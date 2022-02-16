Незакрытая сотня. Капитальный ремонт входит в рекордную программу с грузом прошлого

Из 2 329 видов работ по капитальному ремонту, которые начали в 2021-м, к Новому году актами приемки отбили 1 885. Сейчас уже идет кампания по заключению новых договоров, но параллельно — и по расторжению старых. В ближайшей перспективе — 23 домов с 29 работами, хотя жителям под этими мягкими крышами без единого рабочего от такого решения не легче.
Как пояснили «Фонтанке» в жилищном комитете, расторгаются с двумя подрядчиками, обе компании уже звучали в городских новостях. ООО «Альянс», чье ремонтное восхождение началось в 2020 году, вспоминают добрым словом жители насквозь протекших домов на Вербной и Авиаконструкторов. УНР-398 примерно в тех же выражениях оценивают собственники 10 квартир на Садовой, 32. Эти приятные компании успели заключить в прошлом году контрактов с Фондом капремонта примерно на 150 млн и на 230 млн соответственно.
В пятнадцати случаях из 29 компании как раз не справились с капитальным ремонтом крыши, остальные четырнадцать — это инженерные сети. 10 точек — это успехи «УНР-398» в Адмиралтейском и Калининском районах, 19 — «Альянса» в Адмиралтейском и Приморском.
Конкретные иллюстрации, по данным «Фонтанки», содержатся во внутренних отчетах фонда и комитета. Скажем, Фаворского, 18, литера А: контракт на 6,7 млн подписан с «УНР-398» в марте, площадь мягкой крыши — 1,6 тысячи квадратных метров. Работы выполняли до конца августа, успели разобрать покрытие, спустить вниз строительный мусор, сделать стяжку и огрунтовать основание. Первый слой выложили на
Или та же самая Садовая, 32, где залило десяток квартир: ремонт проведен на
Всего подвисшими на карте прошлогоднего краткосрочного плана оказались 444 точки. Далеко не всё, что входит в это симпатичное число, фатально: например, по 25 работы сданы полностью уже в январе; по 66 всё сделано, но идет приемка документации; 143 — это изначально переходящие виды работ, которые и предполагалось завершать в 2022-м; 98 — необходимость работ не подтвердилась, 19 — даже договоры не заключали. Однако 64 — натуральный срыв сроков перед очень непростой, как оказалось, зимой, по ним подрядчикам дадут шанс завершить работы.
По данным «Фонтанки», эти же 444 пункта обсуждали в конце года. В списке разные районы, все виды работ — от лифтов до фасадов — и совершенно различные коллизии. С каким-то подрядчиками контракты расторгали еще в 2021-м в одностороннем порядке. По ряду адресов ТСЖ препятствовало передаче объекта. Где-то, как на Кирочной, успели обвалиться аварийные балконы, а значит — и проектную документацию на фасады надо переделывать. Какие-то адреса хотели, да не успели вообще выкинуть из плана, оставив на них финансирование в 1 рубль (вроде бы ничто, а статистику портит). Некоторые аукционы не состоялись по 5 раз, некоторые — 9. Где-то против собственники жилья, а где-то по их инициативе и расторгались договоры. Где-то выдал замечания КГИОП. Где-то начали вроде лифты ремонтировать, но обнаружили аварийность приямков, так что всё переиграли. Общая смета этой солянки из недоделок — порядка 4,2 млрд рублей.
Округляя, можно сказать, что проблемным хвостом года прошлого является сотня видов работ (называем это так, потому что на одном адресе может быть несколько ремонтных задач). Параллельно фонд продолжает рассылать финансовые претензии подрядчикам за просрочку — почти на 50 млн рублей в 2022 году.
И то и другое — еле заметный штрих на фоне нового краткосрочного плана. Напомним, в 2022 году жилищный блок включил в него
Как обычно, одна из главных статей — лифты, их заменят полторы тысячи в 443 домах и потратят 6 млрд. Многострадальные крыши — это еще 554 дома и 3,5 млрд, фасады — 230 домов и 3 млрд. Больше всего адресов затронет замена инженерных сетей (полторы тысячи), на нее направят 5,6 млрд. Найти свой дом и понять, какие на него планы, можно здесь.
Контракты надо заключать уже сейчас, и, например, по лифтам они подписаны в отношении 260 адресов, по инженерным сетям — 180, фасадам — 70. Медленнее всего, предсказуемо, крыши, там буквально единицы. Между тем почти 400 видов работ еще предстоит исключить из плана по разным причинам (в основном это крыши — порядка 100 — и различная инженерная инфраструктура).
Рекордное финансирование краткосрочного плана на 2022 год стало возможным после того, как бюджет решил-таки вкладываться в программу напрямую, добавив в нее 3 млрд рублей, на фоне заморозки тарифов для населения. Это решение было принято в абсолютном противоречии политике последних лет — повышать взносы с собственников и делать их единственными инвесторами капитального ремонта общего имущества. Кроме того, финансовый блок прямо говорил, что фонд не умеет работать даже с тем, что собирает с населения, — куда ему еще субсидии. Эти аргументы — в части многолетней неэффективности освоения средств — подтверждала Контрольно-счетная палата.
Вице-губернатор Эдуард Батанов, главный проводник идеи о единоличной ответственности собственников, из Смольного с тех пор уже ушел. Сменилась и вся вертикаль жилищно-коммунального блока. Директор Фонда капремонта Петр Погребняк после только что выигранного кадрового конкурса написал заявление об уходе, его полномочия временно исполняет выходец из «Россетей» Дмитрий Шутов. Его и считают фаворитом очередного конкурса на кресло директора.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»