Правительство Петербурга готово выделить на строительство метро 150 млрд руб. за три года

По его словам, в текущей версии бюджета на 2022 год заложено 28 млрд рублей, а также 32 и 35 млрд рублей на 2023-й и 2024-й. Но если от транспортного блока ко второму чтению поступит просьба увеличить расходы до 50 млрд рублей в год, она будет удовлетворена, подчеркнул Батанов.



«Будут меняться подходы к проектированию и строительству», — отметил вице-губернатор.

При этом, по его словам, в плане по-прежнему стоят три новых станции к 2024 году. «50 млрд рублей — это потребность, которая соответствует заявкам сегодняшнего дня», — заключил он.

