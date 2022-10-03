«Фонтанка» почитала контракт на поставку вагонов метро. Посмотрите, сколько Петербург будет платить ежегодно

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В петербургском метро начали обкатку уже второго состава из крупнейшего контракта на поставку подвижного состава для подземки. Всего их будет почти 140, «Фонтанка» присмотрелась к деталям контракта.



О том, что в депо «Автово» прибыл второй состав «Балтиец», 3 октября рассказал комтранс. Между тем появилась возможность ознакомиться с самим мегаконтрактом, несмотря на то что ранее поступала противоречивая информация насчет публикации.



Основные параметры этой поставки более или менее известны: цена лизингового контракта — 242 млрд 573 млн рублей, срок — до конца 2046 года, срок самой поставки — до 2031 года включительно. Количество подвижного состава — плавающая величина и будет зависеть от того, сколько после всех инфляционных приключений на протяжении поставки вагонов «уместится» в названную общую сумму контракта. Отталкиваются от базовой версии в 950 вагонов



График ранее называли на ближайшие 3 года: 64 вагона в 2022-м (то есть 8 восьмивагонных составов) и по 80 — в 2023-м и 2024-м (по 10 составов): каждый состав — это 2 головных вагона, 2 прицепных и 4 промежуточных моторных. Судя по приложенному графику, в 2025 году привезут еще 9 составов. На этом поставки в депо «Автово», то есть для Кировско-Выборгской (первой) линии, закончатся. Ей предназначено всего 37 поездов, или 296 вагонов.



Далее наступает черед депо «Выборгское», которое обслуживает Московско-Петроградскую (вторую) линию метро. Сюда поедут вагоны новой модификации, внешне они уж точно будут отличаться от «Балтийца», который сейчас проходит обкатку на красной. Ну и вообще они будут шестивагонными (по два вагона каждого типа). В 2026-м — 15 составов, в 2027–2029 годах — по 18 ежегодно, в 2030-м — последние 8; то есть всего 77 составов, или 462 вагона.



Начиная с 2025 года также будут идти поставки для Фрунзенско-Приморской (пятой) линии в депо «Южное». Это уже третья модификация, снова восьмивагонная, здесь спешки нет. Один состав приедет в 2025 году, 8 в 2030-м, 15 — в 2031-м. Всего 24 состава (192 вагона). В сумме — искомые 950.

ГРАФИК ПОСТАВКИ Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)



Помимо количества вагонов, основные технические характеристики трех модификаций составов для трех разных линий похожи. В зависимости от типа вагона при 36 сидячих местах умещается от 174 до 272 пассажиров (исходя из норматива 5 человек на квадратный метр или 8 человек). Пресловутые прислонно-сдвижные двери с шириной проема 1400 см (если считать по верху), даже там, где вагонам предстоит прибывать на станции закрытого типа. Световая индикация, которая обозначает открытое или закрытое положение дверей, со звуковым предупреждением. Кстати, надпись «Не прислоняться» остается.





Рабочий тормоз — электрический с дотормаживанием пневматикой. Автономный ход на аккумуляторах — не меньше 200 метров. Принудительная приточно-вытяжная система вентиляции с установкой обеззараживания воздуха. Да, ни кондиционеров (за исключением кабин), ни сквозных проходов не просматривается по ТЗ ни на одной из линий. Зато обещанные USB-гнезда, которых не нашлось в опытном образце «Балтийца», все-таки прописаны: по одному блоку с 4 разъемами в каждом вагоне (в головных — по два).



ТЗ НА ВАГОН Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)



Назначенный срок службы вагона — 40 лет, среднегодовой пробег — 160 тыс. км.



«Фонтанка» писала, что, если бы не лизинг, 950 вагонов до 2031 года можно было купить за 129,2 млрд рублей. Это как бы базовая стоимость вагонов, какой она могла быть на ближайшие 9 лет. Исходят из таких теоретических цифр: головной — 172,4 млн рублей, промежуточный моторный — 134,4 млн рублей, прицепной — 101,8 млн. Далее берут объем поставки по графику и к 2032 году получают как раз 129,2 млрд.



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Однако в контракте прямо сейчас прописана другая актуальная цена, из которой высчитывается лизинг: 143,7 млн, 112 млн и 84,9 млн рублей за каждый из типов вагонов.



В рассрочку стоимость растет почти вдвое — до 242,6 млрд рублей, это максимальная цена контракта. Она состоит из трех частей. Первая — авансы (32,3 млрд), это 25% от каждого вагона. Они, естественно, выплачиваются только до 2031 года включительно, пока идет поставка, и колеблются от 2,2 млрд до 4,1 млрд рублей ежегодно в зависимости от числа вагонов.



Вторая — лизинговые платежи (113,4 млрд рублей). «Фонтанка» писала, что общая ставка для метрополитена составит 7,8%. Здесь, судя по контракту, спрятана ставка 6%, по которой кредит у ВЭБ берет Трансхолдлизинг, и 1,8% — маржа лизингодателя. В 2022 году на лизинг идет всего 22 млн, однако уже в 2023-м — 800 млн, и далее последовательный рост до 7 млрд в 2031-м и до 7,6 млрд рублей в 2036 году. Затем их размер снова начинает снижаться вплоть до 550 млн в 2046-м.



Зато начиная с «переломного» 2037 года подземка начинает выплачивать так называемую выкупную стоимость вагонов (всего 96,9 млрд), это оставшиеся 75% от цены вагона. Она начинается с 6,5 млрд и доходит до 12,2 млрд в 2046 году.



Таким образом, ежегодный общий платеж по контракту для города начинается от 2,2 млрд рублей в текущем году и доходит до 7 млрд в 2031-м. Затем 7 лет держится на уровне 7,5 млрд, чтобы с 2038-го улететь сразу к 14 млрд рублей и примерно на этом или чуть меньшем уровне держаться до конца контракта.



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«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как формировался этот контракт и как в Петербурге встречали первый состав. В условиях есть небольшая традиционная глава, посвященная «обстоятельствам непреодолимой силы», из-за которых стороны освобождаются от ответственности в случае неисполнения контракта. В перечень форс-мажоров входят пожар, землетрясения, забастовки, запреты властей, эмбарго, война и блокада.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»