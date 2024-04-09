Уборочная реформа, дворник-шеринг, амнистия капремонта. Что успел Олег Зотов во главе жилищного комитета

Олег Зотов уходит с должности председателя жилищного комитета. За два с лишним года при нем произошло много перемен, но, кажется, он рассчитывал, что времени ему дадут больше.





Олег Зотов пришел в жилищный комитет осенью 2021 года, сменив там Виктора Борщева. Его назначили вскоре после того, как в Смольном появился новый коммунальный вице-губернатор Анатолий Повелий. Но в начале сентября 2023 года Повелий оставил должность из-за болезни и через короткий промежуток времени скончался. На смену ему в правительство пришел Евгений Разумишкин, вместе с Зотовым и другими руководителями коммунального блока они перезимовали. Этого, судя по всему, хватило обоим.

