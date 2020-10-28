«Будем откровенны. Ситуация напряженная». ЗакС принял бюджет Петербурга в первом чтении
Заксобрание Петербурга на заседании 28 октября в первом чтении приняло законопроект о бюджете города. Его дефицит почти упирается в 15-процентный «потолок», сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Документ поддержали 39 депутатов. Двое воздержались, шестеро проголосовали против, в том числе фракция КПРФ в полном составе.
Законопроект перед парламентом ввиду ухода главы города Александра Беглова на самоизоляцию представил вице-губернатор Эдуард Батанов. Он констатировал, что «главный финансовый документ формировался в беспрецедентно сложных условиях». Доходы города планируются на уровне 623,5 млрд рублей, расходы составят 710,7 млрд, дефицит — 14,6% (при разрешенном «потолке» в 15%).
«Будем откровенны — ситуация напряженная. Чтобы дальше сохранить финансовую управляемость города, важно правильно распорядиться средствами», — сказал чиновник.
По словам Батанова, это «ярко выраженный социальный бюджет». В документе 300 млрд рублей заложено на развитие города, большая часть приходится на адресную инвестпрограмму. В течение следующих трех лет Смольный обещает построить 20 школ и 27 детсадов, а также получить в 2021 году 24 соцобъекта от инвесторов, из которых 15 безвозмездно. На национальные проекты заложено 29,1 млрд рублей (из них 6,1 — из средств федерального бюджета).