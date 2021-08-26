Самый дорогой год. Петербургские перевозчики нагуляли аппетит перед принятием бюджета-2022

Финансовые запросы всех трёх городских перевозчиков на 2022 год значительно превышают те суммы, что им согласовали на год текущий. В лидерах традиционно тяжеловес — «Петербургский метрополитен». На 2021-й год так называемую необходимую валовую выручку ему утвердили на уровне 42,2 млрд рублей (притом что предприятие изначально претендовало примерно на 47 млрд). По словам источников «Фонтанки», в 2022 году подземка запрашивает ни много ни мало 54,2 млрд — то есть на 12 млрд (или
Речь идет о том, как сами предприятия оценивают свои расходы, которые придется гасить за счет выручки с пассажиров и субсидий из бюджета. Это ежегодный цикл: перевозчики заявляют, что их траты растут в разы быстрее инфляции по тем или иным причинам, а комитет по тарифам зачеркивает строчку за строчкой, называя их надуманными. На выходе — ужавшийся показатель под названием «необходимая валовая выручка» (НВВ).
В общем объеме расходов перевозчиков наибольшую часть занимает заработная плата, в зависимости от предприятия ее доля колеблется от трети до почти половины. Однако вовсе не фонд труда так разгоняет аппетиты метро, он-то как раз увеличивается всего на
Наземному транспорту такие амбиции не снились. «Пассажиравтотранс» заявил необходимую валовую выручку на уровне 19 млрд; в 2021 году ему удалось защитить сумму в 16,8 млрд, так что рост составляет
В обычной ситуации аппетиты перевозчиков позволяют косвенно судить о динамике тарифов на проезд, которые город установит в следующем году и за счет которых будет покрывать часть НВВ. Однако в этот раз, как уже писала «Фонтанка», с ценой концептуально разобрались: комитет финансов всех сориентировал на 4-процентный уровень инфляции, примерно так же подросли и тарифы в предложении комтранса. Так что вопрос скорее в том, сколько бюджету придется докладывать в виде субсидий, чтобы его транспортные ГУПы не ушли в минус.
Коэффициент самообеспечения, то есть способность компенсировать себестоимость перевозки за счет платы пассажира, у компаний различается, но у всех он крайне далек от
При этом себестоимость перевозки каждого пассажира меняется в зависимости от многих факторов — и в частности, от количества этих самых пассажиров. На рабочих совещаниях прошлого года в Смольном звучали следующие цифры: в 2019 доковидном году себестоимость перевозки одного человека составляла 53,2 рубля в метро, 45,8 рубля — в автобусах, 50,1 рубля — в троллейбусах и трамваях. В первом квартале 2020-го подземка тратила уже 62,1 рубля, наземный транспорт — 52,7 рубля; по году в целом пандемия, уронившая пассажиропоток в район плинтуса, рисовала цифры 70,2 рубля и 62,5 рубля соответственно. При этом, отталкиваясь от распределения льготных тарифов, чиновники утверждали, что средний пассажир платил под землей 30,7 рубля, а на земле — 20,6 рубля. Исходя из этого, подземка лишь на
При определении тарифов на 2021-й исходили из того, что горожане вернутся на транспорт. Расчетную себестоимость перевозки сократили до 64,1 рубля в метро, 57,4 рубля — в автобусе и 64,4 рубля — в трамвае и троллейбусе. Одновременно заметно подняли цены на ряд проездных (на некоторые — в полтора раза) и на разовые поездки (
Соответственно, в подсчетах комтранса себестоимость перевозки на метро с 2019 года до 2021 года выросла, перепрыгнув через первую волну пандемии, примерно на
Однако, по данным «Фонтанки», комитет исходит из того, что с новыми тарифами городские предприятия будут обеспечивать собственные расходы на
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»