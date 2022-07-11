Зарабатывать на снеге, а не на антитерроре. В ГУДП «Центр» началась реорганизация «под Москву»



О собрании в ГУДП «Центр» «Фонтанке» рассказали сами работники, прошло оно около 10 дней назад. Основная тема: реорганизация главного дорожного предприятия города, которое год за годом получает контракты на уборку центральных районов. Руководство хочет уйти от системы «выпал снег — мы в убытке, не выпал — мы в прибыли», а сотрудников больше волнует, как они будут переходить с пятидневки на сменную работу. Жалобы на допнагрузку начальство встретило холодно — у него уже есть диагноз от Смольного на руках, так что лекарство прописано бесповоротно.



Стыдоба, просто стыдоба



Вел собрание гендиректор Егор Пащенко. «Так сложилось, что прошедшая зима и частая смена руководства на предприятии вызвали кризис управления, в результате которого у нас появилось очень много неуправляемых процессов, — начал он. — Наше предприятие терпит не только экономические убытки, хотя это самое важное, но и репутационные. Благодаря нашим общим усилиям нам удалось январь, февраль и март пройти достойно. Но все это было сделано на каких-то «натугах» ненужных, много недовольства было со стороны руководства города и внутри предприятия».



Минувшая снежная зима и правда стала очередным стихийным бедствием. Смольному приходилось неоднократно публично объясняться за плохо убранные дворы и улицы. Там признали дефицит рабочей силы и неэффективность контрактной системы, при которой подрядчик нацелен на снижение своих расходов. По итогам сезона было возбуждено несколько уголовных дел, а прокуратура выдала предписание руководству города, которое «самоустранилось от исполнения своих прямых обязанностей». На этом фоне было принято решение: реорганизовать городские дорожные предприятия (унитарные и акционерные общества) в бюджетное учреждение по московскому образцу, которое будет содержать все улицы города без конкурсов, по бюджетному заданию.



Объединение всех в одно ГБУ — процесс сложный, по данным «Фонтанки», проект сейчас осел в юридическом комитете Смольного. «Это жизненная необходимость в мегаполисах. Это прямое бюджетное финансирование. Сейчас снежная зима — у нас деньжат улетело неизвестно сколько, и мы в убытках, бесснежная зима — мы в прибыли. Мы сегодня с вами находимся в авангарде создания системы управления этим ГБУ, — говорил Пащенко. — Поэтому я хочу от вас от всех увидеть и почувствовать понимание».



С пониманием все было нормально, пока разговор шел о тектонических переменах в отрасли. Однако прямо сейчас ГУДП «Центр» затеяло внутреннюю перестройку, чтобы приготовиться к будущему слиянию и изменить рабочие процессы. Подробности мало что скажут человеку со стороны, но можно зафиксировать: механиков автоколонн переподчиняют главному инженеру, а кроме того создаются Единая дежурная служба приема заявок и обращений и Центр управления комплексной уборкой. Никого обещают не увольнять, зарплаты обещают не сокращать, а должностной функционал обещают не менять. Но подвигаться по штатному расписанию придется, идет перераспределение из отдела информационного обеспечения, дежурной службы, переставляют также мастеров, старших мастеров и специалистов по уборке тротуаров. Кроме того, у части сотрудников меняется рабочий график — сменный вместо пятидневки, с сохранением 40-часового баланса в неделю. Если сотрудник отказывается перейти на вновь создаваемую штатную должность — тогда сокращение.



Вот здесь в зале начало расти напряжение. Пащенко объяснял, что никаких экзекуций не планируется, но вопросы сыпались: как быть с путевыми листами, как переходить на новый график, как будет идти переподчинение? В этой атмосфере кристаллизовались формулировки менее отточенные, чем в официальном докладе, но более красноречивые. «Нам нужно всем навести порядок, чтобы ГУДП «Центр» опять было флагманом, а не так, что просят «Курортное» приезжать и помогать нам вывозить снег. Стыдоба, просто стыдоба», — сокрушался Пащенко. Его заместитель, услышав жалобу на дополнительную нагрузку, заявил: «Усиление нагрузки будет продолжаться. В таком режиме, как я в каждую колонну приезжал, руководитель предприятия приезжал и как я это видел... слушайте, про усиление нагрузки чтобы ни один мне больше не говорил. А то я каждый день буду ездить по колоннам и вашу нагрузку лично смотреть». И так далее.



