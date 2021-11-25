Смольный не станет повышать взносы на капитальный ремонт домов в 2022 году

По данным «Фонтанки», в правительстве подготовлен проект постановления «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2022 году». Судя по приложению, ставка не меняется и колеблется от 11 до 12 рублей в зависимости от типа постройки, как и в году текущем.
Напомним, взносы для горожан кратно выросли двумя скачками за последние два года, а бюджет сократил свое участие в программе капитального ремонта до нуля. Аргументы финансового блока сводились к тому, что Фонд капитального ремонта неэффективно осваивает даже собранные средства. Однако затем при подготовке проекта бюджета город все же внес 3 млрд в виде субсидии, хотя и утверждал, что на размер взносов это напрямую не влияет.
За последние недели целиком сменилось высшее руководство жилищно-коммунального блока. Место курирующего вице-губернатора занял Анатолий Повелий, жилищный комитет возглавил Олег Зотов. Директор Фонда капремонта Петр Погребняк дорабатывает в этой должности последние дни.