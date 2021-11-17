«У нас двор либо запаркован, либо убирается от снега». Новый председатель жилкома — о зиме, квитанциях и капремонте

Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Олег Зотов после 8 лет работы в Государственной административно-технической инспекции возглавил жилищный комитет, где и бюджет, и масштаб проблем несоизмеримо выше. Обещает, что чиновники не будут прятаться за спины управляющих компаний, и предлагает обсудить график парковки во дворах.



- Вы пришли в комитет после 8 лет работы в административно-технической инспекции. Наработанный там опыт вам как-то поможет здесь?

- Жилищная отрасль — очень многогранная вещь, ее одной фразой не опишешь. Это не только вопросы содержания, текущего и капитального ремонта жилых домов, где ГАТИ, конечно, осуществляла контроль в пределах своих полномочий; это и жилищные программы, содействие в улучшении жилищных условий, расселение коммунальных квартир — здесь инспекция с комитетом не пересекались.



- То есть здесь приходится рассчитывать на ваш опыт работы в аппаратах вице-губернаторов Козырева и Сергеева еще 10 лет назад? Или слишком многое изменилось?

- Я с некоторым трепетом заходил в зал совещаний, когда курирующий вице-губернатор представлял меня комитету. И видел много знакомых лиц. Что важно — здесь сохранилась профессиональная команда людей, которые иногда по полжизни потратили на совершенствование жилищной отрасли. Эти люди создают костяк комитета, а их профессионализм внушает уверенность.

- И все же главный оценочный документ последнего времени — представление прокуратуры, которая отметила, что комитет устраняется от вопросов координации, например, в части подготовки к зиме...

- Я бы вернулся к самому началу жилищной реформы, когда у нас только появился новый жилищный кодекс. Он в принципе изменил подход к организации содержания и ремонта домов, возложив основные полномочия не на органы власти, а на самих собственников жилья в лице общих собраний и управляющих компаний, которые приглашаются собственниками. С этой точки зрения роль государства сводилась к контрольно-методической деятельности. Но задача власти — вне зависимости от методологии — сводится к обеспечению нормального функционирования, в том числе, и жилищной отрасли, а в конечном счете — к надлежащему уровню комфорта и благополучия конкретного гражданина. И комитет занимался этим и будет заниматься.



Главное, вокруг чего должна вращаться деятельность, — это конкретный житель Петербурга, который, в принципе, не должен задумываться, как происходит уборка лестничной клетки и почему у него из крана течет горячая вода. Задача добросовестного гражданина в такой модели одна — вовремя оплатить квитанцию и не накапливать задолженность. Здесь очень важна методологическая и организационная сторона, мы должны достучаться до каждой управляющей организации, не важно — государственной или частной, мы должны работать с каждым ТСЖ и с каждым гражданином, именно он является бенефициаром нашей деятельности.



- То есть жилком готов стать такой точкой сборки для всех участников процесса?

- Он не просто готов, он и должен быть таким. Жилком отвечает за реализацию государственной политики в конкретном направлении, и никакие формальные доводы не могут использоваться для самоустранения: мол, сами разбирайтесь, это частная управляющая компания и т. п.

- Это хорошо звучит, но ваш предшественник после ухода с должности откровенно сказал: в этой отрасли всегда больше недочетов, чем побед...

- Ну, давайте вспомним, как выглядели наши дома лет 10 назад. Будучи начальником ГАТИ, я отвечал за контроль содержания кровель нежилых зданий. И когда мы недавно поднимали квадрокоптер, мы видели, что 80% кровель нашего города — новые. Это достижение последних лет. Вспомните, как выглядели парадные, особенно в центральных районах, но не только, в хрущевках тоже. Страшно было заходить. Я пришел в жилищную систему в 2005 году и помню огромное количество судов в связи с тем, что у людей прорвало трубу с горячей водой, батарею, затапливало целые стояки, и жители пытались хоть что-то взыскать. Это была катастрофическая ситуация, связанная с изношенностью внутридомовых инженерных сетей. Дворы были в ужасающем состоянии. И что сейчас? Нет, результаты работы жилищного блока налицо. Насколько они удовлетворяют собственников? Ну, есть такой закон — чем лучше мы живем, тем выше требования. Это реальность: когда в квартире хороший ремонт, то пыль на мебели очень бросается в глаза; а когда падают обои и течет крыша — на пыль никто не обращает внимания.



- Насчет текущих крыш: у вас впереди первая зимовка. Какие ожидания?

- Мы не с нуля начинаем. Подготовка к отопительному периоду — с ней, я надеюсь, уже все хорошо на сегодняшний день, паспорта готовности домов уже оформлены, паспорта готовности районов в порядке. Что касается уборки внутриквартальных территорий — это сложнейшая тема. Есть пакет контрактов, заключенных с подрядными организациями, большинство — это наши жилкомсервисы. Закуплена техника, в том числе средства ручной механизации. Я всегда удивлялся, почему мы не используем ручные снегоуборщики, у многих на даче такие есть, эффективная штука и недорогая — это начинает появляться.

Сейчас я поставил на контроль работу по заключению договоров на период после 1 января.

Конечно, законодательство о госзакупках ставит нас в ситуацию, когда при объявлении торгов мы всегда рискуем, что придет недобросовестный подрядчик. Эти риски надо минимизировать. В перспективе возможно изменение самих базовых принципов организации этой работы; нам может пригодиться московский опыт, где этим занимается сеть государственных структур, а не коммерческие подрядчики. Но это дело будушего, сейчас задача — обеспечить функционирование существующей системы.



