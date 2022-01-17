Смольный: В этом году капитально отремонтируют почти 2 000 домов

В этом году капитальный ремонт пройдет в 1 999 многоквартирных домах, в которых проживают 400 тысяч петербуржцев. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Смольного.



Запланировано 2 510 видов работ: в 457 домах заменят 1 503 лифта, отремонтируют 439 крыш и 211 фасадов, а также заменят 1 318 внутридомовых инженерных систем. На эти цели предполагается 19,7 млрд рублей, 3 млрд из которых будут из городской казны.



По словам губернатора города Александра Беглова, дофинансирование из бюджета позволило сохранить размер взноса на капремонт для жителей на уровне прошлого года. «При таком объеме финансирования мы сможем выполнить все запланированные работы с должным качеством и с применением современных материалов и энергоэффективных технологий», — сказал он.

