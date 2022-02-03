В Петербурге прекращено уголовное дело в отношении экс-директора Фонда капремонта

По данным «Фонтанки», постановление о прекращении уголовного преследования старший следователь СК по Выборгскому району вынес еще перед новым годом, на днях его получили на руки фигуранты. Свидетельские показания в отношении Шабурова, которые давали подозреваемые Федосеев и Неведомский, не подтвердились, после чего выяснилось, что у следствия «исчерпаны источники доказательств».



Оперативно связаться с самим Денисом Шабуровым для комментария 3 февраля не удалось



«Фонтанка» писала об уголовном деле в отношении Шабурова по получению взятки, в процессе квалификацию сменили на коммерческий подкуп. Дело строилось на показаниях Алексея Федосеева. Желание общаться со следствием у него возникло после того, как он заключил досудебное соглашение с прокурором в рамках другого дела, где уже сам Федосеев был подозреваемым в даче взятки. В итоге Шабуров свою вину не признал, на очных ставках показания других фигурантов опровергал. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

