Уборочная реформа, дворник-шеринг, амнистия капремонта. Что успел Олег Зотов во главе жилищного комитета

Олег Зотов уходит с должности председателя жилищного комитета. За два с лишним года при нем произошло много перемен, но, кажется, он рассчитывал, что времени ему дадут больше.
Олег Зотов пришел в жилищный комитет осенью 2021 года, сменив там Виктора Борщева. Его назначили вскоре после того, как в Смольном появился новый коммунальный вице-губернатор Анатолий Повелий. Но в начале сентября
Реформа во дворах
На новом месте Зотову, как и назначенному незадолго до него вице-губернатору Анатолию Повелию, сразу пришлось нырнуть на дно городского благоустройства — поспособствовала аховая зима
Это не было сюрпризом, еще до начала тех зимних бедствий Зотов говорил в интервью «Фонтанке» о проблемах и о планах привлекать сотрудников по системе аутсорсинга из всех желающих. Это и был вошедший позже в фольклор «дворник-шеринг» — проект, который протестировали в нескольких районах, но который так и не взлетел из-за невозможности четко распланировать график уборки между местными жителями.
Всё было драматично, с пострадавшими и уголовными делами. Коллапс в уборке города совпал с информационной кампанией, которая у многих ассоциируется с клипом Сергея Шнурова у помойки в центре Петербурга. Снег еще вовсю лежал, сосульки еще висели, а Зотов уже рассказал о том, что сферу уборки внутриквартальных территорий ждет реформа: вместо того, чтобы разыгрывать контракты на конкурсах, содержание такой земли общего пользования передадут районным жилищным агентствам.
Год взяли на подготовку, закупили рекордное количество новой техники, набрали механизаторов и ручников, обещая повышенные зарплаты, жилье и комфортные служебные помещения. Дворы начали постепенно передавать жилагентствам уже с зимы
Спустя год с лишним можно сказать: несмотря на организационные успехи, главная проблема осталась прежней — не хватает людей. Об этом говорили перед последней зимой, и натурные наблюдения жителей подтвердили: жилагентствам часто некого посадить в трактор, как дорожникам — некого отправить с ломом на тротуары.
Помимо этого, Олег Зотов с самого начала говорил о еще одной проблеме — запаркованности дворов, которая не позволяет полноценно использовать технику. С момента его прихода был разработан проект о графике уборки и эксплуатационной маркировке: согласно ему, на время работы коммунальщиков запрещается парковка автомобилей, как и их оставление на специальной разметке — на поворотах проездов, перед мусорными баками и
Капремонт
Одной из главных болевых точек жилищной сферы традиционно являлся капремонт с его сорванными сроками и зачастую некачественными работами. В фонд вскоре после назначения Зотова тоже пришел новый руководитель — Дмитрий Шутов, учреждение начало поступательно наращивать объем работ, а одновременно — решать вопрос с накопленной задолженностью горожан. Объявленная амнистия по пеням проходила не без огрехов, но в итоге впервые собираемость взносов превысила 100% в
В целом тот год оказался сложным: из-за нестабильной экономической обстановки многие конкурсы не состоялись, и по итогам исполнение краткосрочного плана составило лишь 85%. Далее прокуратура продолжала направлять представления в коммунальный блок Смольного, но город вновь увеличил краткосрочный план, особенно сосредоточившись на лифтах. Параллельно добирали хвосты
При этом надо понимать, что некоторые проблемы долгосрочной программы капремонта — хронические. «Фонтанка» рассказывала о расчетах внутри коммунального блока, согласно которым надо радикально поднимать либо размер взносов с населения, либо субсидии из бюджета, чтобы хотя бы приблизиться к ее исполнению. В
Если не считать ежегодных сюжетов вроде холодных батарей в квартирах или выполнения жилищных программ, на время Олега Зотова выпало несколько важных изменений. Например, запуск работы Единого информационно-расчетного центра на базе «Петроэлектросбыта» и ВЦКП, который начал вводить общую квитанцию, район за районом. Болезненный процесс присоединения городского предприятия к бизнесу не мог пройти без представителей жилкома в совете директоров — «Фонтанка» рассказывала, как это выглядело. Разобраться в квитанциях и сейчас могут далеко не все абоненты, хотя ЕИРЦ развивает цифровые сервисы и проводит широкую информационную кампанию.
Параллельно произошла реформа в расчетах компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг для льготников. Как часто бывает, переходный период не миновал проблем.
Из тенденций последних лет можно отметить явно усилившуюся борьбу с недобросовестными управляющими компаниями. Чаще всего это прерогатива правоохранительных органов, но и им требуется содействие. Впрочем, некоторые приходят к своему финалу сами. «Фонтанка» рассказывала, как обанкротились несколько компаний ПАО «ГИТ», а его бенефициара Гранта Агасьяна объявили в международный розыск.
Сейчас арестованы несколько человек по делу
Кроме того, представители жилищного комитета неизменно участвовали в обсуждениях специального регламента, который должен позволить жителям домов в центре города оперативно закрыть свои дворы из-за расширения зоны платной парковки. Всё это происходило на основе рабочей группы в ЗакСе, регламент до сих пор не разработан.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»