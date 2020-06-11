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11.06.2020 19:02
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Денис Шабуров покидает петербургский Фонд капремонта

В петербургском Фонде капитального ремонта меняется руководство. Денис Шабуров перестанет руководить организацией.

О том, что комитет имущественных отношений вынес решение об освобождении Шабурова от должности с 12 июня, «Фонтанке» рассказали 11-го числа в КИО. При этом там уточнили, что такие решения принимаются только на основании обращения отраслевого комитета.

В аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко подтвердили информацию. Сам Денис Шабуров на звонок не ответил.

Шабуров возглавлял Фонд капремонта Петербурга с 2015 года. С начала 2020-го взносы на капремонт были увеличены вдвое, при этом радикально сократилось бюджетное участие в исполнении программы. В рамках весенней корректировки бюджета отчисления из городской казны на капитальный ремонт и вовсе срезали с 3 млрд до 300 млн.

© Фонтанка.Ру

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