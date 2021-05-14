Глава комитета по социальной политике Петербурга собрался на праймериз «Единой России», но потом передумал

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков подал документы на праймериз «Единой России» в Законодательное собрание, однако в последний день подачи документов забрал свою заявку. Как рассказал «Фонтанке» 14 мая Ржаненков, он решил остаться работать в исполнительной власти, несмотря на то, что через полгода ему исполнится 65 лет, это предельный возраст для госслужбы.
«Был соблазн уйти в депутаты, но я останусь со своей командой», — отметил он.
Предполагалось, что Ржаненков станет кандидатом от Центрального района, округа
Вместо Ржаненкова наиболее вероятным победителем праймериз станет депутат Государственной думы Владимир Катенев. Ранее он планировал идти на выборы в ЗакС от Пушкинского района, но накануне поменял документы на Центральный.
Ранее на праймериз «Единой России» подал документы глава Приморского района Петербурга Николай Цед, он намерен стать кандидатом в депутаты Государственной думы. В Законодательное собрание от партии власти хочет попасть вице-губернатор Николай Бондаренко. Глава администрации Московского района Петербурга Владимир Ушаков планирует избираться от 20-го округа.
Предварительное голосование — процедура, которую уже несколько лет «Единая Россия» использует для отбора кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. В этом году оно организовано по открытой модели: участвовать и голосовать за участников могут не только члены и сторонники партии, но и беспартийные.
Процедура праймериз рассчитана до конца мая, подача документов для участников закончится 14 мая. Для голосования партия использует сервис «Госуслуги».