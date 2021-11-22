В Фонде капремонта меняется руководство. Главный претендент на кресло директора — выходец из «Россетей»

По данным «Фонтанки», Погребняк останется в фонде только до 1 декабря. Сам он на звонок корреспондента не ответил.



Вероятным кандидатом на кресло директора собеседники «Фонтанки» называют Дмитрия Шутова, который сейчас назначен на должность заместителя. Далее, вероятно, он станет и. о. директора с последующим конкурсом на вакансию руководителя.



Напомним, Петр Погребняк недавно сам выиграл такой конкурс и подписал новый контракт. Тем не менее в последние недели идет смена всего руководства жилищно-коммунальным блоком — сменился профильный вице-губернатор, а также председатели комитета по благоустройству и Жилищного комитета. Это происходило на фоне претензий прокуратуры, связанных с подготовкой города к зиме.

