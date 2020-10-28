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28.10.2020 11:54
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Это повышение «гостевого тарифа». Смольный определится с увеличением стоимости проезда до 20 декабря

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов перечислил факторы, которые повлияют на рост тарифов проезда в общественном транспорте, и пообещал, что с 2021 года тарифное меню упростят и усовершенствуют. Об этом чиновник заявил 28 октября в Заксобрании Петербурга, представляя проект бюджета города на следующий год.

Глава фракции ЛДПР Павел Иткин поинтересовался, работает ли Смольный над возможностью сдерживания роста тарифов на общественный транспорт.

Вице-губернатор рассказал, что решение по тарифам примут до 20 декабря. Он отметил, что вопрос является многовекторным и должен учитывать пассажиропоток, стоимость топлива и электричества, индексацию зарплат сотрудникам. «Этот год, он, конечно, очень сильно картину мира нам изменил. Если взять март-апрель, пассажиропоток упал катастрофически», — посетовал Батанов.

Он добавил, что по разовому тарифу — то есть полной стоимости — в настоящее время совершается не более 15% поездок. Большинство горожан пользуются либо индивидуальными средствами оплаты, либо картой «Мир» или «Единой картой петербуржца».

«То есть повышение тарифа — это повышение гостевого тарифа», — пояснил чиновник, подчеркнув, что в 2021 году планируется упростить и усовершенствовать тарифное меню.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Смольном обсуждают повышение тарифов на проезд в общественном транспорте на 8–12% со следующего года. Стоимость разового проезда в метро может увеличиться до 62 рублей, в наземном транспорте — до 55 рублей. Также рассматривается вариант 55–65 рублей за жетон-талон и введение единого тарифа: 60 рублей на разовый проезд в любом виде транспорта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

marksemeno
Больше денег богу денег!
Awkward
И так из-за пандемии народа меньше, многие пытаются экономить активнее, а они решили компенсировать убытки за счет увеличения стоимости проезда. Ай, молодцы! Какой, нафиг, гостевой тариф, если и так приезжих мало? Хотят отпугнуть оставшихся?
Evil_Dogooder
Не-не-не, Дэвид Блейн, нам не нужна эта уличная магия. На сколько инфляцию официальную рассчитали, на столько и повышайте.
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