«Будем откровенны. Ситуация напряженная». ЗакС принял бюджет Петербурга в первом чтении

Заксобрание Петербурга на заседании 28 октября в первом чтении приняло законопроект о бюджете города. Его дефицит почти упирается в 15-процентный «потолок», сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Документ поддержали 39 депутатов. Двое воздержались, шестеро проголосовали против, в том числе фракция КПРФ в полном составе.



Законопроект перед парламентом ввиду ухода главы города Александра Беглова на самоизоляцию представил вице-губернатор Эдуард Батанов. Он констатировал, что «главный финансовый документ формировался в беспрецедентно сложных условиях». Доходы города планируются на уровне 623,5 млрд рублей, расходы составят 710,7 млрд, дефицит — 14,6% (при разрешенном «потолке» в 15%).

