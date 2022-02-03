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В Петербурге прекращено уголовное дело в отношении экс-директора Фонда капремонта

Бывший директор петербургского Фонда капремонта Денис Шабуров больше не является фигурантом уголовного дела. Показания против него не подтвердились.

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По данным «Фонтанки», постановление о прекращении уголовного преследования старший следователь СК по Выборгскому району вынес еще перед новым годом, на днях его получили на руки фигуранты. Свидетельские показания в отношении Шабурова, которые давали подозреваемые Федосеев и Неведомский, не подтвердились, после чего выяснилось, что у следствия «исчерпаны источники доказательств».

Оперативно связаться с самим Денисом Шабуровым для комментария 3 февраля не удалось

«Фонтанка» писала об уголовном деле в отношении Шабурова по получению взятки, в процессе квалификацию сменили на коммерческий подкуп. Дело строилось на показаниях Алексея Федосеева. Желание общаться со следствием у него возникло после того, как он заключил досудебное соглашение с прокурором в рамках другого дела, где уже сам Федосеев был подозреваемым в даче взятки. В итоге Шабуров свою вину не признал, на очных ставках показания других фигурантов опровергал. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

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Комментарии (8)

automobilist
Справедливость восторжествовала, но ещё не полностью.
Danik
Ни денег, ни обвиняемого.
Блеск!
Эх, хорошо в России воровать!
Piter Russo
Сие был подлый навет!
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