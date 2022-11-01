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    Петербургские дворы приравняли к трамваям и лекарствам. Там тоже обойдутся без конкуренции

    1959
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    Уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, включают в список работ, где можно обходиться без конкурсов. Раньше туда вписали вагоны метро и лекарства.

    Проект постановления петербургского правительства опубликован накануне. Согласно ему, уборка дворов становится шестым пунктом в списке отраслей, где контракты можно заключать с единственным поставщиком. «Фонтанка» неоднократно писала о реформе в этой отрасли, которую начали жилищный комитет и районы: районные агентства переформатируют в ГБУ и будут передавать им контракты на уборку дворов в рамках бюджетного задания, без конкурсных процедур. Полноценный переход на новую систему запланирован на ближайшие 2–3 года. Такой же принцип хотят внедрить на улично-дорожной сети.

    Сейчас в постановлении пять пунктов. Первые два — это закупка лекарств и медицинских изделий, они появились сразу в связи с санкционными рисками и трудностями в логистике.

    Следующие два — это лизинг вагонов метро и прямое приобретение трамваев. «Фонтанка» подробно рассказывала, зачем понадобилось принимать такую форму закупок. В итоге подвижной состав для метро на 242,6 млрд рублей в Петербург поставит «Трансхолдлизинг», а трамваи на 11,6 млрд рублей с привлечением инфраструктурного кредита — ПК Транспортные системы.

    Пятый пункт добавили в середине лета, он касается автобусных перевозок. Причина — проблемы «Вест Сервиса» с поставкой газомоторного подвижного состава к запуску третьего этапа новой транспортной модели. (НМТО). В итоге на 88 маршрутах было решено оставить дизельные автобусы, и заключить на них новые контракты брутто-формы не представлялось возможным. Чтобы не нарушить режим работы общественного транспорта, контракты заключили по старой нетто-системе (выручка остается у перевозчика, его работа субсидируется) и без конкурсов — до тех пор, пока эти маршруты тоже не будут введены в НМТО.

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