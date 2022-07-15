За первое полугодие оплачено 7,5% работ по программе капремонта в Петербурге

В Петербурге завершены работы по капремонту домов на 1,452 млрд рублей в 2022 году. Общий годовой план — 19,342 млрд рублей.
Информация об исполнении программы содержится в ответе Фонда капитального ремонта на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского от 13 июля (есть в распоряжении редакции). Согласно документу, всего запланированы ремонты в 1743 домах по 2477 видам работ. Завершены — по 125 объектам.
В жилищном комитете такой невысокий процент закрытия объясняют тем, что работы по капитальному ремонту оплачиваются фондом только после завершения процедур, связанных с оформлением документации. Как правило, между фактическим завершением работ и оплатой проходит до 1 месяца.
«В настоящее время на высокой степени готовности (свыше 80%) находятся более 400 видов работ, которые будут оплачены после подписания всех необходимых документов, — добавили в комитете. — Работы начаты более чем на 1500 адресах, подписаны договоры более чем по 1800 видам работ. По значительной части из них проведены выплаты авансов, в том числе в рамках постановления правительства о повышении планки авансирования до 50%».
Ранее «Фонтанка» неоднократно писала о проблемах с исполнением годовой программы капремонта в Петербурге. К примеру, в 2022 год фонд входил с незакрытой сотней видов работ года предыдущего. О неэффективности расходования средств заявляла и Контрольно-счетная палата. В конце прошлого года в жилищном комитете и фонде сменилось руководство. О том, как оно намерено менять отношения с подрядчиками, читайте в материале «Фонтанки».