В Петербурге создадут механизм защиты домов от недобросовестных подрядчиков капремонта

В Смольном отметили, что фонд и сейчас в случае нарушений условий договора штрафует подрядчиков, а когда финансовые санкции не помогают, расторгает отношения с такими компаниями в одностороннем порядке. Затем недобросовестный подрядчик вносится в соответствующий реестр и больше не может участвовать в конкурсах на проведение капремонта. Однако, по всей видимости, подобных мер недостаточно.



«Проблемы при исполнении программы капремонта в 2021 году будут учтены в будущем. Перед региональным оператором стоит задача разработать механизм, который позволит не допустить недобросовестных подрядчиков к исполнению работ», — говорится в сообщении жилкома.

