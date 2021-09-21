Бюджету добавили дефицита. Смольный определился с доходами и расходами на 2022 год

Доходы Северной столицы в 2022 году вырастут на 12 % (по сравнению со скорректированным показателем 2021 года) и составят 874,3 млрд рублей. Расходы увеличатся на 17 % — до 918,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 43,8 млрд рублей, что в 12 раз больше показателя за 2021 год (3,6 млрд рублей). Впрочем, нужно отметить, что до корректировки бюджета на текущий год дефицит ожидался на уровне 89,7 млрд рублей.



Достичь планку в 1 трлн рублей доходов, согласно проекту, планируется в 2024 году.

