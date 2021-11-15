Бюджетное софинансирование Фонда капремонта не сняло вопрос о повышении взносов в Петербурге

Вопрос о том, как повлияют на размер взносов на капремонт планы Смольного софинансировать Фонд капремонта на 3 млрд рублей в рамках поправки губернатора к законопроекту о бюджете на 2022-й и плановые 2023 и 2024 годы, озвучил депутат от ЛДПР Павел Иткин.



«Эти два вопроса между собой фактически не связаны», — ответил глава комитета финансов.



Корабельников подчеркнул, что решение о повышении взносов пока не принято, вопрос еще обсуждается, Смольный должен определиться до 1 декабря.



В текущем году город не субсидировал фонд капремонта, и в итоге размер взносов в начале 2021 года вырос на треть и составил от 11 до 12 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома.

