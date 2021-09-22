Триллион и новая палитра метро. Смольный показал проект бюджета на ближайшие три года

Финансовый блок Смольного вечером 21 сентября опубликовал проект петербургского бюджета на 2022–2024 годы. Некоторые его очертания были понятны по нулевым чтениям, за которыми следила «Фонтанка», а общие цифры — под доходам и расходам — вице-губернатор Эдуард Батанов представил днем во вторник . Не хватало деталей. Финансовый блок оценил доходы бюджета в 2022 году в 874 млрд рублей — на 12% больше, чем в скорректированной версии бюджета 2021 года. Одним из главных драйвером станет рост поступлений от налога на прибыль организаций — сразу на 25% до 268,9 млрд рублей. В деньгах прибавка составит 53,5 млрд рублей. Львиную долю этой суммы — 40 млрд рублей — обеспечит регистрация в Петербурге ПАО «Газпром». На встрече с журналистами вице-губернатор Эдуард Батанов и глава комфина Алексей Корабельников дали понять, что это консервативный прогноз: на деле «добавка» за переезд газового гиганта может отказаться даже больше. Но в этом случае деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета .

А вот на прирост доходов от НДФЛ перерегистрация Газпрома серьезного влияния не окажет. Но все же в Смольном ждут увеличения и этого показателя — на 9% до 363,2 млрд рублей.



Заметный рост, по прогнозу чиновников, ожидается от предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. Если в 2021 году они принесут городу 44 млрд рублей (в скорректированном варианте бюджета), то в 2022-м 60,4 млрд рублей (+37%). Поскольку значимую часть таких налогоплательщиков составляют представители пострадавших от коронавирусных ограничений отраслей, можно предположить, что новых локдаунов Смольный в экономику 2022 года не закладывает.



Поступления от налога на имущество ожидаются в размере 69,2 млрд рублей (+21%). Две трети этой суммы (45 млрд рублей) принесут организации (45 млрд рублей). Доходы от использования городского имущества незначительно сократятся по сравнению с 2021 годом и составят 17,5 млрд рублей. Только от аренды Смольный надеется выручить 13,1 млрд рублей (+22%).



Расходы, судя по проекту бюджета, перевалят через заветную планку в триллион рублей на год раньше доходов — в 2023-м. Впрочем, регулярные корректировки главного финансового документа города учат не заглядывать далеко. Пока отметим: в 2022 году город намерен потратить 918 млрд — против 786 млрд, которым Смольный нашел применение в текущем году.



Сам финансовый блок предпочитает раскладывать расходную часть не по ведомствам, а по направлениям — о том, как вырастут траты города на здравоохранение, образование, транспорт и т.п. «Фонтанка» в общих чертах писала. Если увеличить разрешение, то можно обратить внимание, что строчка главного комитета пандемийной эпохи — по здравоохранению — выросла, даже по сравнению с откорректированным в сторону увеличения бюджетом 2021-го. Он получит в распоряжение 117 млрд рублей. Список задач — огромный; крупнейшие строчки — средства, направляемые в систему ОМС, субсидии бюджетным учреждениям, содержание и ремонт больниц, закупка лекарств. Его «коллега» — комитет по соцполитике — может рассчитывать на 82 млрд — примерно уровень года текущего. Комитету по образованию вписали 29 млрд — из них более 6 млрд пойдут на капремонт профильных учреждений, 2 млрд — на ремонт пищеблоков, миллиард — на оснащение предметными кабинетами,



Жилищный комитет дорастет до 37 млрд — и это ведь еще без субсидии на капитальный ремонт: ранее финансовый блок подтвердил свою готовность самоустраниться от этой программы и предложил ее оператору научиться расходовать то, что он собирает с населения. Половина — 18,5 млрд — пойдет на субсидии теплоснабжающим организациям за то, что батареи греются (кстати, где-то до сих пор не греются) по льготным тарифам; Смольный то уменьшает эту строчку, если ковид не дает вздохнуть спокойно, то возвращает в исходное состояние — с ТГК-1 и с ГУП «ТЭК», которому нужны средства на реконструкцию сетей Пушкинского и Колпинского районов, договориться, видимо, проще, чем с фондом капремонта. Большая часть оставшихся средств — различные жилищные программы.



