Посмотрите, как атмосферный фронт накрывает нас. Это значит, что оттепель близко

Атмосферный фронт с запада подошёл к Ленинградской области, и в ближайшие часы в Петербурге начнётся более интенсивный снег. Дискомфорта добавит свежий южный ветер. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов 10 января в своём телеграм-канале .

«С прохождением атмосферного фронта через город температура воздуха повысится до -5… -3 гр. и вечером приблизится к норме для этих дней», — отмечает Колесов.



Уже завтра, по его словам, установится слабоморозная погода, а в пятницу днём наступит предсказанная ранее оттепель. В остальном будет по-прежнему: снег, затем мокрый снег, ветер южных направлений и временами довольно свежий.

