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В Фонде капремонта меняется руководство. Главный претендент на кресло директора — выходец из «Россетей»

Глава Фонда капремонта Петербурга подал заявление об отставке

Петр Погребняк написал заявление об уходе с должности директора петербургского Фонда капитального ремонта. Предположительно ему осталось работать чуть больше недели.

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По данным «Фонтанки», Погребняк останется в фонде только до 1 декабря. Сам он на звонок корреспондента не ответил.

Вероятным кандидатом на кресло директора собеседники «Фонтанки» называют Дмитрия Шутова, который сейчас назначен на должность заместителя. Далее, вероятно, он станет и. о. директора с последующим конкурсом на вакансию руководителя.

Напомним, Петр Погребняк недавно сам выиграл такой конкурс и подписал новый контракт. Тем не менее в последние недели идет смена всего руководства жилищно-коммунальным блоком — сменился профильный вице-губернатор, а также председатели комитета по благоустройству и Жилищного комитета. Это происходило на фоне претензий прокуратуры, связанных с подготовкой города к зиме.

Дмитрий Шутов все еще числится в СПАРК как и. о. гендиректора АО «Псковэнергосбыт» и гендиректор АО «Псковэнергоагент», входящих в «Россети Северо-Запад».

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Комментарии (10)

iphonedimona
Нормально, а кого ещё могли пристроить в эту прачечную, как не электрика-чубайсоида? Ждите новые счета.
264553841
Разъясните, а как соотносится сбор на капремонт с законом о защите прав потребителей , в части оплаты не предоставленных услуг?
264553841
Заносил не туда и мало?
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