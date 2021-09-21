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Бюджету добавили дефицита. Смольный определился с доходами и расходами на 2022 год

Дефицит бюджета Петербурга на 2022 год в 12 раз превысит предыдущий показатель

Правительство Петербурга представило проект бюджета на 2022 год. Ключевые показатели были озвучены на встрече вице-губернатора Эдуарда Батанова с журналистами 21 сентября.

Доходы Северной столицы в 2022 году вырастут на 12 % (по сравнению со скорректированным показателем 2021 года) и составят 874,3 млрд рублей. Расходы увеличатся на 17 % — до 918,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 43,8 млрд рублей, что в 12 раз больше показателя за 2021 год (3,6 млрд рублей). Впрочем, нужно отметить, что до корректировки бюджета на текущий год дефицит ожидался на уровне 89,7 млрд рублей.

Достичь планку в 1 трлн рублей доходов, согласно проекту, планируется в 2024 году.

Самая большая добавка — 47,4 млрд рублей — в 2022 году ждет Адресную инвестиционную программу. Дополнительные 44,5 млрд рублей пойдут на развитие транспортной системы. 26 млрд рублей будет добавлено на развитие образования, 17,5 млрд рублей — на обеспечение доступным жильем и ЖКУ, 9,8 млрд рублей — на здравоохранение, 7 млрд — на социальную поддержку граждан.

В 2022–2023 годах город получит 24,1 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Из них 9,7 млрд — в 2022 году. Средства будут направлены на строительство Витебской развязки (5 млрд) и трамвайные вагоны (4,7 млрд рублей).

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Комментарии (1)

domepic
Пока цены на строительные материалы растут такими темпами, ничего не получится. Пора открывать государственные предприятия и уменьшать цены на материалы. Строительство для Питера пока является ключевыми потребностями, почему мы можем вносить цены на акцизы, но позволяем взвинчивать цены?
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