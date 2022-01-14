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В жилищные агентства Петербурга наберут тысячи людей. С 2023 года они будут убирать дворы

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Жилищные агентства в Петербурге станут бюджетными учреждениями и займутся уборкой внутриквартальных территорий общего пользования. Выбирать подрядчиков по конкурсу больше не будут.

О планах городского правительства по преобразованию отрасли «Фонтанке» рассказал глава жилищного комитета. По его словам, для этого потребуется набрать около 5 тысяч работников, предоставив им жилье и зарплату не менее 40 тысяч рублей, а также закупить технику. Предполагается, что новая система заработает с 2023 года.

Подробнее о том, что изменится для горожан после проведения изменений, читайте в интервью Олега Зотова.

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Комментарии (3)

angel of death
ждём 2023-го года, с переносом программы ещё лет на 10-20-30, и продолжаем зарастать грязью с отключённым горячим водоснабжением ... =)
Кот в лаптях
А через пол года будет уголовное дело по мёртвым душам и плохой уборке, знаем за что бы наш Иван не взялся, будет как в плохом кино, может уже китайцам или финам отдать эти сферы? хотя несте сбежали, короче так и будет русский Иван класть асфальт на снег и каждый год создавать новые агентства, вот бы у Прадеда и Деда спросить за это они воевали?
efela
а до 23 года дворы убираться не будут?
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