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В Петербурге создадут механизм защиты домов от недобросовестных подрядчиков капремонта

В Петербурге разработают механизм, который позволит не допускать недобросовестных подрядчиков к исполнению работ. Соответствующая задача, как сообщили в жилищном комитете 19 января, была поставлена перед региональным оператором фонда капитального ремонта.

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В Смольном отметили, что фонд и сейчас в случае нарушений условий договора штрафует подрядчиков, а когда финансовые санкции не помогают, расторгает отношения с такими компаниями в одностороннем порядке. Затем недобросовестный подрядчик вносится в соответствующий реестр и больше не может участвовать в конкурсах на проведение капремонта. Однако, по всей видимости, подобных мер недостаточно.

«Проблемы при исполнении программы капремонта в 2021 году будут учтены в будущем. Перед региональным оператором стоит задача разработать механизм, который позволит не допустить недобросовестных подрядчиков к исполнению работ», — говорится в сообщении жилкома.

В комитете даже привели пример. Компания ООО «УНР-398» сорвала сроки по ремонту фасада на проспекте Непокоренных, 74, и кровли на Садовой, 32. В первом случае сдать объект должны были в середине декабря, однако в конце месяца работы были готовы меньше чем наполовину. Во втором случае строители вышли на объект весной, раскрыли часть крыши и пропали. Жилье оказалось беззащитно перед осадками, из-за чего пострадали 10 квартир. Фонд, как уточнили в жилкоме, намерен полностью возместить ущерб, а завершать недоделанные работы «УНР-398» будет уже другая компания, которую определит конкурс. С самим подрядчиком договор был расторгнут.

Ранее в Смольном сообщили, что в этом году капитальный ремонт в Петербурге пройдут почти 2 000 домов. На эти цели выделят 19,7 млрд рублей, в том числе 3 млрд из городской казны. Как заявлял губернатор города Александр Беглов, при таком объеме финансирования будут выполнены «все запланированные работы с должным качеством и с применением современных материалов и энергоэффективных технологий».

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Комментарии (9)

262255201
А создать механизм контроля со стороны самих жителей, конечно же, никак невозможно ? Для начала сделайте общественный доступ к информации , списки домов и перечень работ с суммами . Если власти города даже это сделать не могут , то о чем речь ... Так и будут по-тихому разбазаривать и делать вид "великих" усилий и достижений. О каком уж тут доверии и уважении к едочинушам может идти речь
shutnik78
и этот механизм население будет оплачивать... народ всё стерпит...
ДуремарСПб.
И почему жители Петербурга вам проворовашимся и завравшимся чиновникам не верят?
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