Это повышение «гостевого тарифа». Смольный определится с увеличением стоимости проезда до 20 декабря
Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов перечислил факторы, которые повлияют на рост тарифов проезда в общественном транспорте, и пообещал, что с 2021 года тарифное меню упростят и усовершенствуют. Об этом чиновник заявил 28 октября в Заксобрании Петербурга, представляя проект бюджета города на следующий год.
Глава фракции ЛДПР Павел Иткин поинтересовался, работает ли Смольный над возможностью сдерживания роста тарифов на общественный транспорт.
Вице-губернатор рассказал, что решение по тарифам примут до 20 декабря. Он отметил, что вопрос является многовекторным и должен учитывать пассажиропоток, стоимость топлива и электричества, индексацию зарплат сотрудникам. «Этот год, он, конечно, очень сильно картину мира нам изменил. Если взять март-апрель, пассажиропоток упал катастрофически», — посетовал Батанов.
Он добавил, что по разовому тарифу — то есть полной стоимости — в настоящее время совершается не более 15% поездок. Большинство горожан пользуются либо индивидуальными средствами оплаты, либо картой «Мир» или «Единой картой петербуржца».
«То есть повышение тарифа — это повышение гостевого тарифа», — пояснил чиновник, подчеркнув, что в 2021 году планируется упростить и усовершенствовать тарифное меню.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Смольном обсуждают повышение тарифов на проезд в общественном транспорте на 8–12% со следующего года. Стоимость разового проезда в метро может увеличиться до 62 рублей, в наземном транспорте — до 55 рублей. Также рассматривается вариант 55–65 рублей за жетон-талон и введение единого тарифа: 60 рублей на разовый проезд в любом виде транспорта.