Егор Пащенко пояснил «Фонтанке», что происходит централизация контроля за качеством уборки. «Мы вынуждены были в связи с частой сменой руководства часть полномочий по контролю передать непосредственно на начальников колонн. Но вообще-то, в остальных предприятиях все иначе устроено. Сейчас у нас все стабилизировалось, и мы централизуем систему управления, чтобы быть уверенными, что автомобили, получая маршрутное задание, его выполняют. Никаких сокращений. Остаются все те же самые должностные обязанности, зарплата, но теперь, условно, старший мастер подчиняется не начальнику колонны, а центру комплексной уборки. Мы снижаем субъективный фактор в начислении зарплаты, особенно премиальной части, а делаем объективно: сколько человек часов отработал, насколько качественно, если отталкиваться от количества жалоб, и т.д.».



Деятельность нерентабельна



На самом деле диагноз ГУДП «Центр» поставили раньше, и не прокуратура. «Фонтанка» ознакомилась с результатами документарной проверки, которую провел комблаг по итогам 2021 года, они направлены в предприятие в конце июня. Это был сложный год по многим признакам, и «частая смена управления» — один из них. Егор Пащенко-то возглавил компанию только под Новый год, а до него на позиции ответственного сменились 4 человека: первое полугодие — это еще время Николая Ведерникова, потом были два врио и директор Четвертиновский. Есть вопросы по бухгалтерскому учету, но интереснее то, как в целом оценивает работу дорожников Смольный. Те самые «важнейшие экономические убытки», о которых говорил Пащенко, за год составили 560 млн рублей — это отрицательный финансовый результат «Центра» по итогам 2021-го. При этом за год до этого он был в плюсе, пусть в номинальном (6 млн рублей).



Причина убытков понятна: предприятие тратит на исполнение контрактов с городом больше, чем город платит по этим контрактам. «Центр» заработал на содержании улиц 3,5 млрд, а израсходовал 4,3 млрд. Основная часть этой 800-миллионной вилки — комплексная уборка (убыток в 708 млн рублей) и вывоз снега (80 млн). Здесь вспоминается тезис Пащенко про связь погоды и прибыли. В 2021 году пришлось привлекать на снег дополнительно погрузчики и самосвалы на 205 млн рублей (а в 2020-м — всего на 3 млн). На списание противогололедных материалов направили 216 млн (годом ранее — 140 млн).



Затем интересно получилось с контрактом на оценку технического состояния дорог: ГУДП «Центр» потратил на это 69 млн рублей, а заплатили ему 5 млн. И все ведь вроде справедливо: именно так провели конкурс, сбросив стартовую стоимость контракта (41 млн) на 90% — до 6,2 млн.



«Плюсовыми» для предприятия оказались только вывоз мусора, содержание и механическая уборка дорог и... антитеррористическая деятельность. Если кто забыл: город платит за то, чтобы грузовики перегородили улочки в центре города во время митингов (на 400 тысяч в плюсе — а что, тоже деньги). Из этого всего и вырос валовой убыток в 793 млн рублей. Комблаг формально оценил риски банкротства по нескольким формулам и по одной из них даже получил значение «высокий». Деятельность предприятия признана нерентабельной.



Вторая часть проверки касается, собственно, организации работы и расчетов. Это отсутствие наряд-заданий, суточных планов работ, расхождение в показаниях путевых листов и счетчиков моточасов (что не позволяет оценить, правомерно ли списывалось топливо). За год число работников сократилось с 2 450 до 2 267 человек, а укомплектованность, соответственно, — с 96 до 86 процентов. Заработная плата, кстати, увеличилась на 6%, но это в среднем. Если кому интересно: у директора в 2020 году значилось 266 тысяч, а в 2021-м — 322 тысячи. Водители «выросли» с 51,7 тысячи до 54,8 тысячи, ручники — с 36,3 тысячи до 38,1 тысячи.



Если говорить о технике, то из 1 243 единиц 441 имеют 100-процентный износ, а средний коэффициент — 69%. «Это не значит, что она не работает, просто амортизация исчерпана, — пояснил Егор Пащенко. — Ну, соответственно, производится закупка новой техники — Центр комплексного благоустройства уже закупил погрузчики, например, комбинированные дорожные машины, сейчас распределяет нам. Мы ее будем обновлять».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»