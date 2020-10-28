Это повышение «гостевого тарифа». Смольный определится с увеличением стоимости проезда до 20 декабря

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов перечислил факторы, которые повлияют на рост тарифов проезда в общественном транспорте, и пообещал, что с 2021 года тарифное меню упростят и усовершенствуют. Об этом чиновник заявил 28 октября в Заксобрании Петербурга, представляя проект бюджета города на следующий год.



Глава фракции ЛДПР Павел Иткин поинтересовался, работает ли Смольный над возможностью сдерживания роста тарифов на общественный транспорт.



Вице-губернатор рассказал, что решение по тарифам примут до 20 декабря. Он отметил, что вопрос является многовекторным и должен учитывать пассажиропоток, стоимость топлива и электричества, индексацию зарплат сотрудникам. «Этот год, он, конечно, очень сильно картину мира нам изменил. Если взять март-апрель, пассажиропоток упал катастрофически», — посетовал Батанов.

