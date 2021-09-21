Бюджету добавили дефицита. Смольный определился с доходами и расходами на 2022 год

Доходы Северной столицы в 2022 году вырастут на
Достичь планку в 1 трлн рублей доходов, согласно проекту, планируется в 2024 году.
Самая большая добавка — 47,4 млрд рублей — в 2022 году ждет Адресную инвестиционную программу. Дополнительные 44,5 млрд рублей пойдут на развитие транспортной системы. 26 млрд рублей будет добавлено на развитие образования, 17,5 млрд рублей — на обеспечение доступным жильем и ЖКУ, 9,8 млрд рублей — на здравоохранение, 7 млрд — на социальную поддержку граждан.
В 2022–2023 годах город получит 24,1 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Из них 9,7 млрд — в 2022 году. Средства будут направлены на строительство Витебской развязки (5 млрд) и трамвайные вагоны (4,7 млрд рублей).