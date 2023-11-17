«Включался административный ресурс». Чиновник Смольного рассказал в суде, как несколько лет пытался привлечь коллег

Олег Харсеев/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Смольнинский районный суд Петербурга начал слушать показания свидетелей обвинения по уголовному делу о мошенничестве на 244 млн рублей в отношении чиновников комитета по информатизации и бизнесменов. Главные обвиняемые — бывший глава комитета Иван Громов и его брат Павел, на скамье подсудимых ещё одиннадцать человек. Привлечения к ответственности чиновников много лет добивался их коллега из администрации губернатора — начальник отдела контрольного управления Борис Петухов. В суде он заявил, что ему противостоял административный ресурс, а возбудить уголовное дело удалось лишь тогда, когда в городе сменились руководство МВД и губернатор.



Борис Петухов возглавил отдел контроля в сфере управления имуществом контрольного управления в 2013 году. До этого он много лет работал следователем. На вид скрупулёзный и дотошный, на заседание суда он пришёл с огромной пачкой бумаг, но перепутал собственную дату рождения. Рассказывая о своей работе, он то и дело упоминал не полицию, а по старинке — милицию.



Сразу после того, как появилось контрольное управление, а в ведение его отдела передали комитет по информатизации, Петухов начал проверять их контракты. «Уже тогда мы выявили нехорошие вещи по завышению цен. В 2014-м было то же самое. Но с учетом того, что материалы проверок не шли по тем или иным причинам, был сделан перерыв. Мы делали текущий контроль — наблюдали, как растет расходная часть бюджета комитета», — рассказал он. По словам Петухова, он вместе с вице-губернатором Александром Говоруновым даже отправлял материалы проверок в МВД. «В 2014 году был контракт на обслуживание принтеров в здании Смольного. Там якобы работы выполняла организация, которой руководил бывший сотрудник Информационно-аналитического центра (подведа комитета по информатизации). Но в Смольный же вход только по пропускам. И мы узнали, что ни одного сотрудника той организации за весь период там не было. 20 млн выкинули на это. Даже дело возбудили, а потом закрыли. Следствие не смогло установить лицо, которое надо привлечь. Без комментариев. Был включен админресурс — сказали спустить на тормозах».



По словам проверяющего, в следующий раз его отдел решил изучить документы комитета лишь в 2017 году — через несколько месяцев после того, как Иван Громов перешел в администрацию Петроградского района, а его место в комитете по информатизации занял Денис Чамара: «Проверка была выборочная. Изучили шесть контрактов с точки зрения организации закупки, то есть по формированию начальной цены, и шесть контрактов с точки зрения их исполнения. Выводы были сделаны такие: закупочные процедуры комитета не отвечают целям эффективного использования средств и предотвращения злоупотребления в сфере госзаказа».



Отчет Петухова о проверке контрактов руководители Смольного изучали неохотно, кроме того, в самом комитете по информатизации представили возражения: «Мы их опровергали. И тогда предложили ещё провести проверку в ИАЦ (подведе комитета по информатизации). Оказалось, что их субподрядчики не отвечали требованиям — в компаниях числилось по одному или два человека в штате. ИАЦ предоставлял отчеты в комитет, хотя работы не выполнялись. А сотрудники комитета составляли акты о том, что работы сделаны в полном объеме. Акты закрывались, и оплата проводилась», — описал схему Петухов. По его словам, и эту проверку чиновники пытались оспорить — несколько месяцев по этому поводу шли совещания. «На совещаниях в 2018 году с февраля по ноябрь раза по три-четыре в месяц меня «тыкали мордой об стол», чтобы всё спустить на тормозах», — вспомнил он. После этого, отметил Петухов, комитет перевел все работы по отчетам в подведомственные учреждения, но сама схема не поменялась.



«Ситуация длительная была, пока не сменилось руководство города. Тогда был подготовлен доклад на врио губернатора Александра Беглова. Докладная сначала не пошла, но было объяснено, что деньги могут быть похищены, а после может уже возникнуть ответственность за халатность. Тогда было принято решение отправить материалы в отношении части отчетов в милицию. Сначала по определенной системе был отказ. Но когда сменилось руководство МВД, новое руководство не знало о договоренностях, которые были, и позволило возбудить уголовное дело», — заявил начальник отдела контрольного управления.



Один из таких контрактов касался предоставления услуг по сопровождению и оцифровке документов архивного комитета. Контракт был заключен с «Тэсонэро компьютерс» на 61 млн рублей. «Там жесткий пропускной режим, с улицы никто не пройдет и не выйдет. По всем данным, представители «Тэсонэро» не входили туда никогда», — заметил Петухов. По его словам, из документов об исполнении контракта следовало, что каждый день по семь сканеров демонтировались, настраивались и снова монтировались, по идее это должно было полностью остановить работу. «Когда начали проверку, мы запросили архивный комитет, они дали информацию, что представители «Тэсонэро» никаких работ не выполняли. …В 2020 году комитет отказался от сканирования и перевода в электронный вид документов — работы были переданы самому архивному комитету. Тогда архивный комитет заключил сам контракт — за те же деньги объем работ у них получился в десятки раз больше». Петухов добавил, что только в 2017 году на субподряд частным организациям чиновники передали работ на 880 млн рублей. Проверяя один из контрактов, в управлении запросили список сотрудников, которые работали над ним. «Когда мы разделили количество часов и объем работ на сотрудников, вышло, что они работали 58 часов в сутки без выходных и праздников».



В основном вопросы Петухову задавал прокурор, её интересовало, как формируется цена контракта, кто из сотрудников готовит техническое задание и обосновывает цену. Адвокат одного из подсудимых уточнил, есть ли нормативы на проведение работ в этой области: «Такой нормативной базы нет ни на федеральном, ни на региональном уровне. IT-отрасль формируется по принципу сколько захочу, столько и возьму». На вопрос, учитывал ли чиновник при подсчетах налоги и другие расходы, которые несет коммерческая фирма, Петухов ответил уверенно: «Это устанавливается в контракте — туда входит абсолютно всё». А на просьбу уточнить, кто же из подсудимых тогда вводил государство в заблуждение, растерялся: «Я понимаю, кто за этим стоит, но у меня нет документа, кем-то подписанного».



Общаться с «Фонтанкой» после заседания Петухов отказался. Лишь на вопрос, доводилось ли ему проверять другие комитеты и находить в их работе сопоставимые нарушения, ответил: «Есть такая пословица: меньше знаешь — крепче спишь. Я сплю плохо, но хочу, чтобы у читателей «Фонтанки» был здоровый сон».

