А у нас во дворе есть реформа одна. Петербург начали убирать по-новому, оценить пока сложно

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» прогулялась по петербургским дворам, которые теперь убирают по новой системе и на новой технике. Где-то застала дворников, где-то следы их работы. Ну и в душевые тоже заглянула.



С 1 января в 9 районах Петербурга внутриквартальные территории общего пользования передают местным жилищным агентствам. Именно они забирают их на содержание у привычных уборщиков, обычно жилкомсервисов. По данным «Фонтанки», речь идет о Кировском, Василеостровском, Красносельском, Петродворцовом, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском, Кронштадтском и Приморском районах. «Процент покрытия» у них разный — где-то жилагентства успели забрать себе 5% дворов (Васильевский остров), где-то — 40% (Кировский район). За полгода должны перенять все.

«Фонтанка» неоднократно писала о реформе, которую после прошлой зимы затеял Смольный. Она относится и к уборке дорог, но в данном случае речь именно о дворах. Сейчас ту часть внутриквартальных территорий, которую по ведомственной принадлежности не убирают ни муниципалы, ни комблаг, ни частные организации, традиционно содержат управляющие компании, которые работают в окрестных домах, выигрывая эти лоты на аукционах. Чиновники наконец зафиксировали изъян этой схемы: жилищники не нанимают дополнительных работников. Если зима будет бесснежной — без лишних усилий им удастся получить от города деньги по контракту на уборку. Если же случается, как год назад, управляющая компания не успевает откуда-то взять новых дворников, а те, что у нее есть в штате, разрываются между содержанием общедомового имущества и территорий общего пользования — в результате не содержится в нужном состоянии ни одно, ни другое. Правительство Петербурга приняло решение переходить на хозяйственный метод — то есть императивно поручить уборку дворов конкретным государственным исполнителям, без всякого аукциона. Таким исполнителем в каждом районе стало местное жилищное агентство — их напитали примерно 1 200 единиц техники и около 500 единиц навесного и прицепного оборудования (порядка 5 млрд рублей) и продолжают напитывать людьми (по нормативам нужно 4 363 дворника и 1 200 механизаторов). Общие расходы 2023 года на выполнение РЖА новых функций составят почти 11 млрд рублей, из них около 7 млрд — это фонд оплаты труда.

«Фонтанка» заглянула в 5% Василеостровского района. По данным издания, местное РЖА уже работает в прямоугольнике, очерченном 15-й и 18-й линиями, а также Средним и Малым проспектами, — это окрестности Донской улицы. Корреспондент «Фонтанки» утром не застал дворников в новенькой форме с надписью «Чистый Петербург», зато застал жилищников из местной управляющей компании «Мир», а также тракториста в футболке ГУДП «Центр» и дворника в такой же куртке (вероятно. оставшейся с прошлого места работы). После наводящих вопросов жилищники подтвердили: да, ходит тут пара человек, с ними трактор. К слову, попытки журналистов наводить справки, видимо, вызывают реакцию в коммунальном космосе: во дворе, в общем-то, знали, что можно ждать гостей с фотоаппаратом.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Территория, по наблюдениям корреспондента, убрана прилично. Но «Фонтанка» признает: погода для проведения сравнительного анализа не оптимальная, снег не идет, так что после утреннего выхода и расчистки, в общем говоря, и нет необходимости второй раз скрести по асфальту.



Прогулка по Фрунзенскому району была более наглядной, именно его глава Константин Серов накануне в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вместе с вице-губернатором Анатолием Повелием объяснял идеологию реформы: «Глава отвечает за все происходящее на территории его района, а отвечать, не управляя, очень тяжело. Поэтому, когда было предложено перейти на новую систему, Фрунзенский район сразу на это откликнулся». Сейчас 8% внутриквартальных территорий убираются хозяйственным способом, включая трапецию между ул. Турку, Софийской, Пражской и пр. Славы.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»





Там тоже оказалось вполне себе прибрано, а главное — удалось застать самих работников местного жилагентства, которые разбредались по дворам с лопатами и закидывали снег в ковш трактора. Экспресс-опрос показал, что настроения местных жителей преклонного возраста существуют в привычном диапазоне, вне зависимости от метода уборки: одни были вполне довольны, другие призывали к противоправным действиям в отношении «ходящих стайками» дворников.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Со следующей недели, как сообщил накануне аппарат Анатолия Повелия, еще 6 районов начнут входить в новую систему. Один из них — Калининский, чей глава Сергей Петриченко 11 января съездил с ревизией на Полюстровскиий, 19, — там находится одна из четырех запланированнных баз районного РЖА.



Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главу ждали, два десятка работников в новой форме стояли во дворе, однако сперва представители администрации и РЖА спустились в служебное помещение — там только сделали ремонт и проветривали от краски. Есть комната отдыха, душевая, раздевалка. Во время обхода обсуждали, когда уже приедут диваны и чайники и что бы такое постелить на пол от слякоти. С самими работниками глава района решал вопрос стиральной машины — форменную одежду надо регулярно чистить и хорошо бы сразу сушить.



Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Николай Кудин/«Фонтанка.ру»

Калининский район (как и Выборгский, и Приморский) не чета условному Адмиралтейскому, тут огромные внутриквартальные пространства. Как рассказали в администрации, в понедельник начнут с трех участков (7 кварталов почти в 800 тысяч квадратных метров). Первый ограничен пр. Луначарского, пр. Культуры, Суздальским пр. и ул. Демьяна Бедного, сейчас его убирает ЖКС № 1. Второй — это два квартала между Гражданским, Северным и проспектом Науки, ул. Вавиловых, Обручевых и Гидротехников (ЖКС № 2). Третий — в границах пр. Металлистов, Кондратьевского, Маршала Блюхера, Пискаревского и Ключевой плюс квартал между той же Ключевой, ул. Антоновской и Замшиной улицей. На карте они заштрихованы.



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Каждый из них тяготеет к одной из технологических баз. На первом этапе на них запустят по 3 трактора, будет задействовано 11 трактористов и 24 дворника.



Целиком передать в РЖА внутриквартальные территории предполагается примерно к апрелю, когда должен стартовать месячник благоустройства после зимы. Всего на район понадобится 98 единиц техники, столько же трактористов и 302 «ручника». По технике — это сильно больше, чем у трех районных жилкомсервисов, которые убирают внутриквартальные территории сейчас. По дворникам — меньше, так как ЖКС содержат еще парадные и участки, входящие в общедомовое имущество. Быстрый разговор со стоящими здесь же «ручниками» подтвердил: они, собственно, из этих ЖКС в жилагентство и перешли. О том, что хотят убирать родной район, говорили охотно, о зарплатах — нет, ограничившись словами о том, что она зависит от стажа. Но Смольный и сам уже обозначал нижнюю границу: 40 тысяч — для дворника, 70 тысяч — для механизатора, всех набирают в штат.



Посчитать точно расходы в первый год работы хозяйственным способом в РЖА затруднились. Сейчас ЖКС выполняют контракты на 211 млн рублей, по словам главы РЖА, в 2023 году траты будут минимум втрое выше, но это связано и с разовыми расходами — вроде ремонта служебных помещений.



Сергей Петриченко препятствий для запуска новой системы не видит. «Мы понимаем, кого мы берем на работу, люди все работали в Калининском районе, они переходят на более высокооплачиваемую работу, они знают уже территорию, — говорит он. — Мы получаем новую технику. Трактор «Беларусь-82.1» в городских условиях спокойно отхаживает 4 года, как и маленький 320-й. Единственная проблема, с которой мы можем столкнуться, — перепарковка машин. Обычно в период снегопадов люди не выезжают со дворов. Надеюсь, что жители нам помогут и будут переставлять автомобили, чтобы под ними можно было убирать».



По окончании ревизии тракторы на базе Калининского РЖА показательно зашумели и куда-то укатили. Убирать им пока нечего, так что, вероятно, поехали знакомиться с районом.



Николай Кудин/«Фонтанка.ру»

В ближайшие дни синоптики ждут оттепель и мокрый снег, так что различия между обычной «коммерческой» уборкой и хозяйственным способом, вероятно, станут более наглядными. Если они есть.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

