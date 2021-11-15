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Бюджетное софинансирование Фонда капремонта не сняло вопрос о повышении взносов в Петербурге

Софинансирование городом программы капитального ремонта не означает, что Петербург не ждет очередное повышение размера взносов горожан. Это следует из ответа главы комитета финансов Алексея Корабельникова на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета 15 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».

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Вопрос о том, как повлияют на размер взносов на капремонт планы Смольного софинансировать Фонд капремонта на 3 млрд рублей в рамках поправки губернатора к законопроекту о бюджете на 2022-й и плановые 2023 и 2024 годы, озвучил депутат от ЛДПР Павел Иткин.

«Эти два вопроса между собой фактически не связаны», — ответил глава комитета финансов.

Корабельников подчеркнул, что решение о повышении взносов пока не принято, вопрос еще обсуждается, Смольный должен определиться до 1 декабря.

В текущем году город не субсидировал фонд капремонта, и в итоге размер взносов в начале 2021 года вырос на треть и составил от 11 до 12 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома.

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Комментарии (7)

zonnek
Пора бы, данному фонду, начинать предоставлять подробный финансовый отчет о затраченных средствах. Я, к примеру, уже вложил достаточно приличную сумму в эту организацию. Куда они их дели, интересно? Хотелось бы на бумаге увидеть.
Аппаратчик мокрой классификации
Дело повышения акцизов в цене зебина и обещания отмены транспортного налога цветет и пахнет. :))
aprahka
Здесь поможет только Ленин...
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