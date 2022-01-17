Смольный: В этом году капитально отремонтируют почти 2 000 домов

В этом году капитальный ремонт пройдет в 1 999 многоквартирных домах, в которых проживают 400 тысяч петербуржцев. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Смольного.
Запланировано 2 510 видов работ: в 457 домах заменят 1 503 лифта, отремонтируют 439 крыш и 211 фасадов, а также заменят 1 318 внутридомовых инженерных систем. На эти цели предполагается 19,7 млрд рублей, 3 млрд из которых будут из городской казны.
По словам губернатора города Александра Беглова, дофинансирование из бюджета позволило сохранить размер взноса на капремонт для жителей на уровне прошлого года. «При таком объеме финансирования мы сможем выполнить все запланированные работы с должным качеством и с применением современных материалов и энергоэффективных технологий», — сказал он.
К зиме те дома, в которых запланирован, к примеру, ремонт инженерных систем, ожидает нововведение. В них тепловые пункты оборудуют системами так называемого погодного регулирования, которые позволят изменять подачу теплоносителя в зависимости от температуры на улице. Потенциально, как отмечают в Смольном, это снизит затраты на энергоснабжение.
По освещению в общих местах некоторых также ожидают новшества. На лестничных клетках будут установлены датчики движения, а свет будет загораться автоматически при необходимости, что также сделано с расчетом на экономию. Освещение фасадов домов перейдет на новую схему — фотореле. Это позволит в зависимости от времени суток постепенно менять силу подсветки.
В конце прошлого года в Петербурге целиком сменилось высшее руководство жилищно-коммунального блока. Это происходило на фоне претензий прокуратуры, связанных с подготовкой города к зиме. В частности, из-за незавершенного капремонта по ряду адресов, когда на пятки уже наступала зима, в некоторых домах не оказалось отопления, а в других даже крыши. К концу года произошли существенные перестановки. Кресло курирующего вице-губернатора занял Анатолий Повелий, жилищный комитет возглавил Олег Зотов. Заявление на увольнение после только заключенного нового контракта написал и гендиректор Фонда капремонта Петр Погребняк. Его место временно занял заместитель Дмитрий Шутов. Сейчас он является и. о. директора, но после соответствующего конкурса на должность может стать и руководителем.