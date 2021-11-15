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«Продление не предусмотрено». В Смольном решают, как оставить программу доступного жилья для молодежи

Власти Петербурга не будут сворачивать программу «Молодежи — доступное жилье»

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В Смольном планируют продолжить программу «Молодежи — доступное жилье», срок действия которой заканчивается в этом году. Об этом 15 ноября, как передает корреспондент «Фонтанки», сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

Утром на странице Санкт-Петербургского центра доступного жилья было опубликовано объявление с напоминанием о том, что срок действия целевых программ «Молодежи — доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» заканчивается в 2021 году и «продление законов о программах не предусмотрено». Однако прекращать их в Смольном не собираются.

На заседании бюджетно-финансового комитета 15 ноября, где рассматриваются поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете на следующие три года, вопрос о продлении программы главе комитета финансов Корабельникову задал депутат от «Яблока» Борис Вишневский».

Чиновник уточнил, что жилищные программы планируется продлить и для этого необходимо подготовить соответствующие изменения в законы. Такой проект будет внесен на рассмотрение парламента губернатором города.

То, что программа не сворачивается, подтвердил и вице-губернатор Анатолий Повелий, координирующий жилищный блок. «Будет продолжена с увеличением финансирования», — сообщил он в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

За время действия программы «Молодежи — доступное жилье», которой в этом году исполняется 20 лет, условия проживания были улучшены более чем у 33 тысяч семей. Помимо этого, как уточнили в Жилищном комитете, было отремонтировано 20 жилых домов и выдано 13 млрд рублей целевых жилищных займов.

При осенней корректировке бюджета на текущий год, как рассказывала «Фонтанка», на жилищные программы добавили еще более 8 млрд рублей. Львиная доля этих денег ушла как раз на программу «Молодежи — доступное жилье».

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Комментарии (5)

f0ntan
Всем этим очередникам, молодоженам и прочим льготникам давать доступное жилье, и большое по площади достаточно просто. Только если на условиях соцнайма, а не бесплатной прихватизации. В советские годы, о которых наши предки гордятся, что бесплатное жилье было у всех, оно было не частным, не приватизированным, а на условиях соцнайма. Его меняли, поскольку оно было государственное, переезжали, но бесплатно прихватизировать, как сейчас, и продавать не могли. И ничего. Жили. С пропиской. Никто их не выселял
AP-SPb
Конечно продлят. Как иначе чинуши будут своих "талантливых" деток квартирами в кошерных местах снабжать за гос.счет? ;)
VKuser12954066
На каких именно условиях будет продлена программа? Центр доступного жилья говорит, что мимо теперь одинокие очередники, те, у кого в семье не все городские очередники и те, кто старше 35. Продлить дело не хитрое, в какие программы пойдут тысячи молодых семей, не подходящих под новые условия?
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