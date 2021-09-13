Доходы Петербурга в 2021 году оказались на 20% выше запланированного. Это поможет сократить дефицит в 25 раз

Правительство Петербурга представило проект корректировки бюджета на 2021 год. Документ размещен 13 сентября на сайте Смольного. В соответствии с ним, в 2021 году доходы городской казны составят 782,5 млрд рублей, что на 20% больше, чем было заложено изначально (651,7 млрд рублей).



Расходы же окажутся всего на 6% выше: 741,4 млрд рублей в текущей версии против 786,1 млрд рублей в обновленной. Таким образом дефицит сократится в 25 раз: с 89,7 млрд рублей до 3,6 млрд рублей. Госдолг сократится в 2,5 раза - с 216 млрд рублей до 85 млрд рублей.