Смольный хочет почти вдвое увеличить расходы на строительство метро в следующие 3 года

На 2023 год планируется выделить на подземку 33,9 млрд рублей, на плановый 2024 год — 32 млрд рублей. Напомним, в действующей версии трехлетнего бюджета на 2022 год заложено порядка 15 млрд, на 2023-й — 18 млрд.



Напомним, 31 августа состоится заседание суда, на котором, вероятно, будет введено конкурсное производство в отношении традиционного подрядчика города «Метростроя», он находится под наблюдением уже полтора года. Его место, по планам Смольного, займет совместное предприятие города и ВТБ — «Метрострой Северной столицы».

