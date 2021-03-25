«Если приказ поступит, то будет выполнен». Макаров — о своём выдвижении в Госдуму

О том, что лидер городских единороссов смог бы помочь городу, заседая в нижней палате парламента, градоначальник заявил 25 марта на телеканале 78.



«Партийная дисциплина сродни армейской. Если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен. Пока идет этап предварительных разговоров и согласований», — заявил «Фонтанке» Вячеслав Макаров.

Ранее в интервью «Фонтанке» Макаров заявлял, что не планирует в 2021 году избираться в Госдуму — только в ЗакС. «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются», — говорил он.