Дорожно-транспортный блок набухает опережающими темпами. Комтрансу прописан 91 млрд рублей — раза в полтора раза больше, чем в году текущем после корректировки. Это не удивительно: во-первых, он набрал полномочий и подведов от КРТИ, а во-вторых, начиная с апреля должно начаться внедрение новой модели транспортного обслуживания: перевозчики начнут выполнять контракты новой формы, а со второго полугодия никаких других контрактов вообще не останется. Плату за обслуживание компании будут целиком получать из бюджета: учитывая «короткий» год, в 2022 на это заложены 10 млрд, дальше — уже примерно по 30 млрд ежегодно. Традиционно впечатляет субсидия метрополитену опять же за льготный тариф — порядка 26 млрд каждый год; Горэлектротрансу за это же положено 12 млрд, как и автобусникам («Пассажиравтотрансу» и коммерсантам до наступления транспортной реформы). «Фонтанка» писала, какие запросы у городских перевозчиков на следующий год и как они скажутся на цене проезда.



ГЭТ получит еще 10 млрд на увеличение уставного капитала — говоря проще, на начало своей программы модернизации, которая целиком потянет на 123 млрд и под которую в том числе Смольный берет инфраструктурные кредиты. Отдельной строчкой отражены 4,7 млрд на приобретение трамваев в 2022 и около 7 млрд — в 2023-м. Еще 2,1 млрд — традиционная субсидия от Смольного ТКК — на то, чтобы «Чижик» продолжал катать пассажиров в Красногвардейском районе и не огорчал концессионера выручкой.



Так же в полтора раза «потолстел» кстати и КРТИ, несмотря на сокращение сферы влияния. Ему в проекте бюджета выделяют 60 млрд, но и здесь ничего удивительного: основной рост за счет метро. Город заранее заявил, что выруливать из банкротства «Метростроя» будет одновременно с кратным увеличением расходов на подземку, цифры известны — 28 млрд в 2022 году. Однако и это не предел: судя по всему, ко второму чтению проекта бюджета поднесут уже заявку на 50 млрд, финансовый блок спорить не собирается.



По 8 млрд в год направят на текущий ремонт дорог, по 2 млрд — на капитальный, почти по 4 млрд будет тратить повелитель городских набережных и переправ «Мостотрест» — Биржевой мост, к примеру, с октября уходит на длительную реконструкцию. Ремонт трамвайных путей, который обычно был опальной строчкой в бюджете, теперь съест 1,8 млрд в 2022 году, а дальше будет еще больше. Учтена городская доля в строительстве Витебской развязки ЗСД — 3,9 млрд, 2,5 млрд и 2,8 млрд в следующие 3 года.



Несмотря на существенный рост, метро — сравнительно небольшая часть адресной инвестиционной программы города, в рамках которой бюджет дает деньги на строительство всего — от фонтанов до больниц. В целом она составит внушительные 133 млрд. У КРТИ, помимо названных 28 млрд на подземку, значится в ней еще 13,9 млрд собственно на дороги (из них 2,7 млрд должны дать федералы). Список объектов в общем-то известен: кроме Витебской развязки, это Южная широтная магистраль, развязка Московского шоссе и Дунайского проспекта, реконструкция Петрозаводского и Приморского шоссе (все это — как раз с московскими деньгами), а также Зеленогорское шоссе, пробивка Шуваловского проспекта, Южная улица. Если вернуться к метро, то нельзя не отметить качественное изменение: в программу, помимо уже прописавшихся там долгостроев вроде «Горного института» и «Казаковской», наконец-то добавили новых персонажей: продолжение зеленой и фиолетовой линий. Они и раньше там значились, но номинально. Сейчас же на участок от «Беговой» до «Каменки» (она же «Зоопарк») уже в 2022 году заложено 3,4 млрд, на перегон от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» — менее миллиарда, но важен сам факт. 800 млн вписаны на новый участок Красносельско-Калининской линии до "Каретной" и 210 млн - страшно сказать - на оранжевый перегон до "Кудрово".



Программа комитета по строительству — школы, детсады, больницы и прочее — вырастет до 30 млрд в следующем году. Комитет по инвестициям, как и обещал, перекинул в 2022 год все те 10 млрд, которым должен будет вложиться в строительство «СКА Арены». Комитет имущественных отношений нарастил свою годовую программу почти до 40 млрд; большая часть — выкуп объектов недвижимости, но 2,5 млрд КИО направит на инвестиции в ремонтную программу «Теплосети» (и наращивание доли города в ее капитале). Еще 3 млрд заложены в 2022-м на развязки ЗСД — Витебскую и Шкиперскую; судя по всему, речь идет о выкупе земли под стройку.



Несмотря на этот оптимизм, 27,5 млрд комфин прячет в резервный фонд правительства Петербурга — оттуда при необходимости достают деньги на все антиковидные нужды. Дефицит бюджета установили на уровне 43,8 млрд рублей и почти целиком гасить его предполагается за счет выпуска гособлигаций. В целом размер госдолга Петербурга может вырасти к концу 2022 года до 128,4 млрд рублей — то есть в полтора раза по сравнению с той планкой, которая поставлена в этом году.



Николай Кудин, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»