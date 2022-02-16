Незакрытая сотня. Капитальный ремонт входит в рекордную программу с грузом прошлого

Из 2 329 видов работ по капитальному ремонту, которые начали в 2021-м, к Новому году актами приемки отбили 1 885. Сейчас уже идет кампания по заключению новых договоров, но параллельно — и по расторжению старых. В ближайшей перспективе — 23 домов с 29 работами, хотя жителям под этими мягкими крышами без единого рабочего от такого решения не легче.



Как пояснили «Фонтанке» в жилищном комитете, расторгаются с двумя подрядчиками, обе компании уже звучали в городских новостях. ООО «Альянс», чье ремонтное восхождение началось в 2020 году, вспоминают добрым словом жители насквозь протекших домов на Вербной и Авиаконструкторов. УНР-398 примерно в тех же выражениях оценивают собственники 10 квартир на Садовой, 32. Эти приятные компании успели заключить в прошлом году контрактов с Фондом капремонта примерно на 150 млн и на 230 млн соответственно.



В пятнадцати случаях из 29 компании как раз не справились с капитальным ремонтом крыши, остальные четырнадцать — это инженерные сети. 10 точек — это успехи «УНР-398» в Адмиралтейском и Калининском районах, 19 — «Альянса» в Адмиралтейском и Приморском.



Конкретные иллюстрации, по данным «Фонтанки», содержатся во внутренних отчетах фонда и комитета. Скажем, Фаворского, 18, литера А: контракт на 6,7 млн подписан с «УНР-398» в марте, площадь мягкой крыши — 1,6 тысячи квадратных метров. Работы выполняли до конца августа, успели разобрать покрытие, спустить вниз строительный мусор, сделать стяжку и огрунтовать основание. Первый слой выложили на 80 % , но так, что принять работы не представляется возможным. Работы в целом выполнены на 45 % , и дело не движется; рабочих на крыше нет. На удивление, нет и жалоб на протечки — кому-то повезло.



Или та же самая Садовая, 32, где залило десяток квартир: ремонт проведен на 46 % , хотя сдать работу надо было к октябрю. Сейчас кровлю аккуратно стараются чистить от снега и льда, объект передан обратно заказчику.



Всего подвисшими на карте прошлогоднего краткосрочного плана оказались 444 точки. Далеко не всё, что входит в это симпатичное число, фатально: например, по 25 работы сданы полностью уже в январе; по 66 всё сделано, но идет приемка документации; 143 — это изначально переходящие виды работ, которые и предполагалось завершать в 2022-м; 98 — необходимость работ не подтвердилась, 19 — даже договоры не заключали. Однако 64 — натуральный срыв сроков перед очень непростой, как оказалось, зимой, по ним подрядчикам дадут шанс завершить работы.



По данным «Фонтанки», эти же 444 пункта обсуждали в конце года. В списке разные районы, все виды работ — от лифтов до фасадов — и совершенно различные коллизии. С каким-то подрядчиками контракты расторгали еще в 2021-м в одностороннем порядке. По ряду адресов ТСЖ препятствовало передаче объекта. Где-то, как на Кирочной, успели обвалиться аварийные балконы, а значит — и проектную документацию на фасады надо переделывать. Какие-то адреса хотели, да не успели вообще выкинуть из плана, оставив на них финансирование в 1 рубль (вроде бы ничто, а статистику портит). Некоторые аукционы не состоялись по 5 раз, некоторые — 9. Где-то против собственники жилья, а где-то по их инициативе и расторгались договоры. Где-то выдал замечания КГИОП. Где-то начали вроде лифты ремонтировать, но обнаружили аварийность приямков, так что всё переиграли. Общая смета этой солянки из недоделок — порядка 4,2 млрд рублей.



Округляя, можно сказать, что проблемным хвостом года прошлого является сотня видов работ (называем это так, потому что на одном адресе может быть несколько ремонтных задач). Параллельно фонд продолжает рассылать финансовые претензии подрядчикам за просрочку — почти на 50 млн рублей в 2022 году.



И то и другое — еле заметный штрих на фоне нового краткосрочного плана. Напомним, в 2022 году жилищный блок включил в него 2 164 адреса, хотя видов работ больше, стоимость рекордная и приближается к 20 млрд.