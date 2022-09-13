Прибытие поезда. Как в «Автово» встретили ближайшее будущее нашего метро

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





90% российских деталей, ироничный облик и разведенный мост как символ единения. В Петербурге представили первый из 37 новых составов для метро.

На проходной депо «Автово» утром 13 сентября стояла малоподвижная очередь из сотрудников метрополитена. Охранник флегматично перелистывал огромный список на пропуске и не спеша выискивал очередную фамилию. Скорость решили засекать по человеку с компрометирующим для утренней смены брендированным пакетом «РосАЛ». За полчаса он практически не сдвинулся с места, и стало тоскливо — если учесть, сколько журналистов созвали на презентацию нового состава. В итоге кто-то внутри решил, что смена сменой, а приезд замминистра по расписанию — и прессу провели в обход очереди под недружелюбными взглядами обгоняемых.



Золотой ключик



Сам состав расположился на путях в дальнем конце депо. Рядом с ним — символически, надо думать — поставили «старика» с Кировско-Выборгской линии: «Ема-502», построенный, судя по бортовому номеру, в 1975 году. Вот именно такие вагоны и призван заменить новый «Балтиец». По соседству примостился красный «Юбилейный» из последней поставки, собранный в конце 2021 года в том же Трансмашхолдинге (ТМХ), что привез на презентацию и новый подвижной состав.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» подробно рассказывала о контракте на 242,6 млрд рублей, который метро заключило на 25 лет с входящим в ТМХ «Трансхолдлизингом». В его рамках предполагается поставка до 2031 года составов сначала для самой ветхой в этом смысле красной линии, потом синей, а затем фиолетовой — все это вместо выбывающих старых вагонов. Изначально речь шла о фиксированном количестве — 950 вагонов, однако в итоге в контракт включили формулу цены — стоимость вагона будут пересчитывать ежеквартально, от нее будет зависеть итоговый парк поставки. Общая сумма включает лизинговые платежи: то есть привозить технику будут до 2031 года, а расплачиваться метро предстоит в течение четверти века. Натуральная стоимость вагонов оценивается примерно в 129 млрд рублей, 75% от этой суммы выделяет Фонд национального благосостояния через ВЭБ.РФ.



Первые составы будут собирать на подмосковной площадке ТМХ («Метровагонмаш», а затем — на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Петербурге. Всего именно на красной линии ждут 37 составов (296 вагонов). В 2022 году планируют принять 8 составов, в следующие два года — по 10.



К моменту презентации нового состава для метро ни его облик, ни характеристики, ни схема закупки секретом не были. Года полтора все ждали первой поставки и за это время успели обсудить большинство деталей. Тем не менее побывать в самом вагоне довелось немногим, так что журналисты торопились внутрь практически под окрики «куда по намытому?»: «Балтиец» и правда приводили в порядок перед приездом гостей, так что несколько десятков непредвиденных ботинок не радовали принимающую сторону. Когда первое любопытство было удовлетворено и вагон в очередной раз окончательно помыли, припозднившейся съемочной группе натурально пришлось услышать: «Куда? Стоять!»



«Фонтанка.ру»

Церемонию вывели на федеральный уровень: Минпромторг представлял замминистра Альберт Каримов. «Это замечательный новый состав, который представлен на новом российском приводе, имеет множество современных функций, может проходить до 200 метров на автономном ходу, — заявил он. — Наши компании, несмотря на все имеющиеся сложности, готовы, имеют возможности и перспективы производить самую качественную, высококонкурентную продукцию».



