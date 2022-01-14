В жилищные агентства Петербурга наберут тысячи людей. С 2023 года они будут убирать дворы

Жилищные агентства в Петербурге станут бюджетными учреждениями и займутся уборкой внутриквартальных территорий общего пользования. Выбирать подрядчиков по конкурсу больше не будут.



О планах городского правительства по преобразованию отрасли «Фонтанке» рассказал глава жилищного комитета. По его словам, для этого потребуется набрать около 5 тысяч работников, предоставив им жилье и зарплату не менее 40 тысяч рублей, а также закупить технику. Предполагается, что новая система заработает с 2023 года.

