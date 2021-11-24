ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2022 год

Перед голосованием выступил глава фракции «Яблока» Александр Шишлов. Он констатировал, что фракция приветствует решение губернатора о ликвидации «депутатской» поправки . «Не припомню, когда с этой трибуны от «Яблока» звучали слова одобрения действий исполнительной власти. Однако сегодня, при утверждении в третьем чтении бюджета Санкт-Петербурга, мы заявляем о поддержке политического решения губернатора», — сказал парламентарий. Он добавил, что эта «поправка» — «явная форма политической коррупции, существовавшая только в нашем городе: депутатам, в обмен на послушные голосования и лояльность к исполнительной власти, давалось право по своему усмотрению распорядиться суммой от одного до двух процентов бюджета». Шишлов добавил, что это не снимает других негативных моментов законопроекта, и пояснил, что фракция воздержится при голосовании.

Напомним, во втором чтении депутаты поддержали только поправку губернатора Александра Беглова. Предложения партий КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду!» были отклонены. Парламентское большинство — фракция «Единая Россия» — не подали ни одной поправки.



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, на что будут тратить и с чего Смольный надеется получить средства. Глава города также добавил 3 млрд рублей Фонду капремонта, но финансовый блок предупредил: это не значит, что в городе в ближайшее время не поднимут взносы на капремонт.

