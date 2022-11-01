Петербургские дворы приравняли к трамваям и лекарствам. Там тоже обойдутся без конкуренции

Уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, включают в список работ, где можно обходиться без конкурсов. Раньше туда вписали вагоны метро и лекарства.



Проект постановления петербургского правительства опубликован накануне. Согласно ему, уборка дворов становится шестым пунктом в списке отраслей, где контракты можно заключать с единственным поставщиком. «Фонтанка» неоднократно писала о реформе в этой отрасли, которую начали жилищный комитет и районы: районные агентства переформатируют в ГБУ и будут передавать им контракты на уборку дворов в рамках бюджетного задания, без конкурсных процедур. Полноценный переход на новую систему запланирован на ближайшие 2–3 года. Такой же принцип хотят внедрить на улично-дорожной сети.

