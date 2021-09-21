Смольный опубликовал проект бюджета на 2022 год. Госдолг и расходы на адресную инвестпрограмму вырастут в 1,5 раза

Правительство Санкт-Петербурга опубликовало проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Как следует из документа, размещенного на сайте комитета финансов, доходы казны составят 874,4 млрд рублей (+12% к 2021 году), а расходы 918,1 млрд рублей (+17%). Дефицит увеличится в 12 раз до 43,8 млрд рублей.



Верхний предел госдолга на 1 января 2023 года составит 128,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем показатель, утвержденный на 1 января 2022 года.

Расходы на адресную инвестиционную программу также вырастут в 1,5 раза и составят 133,4 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей.