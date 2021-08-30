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Смольный хочет почти вдвое увеличить расходы на строительство метро в следующие 3 года

Правительство Петербурга за три года потратит на метро почти 100 млрд руб.

В бюджете Петербурга на 2022 год планируется заложить 28 млрд рублей на развитие метрополитена. Об этом 30 августа в ходе «нулевых» чтений в Законодательном собрании рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

На 2023 год планируется выделить на подземку 33,9 млрд рублей, на плановый 2024 год — 32 млрд рублей. Напомним, в действующей версии трехлетнего бюджета на 2022 год заложено порядка 15 млрд, на 2023-й — 18 млрд.

Напомним, 31 августа состоится заседание суда, на котором, вероятно, будет введено конкурсное производство в отношении традиционного подрядчика города «Метростроя», он находится под наблюдением уже полтора года. Его место, по планам Смольного, займет совместное предприятие города и ВТБ — «Метрострой Северной столицы».

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Комментарии (27)

abvgdpopa
Прекрасная новость на фоне вот этой https://www.fontanka.ru/2021/08/30/70106837/
продолжаем смотреть, как ныкают по карманам и чуть что - раздаривают родственникам, чтобы не забрали наворованное
SlawaPiter
Занятная сказка...
Петр Петров
Вдвое больше станций не откроют!!!
Позорники кабинетные
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