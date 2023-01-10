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    Посмотрите, как атмосферный фронт накрывает нас. Это значит, что оттепель близко

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    Атмосферный фронт с запада подошёл к Ленинградской области, и в ближайшие часы в Петербурге начнётся более интенсивный снег. Дискомфорта добавит свежий южный ветер. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов 10 января в своём телеграм-канале.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «С прохождением атмосферного фронта через город температура воздуха повысится до -5… -3 гр. и вечером приблизится к норме для этих дней», — отмечает Колесов.

    Уже завтра, по его словам, установится слабоморозная погода, а в пятницу днём наступит предсказанная ранее оттепель. В остальном будет по-прежнему: снег, затем мокрый снег, ветер южных направлений и временами довольно свежий.

    «Ну а Старый Новый год мы снова встретим при плюсовой температуре и, скорее всего, с дождем. Что поделаешь, такое распределение барических образований в атмосфере над нашими районами», — резюмирует синоптик.

    А закончится оттепель, по его словам, в начале следующей недели.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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