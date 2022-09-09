В Петербург приехал первый состав метро из контракта на 240 млрд. Посмотрите, как он выглядит

Первый состав для петербургского метрополитена модели «Балтиец» прибыл в депо «Автово». Точно таких же должно приехать порядка 300 вагонов для красной линии.
Фото состава появилось в телеграм-канале «Новости транспорта 18+» 9 сентября.
По данным «Фонтанки», этот состав прибыл для обкатки и испытания, причем не только на первой линии. В частности, надо проверить, как первые в истории петербургского метро прислонно-сдвижные двери сочетаются с закрытыми станциями на других линиях, если вагоны придется перекидывать.
«Фонтанка» подробно рассказывала о контракте на 242,6 млрд рублей, который метрополитен подписал с «Трансхолдлизингом». Согласно ему, до 2031 года компания будет поставлять в лизинг вагоны, город будет расплачиваться в течение 25 лет. В базовом варианте говорилось о 950 вагонах, но в итоге в контракте применена формула цены — то есть итоговое количество будет зависеть от того, как будут меняться цены и сколько вагонов «влезет» в его стоимость.
Натуральная стоимость вагонов на данный момент составляет 129 млрд рублей, подорожание связано именно с применением лизинга. 96,9 млрд на закупку выделяет Фонд национального благосостояния через ВЭБ.РФ.
Вагоны модели 81–725.1, 81–726.1, 81–727.1 (рабочее название «Балтиец») предполагается производить на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Но опытный образец прибыл из Мытищ — с площадки другой компании холдинга, ТМХ «Метровагонмаш».
В 2022 году планируется поставка 64 вагонов (8 восьмивагонных составов), в следующие 2 года — по 80. Все они изначально закупаются для первой линии петербургского метро, где наиболее высока доля старого подвижного состава, выработавшего своей ресурс. Дальше на очереди — вторая и пятая линии, но говорить о том, как будут выглядеть их вагоны, пока рано, для каждой линии будет свое ТЗ. Какое было разработано именно для «Балтийца» и для первой линии — читайте на «Фонтанке».