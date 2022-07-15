За первое полугодие оплачено 7,5% работ по программе капремонта в Петербурге

В Петербурге завершены работы по капремонту домов на 1,452 млрд рублей в 2022 году. Общий годовой план — 19,342 млрд рублей.



Информация об исполнении программы содержится в ответе Фонда капитального ремонта на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского от 13 июля (есть в распоряжении редакции). Согласно документу, всего запланированы ремонты в 1743 домах по 2477 видам работ. Завершены — по 125 объектам.



В жилищном комитете такой невысокий процент закрытия объясняют тем, что работы по капитальному ремонту оплачиваются фондом только после завершения процедур, связанных с оформлением документации. Как правило, между фактическим завершением работ и оплатой проходит до 1 месяца.

