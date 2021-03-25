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«Если приказ поступит, то будет выполнен». Макаров — о своём выдвижении в Госдуму

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал предложение губернатора Александра Беглова баллотироваться депутатом Государственной думы.

О том, что лидер городских единороссов смог бы помочь городу, заседая в нижней палате парламента, градоначальник заявил 25 марта на телеканале 78.

«Партийная дисциплина сродни армейской. Если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен. Пока идет этап предварительных разговоров и согласований», — заявил «Фонтанке» Вячеслав Макаров.

Ранее в интервью «Фонтанке» Макаров заявлял, что не планирует в 2021 году избираться в Госдуму — только в ЗакС. «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются», — говорил он.

Вячеслав Макаров возглавил региональный комитет «Единой России» по праймериз. Внутрипартийное голосование должно определить, кто именно пойдет на осенние выборы в Госдуму от партии. Первыми кандидатами на партийных праймериз стали лидер фракции «Единая Россия» в Петербурге Александр Тетердинко и вице-спикер городского Законодательного собрания Сергей Соловьев.

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Комментарии (16)

Макаров и им подобные ублюдки из партии воров и убийц должны быть давно уже в тюрьме за преступления перед народом
Идей ведь никаких он не несёт. Зачем он нужен в Думе? На пенсию давно пора. Цепляются за власть бестолковые.
Djnyana
До чая я ещё не дошёл, но, Друзья, очевидно же что.. даже не знаю как его назвать, этот - псевдо-Суворовец - Уволен! ) Для меня и для источника Власти, навсегда уволен! )
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