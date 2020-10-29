Как подорожает проезд в общественном транспорте в Петербурге

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив

О предполагаемых тарифах на проезд рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Буквально за пару дней до этого Смольный обещал определиться с «тарифным меню» только к концу декабря, однако ключевые точки названы уже сейчас: разовый проезд на наземном транспорте в 2021 году предлагают сделать 55 рублей, в метро — 60.

Что касается цен, то для петербуржцев они вырастут, но незначительно. Например, разовый тариф по «Подорожнику» будет 41 рубль в метрополитене, а в наземном транспорте — 36 рублей. «Это оптимальное предложение», — сказал Поляков 29 октября. «Оплата кредитной картой и стоимость разовых билетов и жетонов вырастет до 55 рублей на наземном транспорте и до 60 на метрополитене. Для гостей города не видим основания субсидировать поездки», — сказал он.

Чиновники настаивают, что жетоны и талоны — удел туристов, с которых не грех и спросить почти полную себестоимость перевозки. Вице-губернатор Эдуард Батанов, представляя проект бюджета депутатам, говорил о «не более чем 15%», в официальных ответах комтранса фигурируют 13%. Но идея понятна: подавляющее большинство пользуются билетами длительного пользования. Тем не менее именно стоимость жетона, как правило, попадает во все заголовки, связанные с повышением тарифов; и нынешнее выступление Полякова — это такой способ сразу закрыть самую неприятную тему.

«Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, как работает система определения тарифа. Перевозчики называют размер необходимой валовой выручки (НВВ), которую им необходимо получить, чтобы не уйти в минус. Источников два — пассажиры и бюджет; соответственно, чем меньше тарифы — тем больше в виде субсидий опосредованно заплатят все налогоплательщики города, в том числе автомобилисты. Смольный обращал внимание, что только метро обеспечивает себя более чем на 50% за счет пассажиров, «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» большей частью живут за счет субсидий. Всегда существует и политическая составляющая, но в этот раз еще в сентябре стало очевидно, что роста цен не избежать. Перевозчики принесли в Смольный заявку по НВВ на 9% выше, чем в 2020 году (83,3 млрд против 76,6 млрд рублей).



На этапе подготовки бюджета обсуждались три варианта подорожания разового проезда: до 60 рублей — на всем транспорте, и две вилки метро–наземный в виде 65–55 рублей и 62–55 рублей. На нулевых чтениях комтранс запрашивал дополнительно под 4 млрд рублей на субсидии (3,5 млрд государственным перевозчикам) и делал это, ориентируясь на третий вариант. Он не исчерпывается пресловутой вилкой 62–55. Это еще и подорожание билетов длительного пользования на «дважды инфляцию» (8%), суточных проездных — в полтора раза, месячного единого именного льготного — на 4%. Ну и конечно, предположение о падении пассажиропотока в 2021 году на 10% по сравнению с 2019 годом.

Комтранс, добиваясь дополнительного финансирования, заявлял, что это и так минимум-миниморум и чиновники уже оптимизировали все что можно. За счет плана сокращения расходов выгадали 5,2 млрд, в частности отказались от индексации зарплат в компаниях-перевозчиках. Это особенно интересно смотрелось на фоне попытки заморозить индексацию расчетной единицы для самих чиновников и госслужащих. Напомним, такой проект появился на сайте Смольного, да так и канул в Лету. По данным «Фонтанки», в отношении водителей и кондукторов в итоге тоже решено провести положенную индексацию, деньги на это комитет запросил ко второму чтению бюджета.



По информации «Фонтанки», здесь между комтрансом и комитетом по тарифам кошка пробежала: ведомства спорят, какую среднюю зарплату следует закладывать в себестоимость перевозки на 2021 год. Тарифы исходят из того, что индексировать надо заложенные на 2020-й суммы, комтранс — что фактические, которые выше. В итоге, к примеру, для машинистов метро цифры разнятся — от 75,5 тысячи до 76,6 тысячи рублей, для ГЭТ — от 54,8 тысячи до 57 тысяч.

Судя по тому, что суммы субсидий пока остаются прежними, именно этот вариант и просочился в проект бюджета, который был одобрен Смольным и уже принят депутатами в первом чтении. Однако теперь понятно, что ко второму его придется менять — хотя бы потому, что дорожание жетона притормозили на 2 рубля.

Если верить ответам комтранса на вопросы горожан, то выходит, что себестоимость перевозки одного пассажира в 2019 году составляла 53,2 рубля в метро, 45,8 рубля — в автобусах, 50,1 рубля — в троллейбусах и трамваях. Соответственно, когда в 2020 году поднимали стоимость разового проезда до 50 рублей на земле и 55 рублей под землей, то хотя бы в этой части покрывали расходы. Длительные проездные тогда дорожали на 4%. Сейчас, по словам чиновников, 40% поездок совершают льготники, их в городе 2,5% млн. Еще 32% — это «Подорожник». 13% — разовые, 15% — остальные виды билетов. Если пересчитать это на доходы перевозчиков, то выходит, что так называемые «гости», готовые потратиться на жетоны и талоны, приносят компаниям 26%, «Подорожник» — 45%, льготные проездные — 19%.



Средняя стоимость поездки для пассажира метро в первом квартале 2020 года составляла 30,7 рубля (себестоимость 62,1 рубля), в наземном транспорте — 20,6 рубля (себестоимость — 52,7). По итогам года в связи с падением пассажиропотока в связи с пандемией ожидается, что себестоимость составит 70,2 и 62,5 рубля соответственно.

Как будет выглядеть остальная линейка проездных — пока не ясно. Поляков обещал, что стоимость многоразовых билетов изменится незначительно, «Подорожник» по-прежнему позволит экономить ту или иную сумму в зависимости от количества поездок, останутся скидки для карты «МИР» и Единой карты петербуржца, но все пока без конкретики. По данным «Фонтанки», комитет по тарифам запросил до 6 ноября предполагаемый набор и стоимость проездных, сейчас перечень существует только в промежуточном виде. В частности, чиновники могут отказаться от нескольких малоиспользуемых билетов, например «четных» из линейки суточных и пригородных автобусных. Кроме того, уже сейчас понятно, что выплата пенсионерам будет, как и раньше, покрывать стоимость льготного проездного.

Николай Кудин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

