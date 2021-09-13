Бюджет отдаст петербургским теплоэнергетикам дополнительно 8,5 млрд за льготные тарифы

Проект корректировки петербургского бюджета-2021 радикально увеличивает субсидии жилищного комитета теплоснабжающим организациям. Ранее ковид заставлял власти договариваться с ресурсниками.
Согласно проекту, опубликованному 13 сентября, субсидии теплоснабжающим организациям за то, что они оказывают услуги по отоплению на льготных началах, увеличиваются на 8,5 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что основным адресатом является ГУП «ТЭК СПб», чьи расходы выросли после того, как предприятие получило возможность проводить реконструкцию ветхого энергохоязйства Пушкинского и Колпинского районов. При этом в 2020 году в бюджете радикально сокращали эту строчку во время весеннего секвестра, однако затем вернули в ходе осенней корректировки: тогда, как и сейчас, выяснилось, что доходы оказались выше ожиданий.
В целом расходы жилкома вырастают на 12 млрд. Помимо субсидий, это жилищные программы — включая «Молодежи — доступное жилье» и соцвыплаты на приобретение квартир.
Ранее «Фонтанка» писала, что доходы бюджета в 2021 году радикально превысили ожидания, в связи с чем комфин предлагает снизить дефицит в 25 раз.