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28.10.2020 12:29
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«Будем откровенны. Ситуация напряженная». ЗакС принял бюджет Петербурга в первом чтении

Заксобрание Петербурга на заседании 28 октября в первом чтении приняло законопроект о бюджете города. Его дефицит почти упирается в 15-процентный «потолок», сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Документ поддержали 39 депутатов. Двое воздержались, шестеро проголосовали против, в том числе фракция КПРФ в полном составе.

Законопроект перед парламентом ввиду ухода главы города Александра Беглова на самоизоляцию представил вице-губернатор Эдуард Батанов. Он констатировал, что «главный финансовый документ формировался в беспрецедентно сложных условиях». Доходы города планируются на уровне 623,5 млрд рублей, расходы составят 710,7 млрд, дефицит — 14,6% (при разрешенном «потолке» в 15%).

«Будем откровенны — ситуация напряженная. Чтобы дальше сохранить финансовую управляемость города, важно правильно распорядиться средствами», — сказал чиновник.

По словам Батанова, это «ярко выраженный социальный бюджет». В документе 300 млрд рублей заложено на развитие города, большая часть приходится на адресную инвестпрограмму. В течение следующих трех лет Смольный обещает построить 20 школ и 27 детсадов, а также получить в 2021 году 24 соцобъекта от инвесторов, из которых 15 безвозмездно. На национальные проекты заложено 29,1 млрд рублей (из них 6,1 — из средств федерального бюджета).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

kombinator
так это и так было очевидно, какие ограничения были для бизнеса, вот и результат, как бы все взаимосвязано
***_555
А сколько из доступных денег не вложено в инфраструктуру, дороги, транспорт?
marksemeno
Вот вот, лучше бы нарушителей сильнее штрафовали. Тогда бы и порядок был
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