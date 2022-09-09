В Петербург приехал первый состав метро из контракта на 240 млрд. Посмотрите, как он выглядит

Первый состав для петербургского метрополитена модели «Балтиец» прибыл в депо «Автово». Точно таких же должно приехать порядка 300 вагонов для красной линии.

По данным «Фонтанки», этот состав прибыл для обкатки и испытания, причем не только на первой линии. В частности, надо проверить, как первые в истории петербургского метро прислонно-сдвижные двери сочетаются с закрытыми станциями на других линиях, если вагоны придется перекидывать.

«Фонтанка» подробно рассказывала о контракте на 242,6 млрд рублей, который метрополитен подписал с «Трансхолдлизингом». Согласно ему, до 2031 года компания будет поставлять в лизинг вагоны, город будет расплачиваться в течение 25 лет. В базовом варианте говорилось о 950 вагонах, но в итоге в контракте применена формула цены — то есть итоговое количество будет зависеть от того, как будут меняться цены и сколько вагонов «влезет» в его стоимость.

Натуральная стоимость вагонов на данный момент составляет 129 млрд рублей, подорожание связано именно с применением лизинга. 96,9 млрд на закупку выделяет Фонд национального благосостояния через ВЭБ.РФ.