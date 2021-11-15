«Продление не предусмотрено». В Смольном решают, как оставить программу доступного жилья для молодежи

Утром на странице Санкт-Петербургского центра доступного жилья было опубликовано объявление с напоминанием о том, что срок действия целевых программ «Молодежи — доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» заканчивается в 2021 году и «продление законов о программах не предусмотрено». Однако прекращать их в Смольном не собираются.

В Смольном планируют продолжить программу «Молодежи — доступное жилье», срок действия которой заканчивается в этом году. Об этом 15 ноября, как передает корреспондент «Фонтанки», сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

На заседании бюджетно-финансового комитета 15 ноября, где рассматриваются поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете на следующие три года, вопрос о продлении программы главе комитета финансов Корабельникову задал депутат от «Яблока» Борис Вишневский».



Чиновник уточнил, что жилищные программы планируется продлить и для этого необходимо подготовить соответствующие изменения в законы. Такой проект будет внесен на рассмотрение парламента губернатором города.



То, что программа не сворачивается, подтвердил и вице-губернатор Анатолий Повелий, координирующий жилищный блок. «Будет продолжена с увеличением финансирования», — сообщил он в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».



За время действия программы «Молодежи — доступное жилье», которой в этом году исполняется 20 лет, условия проживания были улучшены более чем у 33 тысяч семей. Помимо этого, как уточнили в Жилищном комитете, было отремонтировано 20 жилых домов и выдано 13 млрд рублей целевых жилищных займов.



При осенней корректировке бюджета на текущий год, как рассказывала «Фонтанка», на жилищные программы добавили еще более 8 млрд рублей. Львиная доля этих денег ушла как раз на программу «Молодежи — доступное жилье».

