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Правительство Петербурга готово выделить на строительство метро 150 млрд руб. за три года

Смольный готов выделять на строительство метро по 50 млрд руб. ежегодно

Власти Петербурга готовы более чем в полтора раза увеличить расходы на строительство метро. Об этом рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов на встрече с журналистами 21 сентября.

По его словам, в текущей версии бюджета на 2022 год заложено 28 млрд рублей, а также 32 и 35 млрд рублей на 2023-й и 2024-й. Но если от транспортного блока ко второму чтению поступит просьба увеличить расходы до 50 млрд рублей в год, она будет удовлетворена, подчеркнул Батанов.

«Будут меняться подходы к проектированию и строительству», — отметил вице-губернатор.

При этом, по его словам, в плане по-прежнему стоят три новых станции к 2024 году. «50 млрд рублей — это потребность, которая соответствует заявкам сегодняшнего дня», — заключил он.

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Комментарии (5)

***_555
Бла-бла-бла
265929496
Из увеличения расходов на строительство вовсе не следует оживление и ускорение самого строительства.
Петр Петров
А с теми кто предыдущие деньги украл что?
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