Еще один вопрос — уборка кровель. Мы сейчас с управляющими организациями прорабатываем вопрос привлечения дополнительных сил в лице промышленных альпинистов на случай залповых снегопадов. Попробуем сделать что-то вроде агрегатора для таких людей, которые могли бы, заранее зарегистрировавшись в системе, выходить на кровли. Их немного, но их работа, например, в прилегающих регионах зимой не востребована, они могли бы хорошо поработать у нас. Если получится, это будет хорошая подушка безопасности на случай, если погода нас порадует толстым снежным покровом. Технология «холодного» чердака спасает от сосулек и наледей, но снег-то все равно сходит. У нас порядка 10 тысяч крыш, которые надо чистить целиком, и 3 тысячи — где надо чистить карнизные свесы.

- Но рук не хватает не только на крышах, дефицит рабочей силы и на земле.

- Думаю, мы пойдем по тому же пути и в отношении дворников. Мы можем ориентироваться на местных жителей, давая им возможность быстрой и оперативной подработки на время снегопадов. Так же, как таксисты регистрируются в своих агрегаторах. Пошел снег, управляющая организация размещает заявку: нужно 10 человек на уборку снега в таком-то дворе. Я думаю, найдутся люди, которые захотят заработать рядом с домом.



- То есть ЖКХ на аутсорсе?

- Это если бы мы привлекали мигрантов из-за рубежа. А здесь идея ориентироваться именно на местных жителей.

- И все же зимой, когда видишь обледенелые дворы, кажется, что системе в принципе не хватает сил справиться с этой проблемой.

- Понятно, что в случае залповых снегопадов сразу зачистить все дворы до асфальта — не хватит никаких сил; в этом случае главная задача — обеспечить безопасность и проход к домам, с последующей очисткой и вывозом снега. Но дворы убираются постоянно; если вы посмотрите на толщину снежного покрова на газоне и на асфальте, вы увидите, сколько вывезли. Самая главная проблема уборки внутриквартальных территорий та же, что и на дорогах, - автомобили. В запаркованный двор трактор не может заехать. Так что надо более активно применять средства ручной механизации, а также регламентировать порядок размещения автомобилей во дворах. Мы же привыкли к знакам, которые запрещают парковку на той или иной стороне улицы в определенные дни недели.



- Очень непопулярную историю вы озвучили...

- Конечно, как и с парковкой на газонах (инспекторы ГАТИ эвакуируют автомобили за этой нарушение). Люди делятся на две части — те, кто ставят свою машину на газон, и те, кто не ставит. Нам надо определиться: у нас двор либо запаркован, либо убирается от снега.

- К другой «хитовой» теме последнего времени — капремонт. Накануне финансовый блок сообщил, что субсидия из бюджета не влияет напрямую на вопрос повышения или неповышения ставки. Первый вывод — программа капремонта увеличивается, несмотря на то, что к ее исполнению и к освоению средств есть куча вопросов — у той же контрольно-счетной палаты. Так надо ли наращивать объемы, если не справляемся с текущими?

- Программа должна быть привязана не к возможностям фонда капремонта, а к потребностям города. Капремонт мы делать должны в любом случае — и ровно в те сроки, которые указаны в программе и краткосрочном плане. А вопрос его исполнения — составной. Это и квалификация менеджмента, и оптимизации процедур, и качества проектно-сметной документации, достаточно расценок. Это вопрос своевременного объявления торгов и достаточных квалификационных требований к их участникам. Это вопрос и ответственности самих подрядчиков — они выйдут на конкурсы, нахапают объектов, а потом не знают, что с ними делать. Мы будем работать во всех этих направлениях.

- Огромная часть бюджета комитета завязана на жилищные программы, и к их исполнению у контролеров тоже есть претензии, целевые показатели приходится корректировать. У вас есть объяснение, почему так происходит?

- Это же не конечная история, это постоянная работа комитета. Появляются новые очередники, люди рождаются, возникают и распадаются семьи. Вы говорите об отставании, но когда начиналась программа по расселению коммунальных квартир, в городе число их переваливало за 100 тысяч, а сейчас — порядка 60 тысяч. Конечно, есть объективные препятствия: для расселения требуется главное условие — общее согласие жильцов, но инструменты для реализации этого согласия уже готовы. А сколько людей у нас получили содействие в улучшении жилищных условий? Это десятки тысяч людей, мощнейшая поддержка для тех, кто не может позволить себе ипотеку. И программы эти будут продолжаться, мы будем искать и новые формы поддержки, объемы финансирования только растут.

- У вас как у главы жилкома есть позиция в отношении идеи создать в городе единый расчетный центр для квитанций ЖКХ?

- Сейчас у нас сложившаяся рыночная среда; кроме Петроэлектросбыта и ВЦКП, есть много небольших расчетных центров. Задача создать систему, которая будет доводить до жителей начисления максимально оперативно и корректно и, соответственно, платежи - до поставщиков услуг. Все завязано, как я уже говорил, на каждого конкретного гражданина, а вопрос техники, организационно-правовых решений — он второй.

- И тем не менее именно о нем спорит руководство города и Интер РАО. Фактически речь о том, сохранит ли город контроль за единым расчетным центром.

- Единым, заметьте, не единственным. В основе лежат гражданско-правовые отношения: есть управляющая компания или ТСЖ; они могут печатать квитанции сами или обратиться в тот расчетный центр, чьи услуги им покажутся наиболее качественными или выгодными. Кто является владельцем такого расчетного центра, какая у него корпоративная структура - принципиального значения для управляющей организации не имеет.



Беседовал Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»