О новом транспорте отечественного производства — или из стран ЕврАзЭС — говорил и вице-губернатор Кирилл Поляков, вспоминая об автобусах и трамваях. «Сегодня такая первая ласточка большой партии подвижного состава, которая должна поступить в наш город, — сообщил чиновник. — Мы приняли решение назвать эту серию поездов «Балтиец», такое абсолютно ленинградское название».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Про «Балтийца», кстати, в толпе шептались. Кто-то увидел в этом аллюзию с одноименным бронепоездом 1941 года и ежился от военных аналогий для максимально гражданской техники. Но нет, закладывали исключительно морской смысл. «Мы чествуем наших моряков и Балтийский флот, который был заложен еще Петром I», — пояснил начальник метрополитена Евгений Козин. Так что, когда над толпой показалась белая фуражка, кто-то облегченно произнес: «А, ну вот и адмирал». Адмирал не адмирал, но капитан первого ранга, заместитель командира Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы Евгений Валыка к микрофону вышел: «Для нас, моряков, это не просто важное политическое событие, отражающее величие и мощь нашего российского государства. Название «Балтиец» — это сохранение памяти наших моряков, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, которые сегодня выполняют задачи Балтийского флота на специальной военной операции».



Символически передачу состава оформить непросто — не посадишь же в кресло машиниста сначала производителя, а потом главу метро. Однако для «Балтийца» изготовили внушительных размеров ключ, который и вручили Евгению Козину. Замдиректора Трансмашхолдинга Андрей Васильев несколько раз подчеркнул, что ключ не декоративный, им и правда можно открыть вагон. Ну и конечно ленточка. Разрезали ее теми самыми ножницами, которые обычно привозят на открытие новых станций метро; по прямому назначению их, как известно, не использовали несколько лет и еще пару лет не будут.



Что внутри

Для осмотра открыли только головной вагон — в других даже не снимали полиэтилен с сидений. Делегация прошла в кабину, где заместителю министра не только представили состав, но и нарисовали беспилотные перспективы. Представители Смольного и производителя сообщили, что уже сейчас в технику закладывают функции, которые впоследствии позволят ей стать частью целой системы автономного движения с минимальным влиянием человеческого фактора: «Машинист становится бортинженером».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Но это, прямо скажем, не завтрашний день. Пока же в Петербург привезли, по официальной информации, на 90% отечественный состав. Не секрет, как иногда отчитываются по импортозамещению в сложносоставных агрегатах: арифметически приравнял отечественный винтик к японскому двигателю — и вот у тебя почти российская продукция. Но в этот раз считали и в деньгах, и в деталях. Роман Миронов, представитель дирекции ТМХ по развитию городского транспорта, пояснил «Фонтанке», что и по количеству узлов, и в стоимостном выражении этот вагон действительно на 90% отечественный. Оставшиеся 10% — импорт из дружественных стран, но и от него к концу года должен остаться лишь один процент. «Мы ведем процесс реинжиниринга ключевых узлов, это касается, например, тормозных систем, автосцепных устройств, — говорит Миронов. — Эти узлы мы перепроектируем заново с учетом возможностей отечественных производителей. Но останется один процент электронной элементной базы, которая в России мало производится, — транзисторы, диоды и др. Правительством приняты все необходимые программы, чтобы локализовать и их, но это перспектива».



В частности, теперь здесь стоит отечественный тяговый привод компании КСК, также входящей в ТМХ, а не японский Hitachi, как на «Юбилейных». Как сообщает подземка, он, в частности, обеспечивает электродинамическое торможение до нуля километров в час. Тем не менее стоят и колодки. «Преимущество колодочных тормозов перед дисковыми состоит в том, что они позволят очищать круг катания колеса, — поясняет Миронов. — Кроме того, имейте в виду, что торможение в этом составе вообще электродинамическое, практически до нуля он тормозит за счет тягового привода. А колодки используются больше как стояночный тормоз во избежание откатки».



Внутри от 36 до 46 сидячих мест в зависимости от вагона и впервые в петербургском метро — прислонно-сдвижные двери, которые открываются «наружу», а не уходят внутрь корпуса, и тем самым обеспечивают звукоизоляцию. Сообщается, что и сам проем стал шире, чем обычно, — 1400 мм. Это, впрочем, явно посчитали по верхней раме. Внизу сантиметров 15 съедается за счет поручней и кожухов привода двери. Из нового также — наддверные плазмы с информацией о движении состава и экраны под потолком.



