Северной столицы.

Макаров тогда в ответ на заявление Беглова сообщил, что «если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен», а «пока идет этап предварительных разговоров и согласований». Затем о намерении отправить Макарова в Государственную думу сказал в интервью «Фонтанке» секретарь генсовета партии Андрей Турчак: «Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче. При этом он остается секретарем регионального отделения и входит в руководство регионального избирательного штаба». Макаров же вновь без энтузиазма откликнулся на этот призыв к действию. «Говорить об этом рано. Сейчас идут разные обсуждения … в прошлый раз это стало известно в последний момент», — говорил он на встрече с главными редакторами. Через несколько дней после этого телеканал «Санкт-Петербург», подведомственный городскому правительству, заснял, как Турчак привёл Макарова подавать документы на праймериз в Государственную думу.



О том, что Дума — это не его, Макаров говорил ещё в конце 2020 года в интервью «Фонтанке». Он заявлял, что планирует избираться только в ЗакС: «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются».

Соратники Макарова его подачу документов на праймериз в городской парламент восприняли однозначно. «Вячеслав Серафимович пойдет на выборы в Законодательное собрание от округа, где он пользуется авторитетом. У нас каждый принимает решения самостоятельно. Губернатор Александр Беглов, когда говорил о том, что Вячеслав Серафимович достоин Государственной думы, лишь давал ему свою высокую оценку. Он же не отдавал ему приказ, он ему не начальник», — сообщил «Фонтанке» вице-спикер Сергей Соловьёв (сам он как раз таки претендует на то, чтобы стать депутатом Государственной думы).

«Действующий председатель ЗакСа Вячеслав Серафимович Макаров обладает всеми необходимыми качествами лидера парламента такого крупного города, как Санкт-Петербург. Его решение выдвигаться в петербургский парламент дает уверенность в завтрашнем дне, потому что всеми своими делами, служением нашему городу он доказал, что мы многое можем сделать. Могу сказать, что Вячеслав Серафимович — не только настоящий полковник, но и мудрый учитель, политический лидер Санкт-Петербурга», — добавил депутат, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.



Опрос депутатов устроили и в пресс-службе Законодательного собрания: журналистам прислали мнение 24 парламентариев, большинство из которых обычно отмалчиваются. Однако в этот раз всё вышло иначе. «Считаю, что жителям города повезло с нашим руководителем парламента», — заявила, к примеру, депутат Галина Назарова. «Вячеслав Серафимович нужен городу, нужен Законодательному собранию, нужен людям», — вторит ей депутат Юрий Бочков. «Так и должно быть!» — восклицает Андрей Горшечников. Наконец, лидер фракции в ЗакСе Александр Тетердинко (на звонок «Фонтанки» он не ответил) заявил пресс-службе парламента, что никогда не сомневался в том, что Вячеслав Серафимович не бросит свой родной округ.

Анонимно партийцы гадают, какого шага ждать теперь: «Если бы он подался только на список, то ещё можно было бы отыграть назад, но он заявился на округ. Со списками всё просто — отказался от мандата после выборов, список подвинулся, место досталось следующему. А если отказался от мандата в округе, то надо проводить перевыборы». Ещё один собеседник «Фонтанки» заметил, что в Смольном надеются, что ситуацию ещё можно будет поменять, если Макаров выиграет праймериз, а потом сам предложит стать кандидатом в округе кому-нибудь другому: «В любом случае эту ситуацию отыграть назад может только он сам, в противном случае будет публичный скандал, а в Москве такого не любят».



До того, как стать депутатом ЗакСа, Макаров с 2000 по 2003 год был депутатом муниципального совета МО «Чкаловское». В 2003 году Макаров участвовал в инициировании отмены результатов выборов в Законодательное собрание по 41-му округу, где победу одержал Юрий Рыдник, банкир, которого считали приближенным к тому моменту уже к экс-губернатору Владимиру Яковлеву. После отмены судом выборов в округе избрался Макаров. В 2011 году он активно участвовал в организации выборов Валентины Матвиенко муниципальным депутатом, что дало ей возможность стать членом, а в дальнейшем и председателем Совета Федерации. С декабря 2011 Макаров, в предыдущем созыве возглавлявший фракцию «Единой России», стал председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2012 года Макаров стал главой регионального отделения партии «Единая Россия», несмотря на то, что у Смольного был другой кандидат.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

