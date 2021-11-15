Не остался зимовать. В петербургском жилищном комитете новый председатель

Сообщение о кадровых перестановках пришло 15 ноября. Это было ожидаемо: Смольный явно взял курс на обновление треглавого жилищно-коммунального Цербера. Профильный вице-губернатор Николай Бондаренко ушел в ЗакС, и его место занял Анатолий Повелий; затем Сергей Малинин в комитете по благоустройству уступил кресло Виктору Пониделко — так что ждали только Борщева. Командовать комитетом с бюджетом в 40 млрд поставили бывшего председателя ГАТИ.



«ЖКХ — это самая тяжелая отрасль, в которой недочетов всегда больше, чем побед, — заявил «Фонтанке» Виктор Борщев. — Я старался делать на своем месте максимально возможное, но, наверное, не все удалось. И руководство видит, что более быструю реформу и преобразование этой отрасли правильнее проводить силами новых молодых кадров. Я им желаю только успехов на этом необычайно тяжелом поприще, и в этом буду только помогать».



Олег Зотов и правда сильно моложе, ему нет и 40. Он женат, имеет пятерых детей. Сам в прошлогодней декларации указал доход в 2,5 млн рублей, а также право долевой собственности в отношении жилого дома и земельного участка; транспортное средство — Лада Largus Cross; часть недвижимости записана на детей.



С 2013 года Зотов возглавлял государственную административно-техническую инспекцию (та самая структура, которая выдает коммунальщикам, жилищникам и дорожникам всех мастей разрешения на ремонтные, земляные и благоустроительные работы, а также штрафует их, если те не удосужились получить такой ордер или нарушили его условия). В этом смысле он чиновник «лавленцевского призыва» (Владимир Лавленцев занимал должность «коммунального» вице-губернатора, впоследствии стал гендиректором «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко и ООО «Сфера» — подрядчика по строительству СКА Арены). Но на самом деле Зотов успел поработать в аппаратах еще двух предшественников Лавленцева в Смольном — Сергея Козырева и Алексея Сергеева.



Насчет преобразований в жилищном блоке новый председатель пока не задумывается. «Главное — не сломать существующую систему, а реформированием займемся после того, как разберемся с текущими задачами», — заявил он «Фонтанке».



Основная текущая задача сейчас — это пережить зиму. Смольнинские начальники, которые проводили подготовку к отопительному сезону (энергетический блок не считаем), сейчас сменили место работы. Исключение составляет Петр Погребняк, который управляет фондом капитального ремонта. Ну так он, во-первых, недавно подписал новый контракт; а во-вторых, его организация подготовку все еще продолжает. Олег Зотов, судя по его словам, не ждет подвоха. «В жилищном комитете профессиональная и опытная команда, которая занималась подготовкой жилищного фонда к зиме на протяжении летнего периода, — говорит он. — Я уверен, что они сделали все для этого необходимое».



Виктор Борщев рулил жилищными комитетом почти 2,5 года — он был назначен летом 2019-го. За год до этого чиновник покинул администрацию Центрального района, как писали городские СМИ — из-за неудовлетворительной подготовки к зиме. В некотором смысле круг замкнулся. Борщеву не досталось, в отличие от его предшественника Валерия Шияна, суперснежных и суперсосульных зим, какой была зима 2018–2019 годов. Однако от претензий надзорных органов это не спасло. Краткий срок периодического протапливания этой осенью вкупе с явными провалами по части капремонта (текущие крыши, затянувшийся ремонт инженерных систем и т.п.) привел к тому, что прокуратура констатировала большое количество нарушений — и именно при подготовке жилого фонда к зиме. Все это контрастировало с заявленной комитетом 100-процентной готовностью к отопительному сезону, а само ведомство, сочли прокуроры, «самоустранилось от координации».



Капитальный ремонт — вообще наиболее наглядная из болевых точек жилищной политики в Петербурге. Крыши и сейчас еще спешат укрыть до снега, чтобы, по меньшей мере, верхние этажи не жили под клеенкой. Дело и в организации работы, и в финансировании, вопросы эти взаимосвязаны. Именно при Борщеве двумя гигантскими скачками за два года ставка взносов на капитальный ремонт домов выросла с 4–5 рублей до 11–12 рублей. Жилищный комитет оба раза исправно подавал заявку на городскую субсидию, напоминая очевидное: чем меньше денег даст бюджет, тем больше придется собрать с горожан — но оставался неуслышанным. Финансовый блок прямо говорил: куда вам еще субсидию, научитесь тратить то, что у вас на счетах; а контрольно-счетная палата сообщала: нет, не научились. В итоге с экстрадоходов город все же согласился выделить 3 млрд рублей в 2022 году, но комитет финансов буквально 15 ноября заявил, что напрямую это на размер взносов не влияет.



В целом бюджет жилищного комитета на следующий год составляет порядка 40 млрд (в нынешней редакции законопроекта). Почти половина — это регламентированные субсидии теплоснабжающим организациям за то, что они отапливают горожан по льготным тарифам. Во время пандемии ресурсники договаривались со Смольными и откладывали эти платежи; однако и при корректировке текущего бюджета эту строчку нарастили, и в 2022 году указали 18,5 млрд.



Остальное — по большей части жилищные программы, к ним тоже традиционно полно вопросов у контрольно-счетной палаты. Будущее их, по совпадению, обсуждали 15 ноября в ЗакСе. Дело в том, что в этом году заканчивается срок действия программ «Молодежи — доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования». Смольный подтвердил, что готовит изменения в законодательство, чтобы продолжать выплаты.