Это — если о том, что есть. В Сети больше обсуждают, чего нет: сквозные проходы и кондиционеры, которые вовсю используются в Москве. Работники метро читают те же форумы, что и журналисты, и вопрос «Фонтанки» начальника депо Романа Екимова врасплох не застал. «В петербургском метрополитене воздух насыщен кислородом, что самое главное для обеспечения комфорта пассажиров, он подается сверху, и у нас стоит задача этот воздух подать пассажирам, — подчеркнул он. — У нас есть здесь вентиляционная установка и система обеззараживания воздуха». «Фонтанка» писала, что ранее метрополитен указывал на увеличение массы вагона в случае установки кондиционеров и необходимость отводить нагретый воздух.



Про сквозные проходы комментировали менее охотно. «Мы с точки зрения безопасности сквозные проходы не рассматривали изначально, — заявил Екимов. — У нас есть двери, которые позволяют в случае необходимости переводить пассажиров из одного вагона в другой». На вопрос — как же мы разошлись с Москвой в правовом поле безопасности — сотрудник метрополитена подчеркнул, что это вопрос «не права, а подхода»: «Мы считаем, что конкретная подвижная единица, вагон, — здесь сосредоточены все условия для перевозки пассажиров». После уточнения, связано ли это с изоляцией на случай взрыва или распыления опасных веществ, Екимов ответил: «В том числе». Ранее аргументами были также S-образные кривые с малыми радиусами в петербургских депо и неравномерное распределение пассажиров, которые все равно жмутся к дверям.

Те, кто ориентировался на представленную в 2019 году модель «Смарт», ждали в салонах и USB-разъемов. Их нет в опытном образце, который привезли на обкатку в Петербург, но вся разводка под них сделана. Так что подобную модернизацию вполне могут и провести, это быстро и несложно.



Что снаружи

Состав смотрится крупнее того же «Юбилейного». «У нас есть определенные ограничения по массе, которые нам диктует заказчик: это нагрузка от оси колесной пары на рельс 15 тонн. «Балтиец» не достигает этой нагрузки. — пояснил Роман Миронов. — Да, если посмотреть на него и на «Юбилейный», вы увидите, что даже дверная группа выглядит массивнее на новых вагонах: это более совершенный механизм, звукоизолирующий, прислонно-сдвижной, и сам он тяжелее. Это я просто на примере дверей показываю, что увеличение массы есть, но оно совершенно не критичное, не проблемное. Мы с запасом не достигаем того лимита, который нам выставляет инфраструктура метрополитена».



Об экстерьере состава говорил шеф-дизайнер Трансмашхолдинга Евгений Маслов: «Мы рады показать вам совершенно новый облик, который создает интеллигентный, дружелюбный и в какой-то степени ироничный характер городского транспорта». Основным элементом паттерна, который используется внутри салона, стал Дворцовый мост, который назвали символом единения — даром что он изображен разведенным.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







При этом Маслов подчеркнул, что новые вагоны оформляли с оглядкой на традиции. «Вы видите здесь старожила, видите классику, — указал он на стоящий рядом вагон «Ема», — и для нас было особо важно с уважением отнестись к этому составу. Поэтому вы видите очень характерную уникальную линию, которая пересекает состав».



«Балтиец», как и «Юбилейный» с той же линии, выдержан в красном Кировско-Выборгском цвете. Кроме него в гамме светло-серый, «радостный и оптимистичный». Презентационный состав щедро украсили логотипами ТМХ — на каждой двери, и не только. Однако Евгений Маслов заявил, что в дальнейшем ливрея (цветовая схема окраски) изменится.



Состав отправляется на обкатку, в течение которой его проверят на соответствие 300 показателей. К концу сентября должны ввести в строй еще один поезд, что должно сократить время испытаний. Предполагается, что обкатка продлится два месяца.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»