Глава комитета по социальной политике Петербурга собрался на праймериз «Единой России», но потом передумал

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков подал документы на праймериз «Единой России» в Законодательное собрание, однако в последний день подачи документов забрал свою заявку. Как рассказал «Фонтанке» 14 мая Ржаненков, он решил остаться работать в исполнительной власти, несмотря на то, что через полгода ему исполнится 65 лет, это предельный возраст для госслужбы.



«Был соблазн уйти в депутаты, но я останусь со своей командой», — отметил он.